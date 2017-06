Maria Thaa: Eine Kassiererin kennt nur eins: ihr Kassenhäuschen

Die 80-jährige Maria Thaa verbringt seit 45 Jahren Samstage im "Kaschte" und verkauft Eintrittskarten für die Spiele des FC Konstanz (aus dem Archiv)

Vielleicht schneit es heute Nachmittag. Vielleicht regnet es. Vielleicht bleibt es bei Wolken. Vielleicht schaut sogar die Sonne durch. Egal. Wenn der FC Konstanz ein Heimspiel hat, ist Maria Thaa immer im Einsatz. Eine echte Kassiererin kennt kein Wetter, nicht Frost im Winter, nicht Hitze im Sommer. "S' wär ja no schönner, wenn i uffs Wetter achte dät", sagt sie in bestem Konstanzer Dialekt. Eine echte Kassiererin kennt nur eins: ihr Kassenhäuschen. Das von Maria Thaa steht am Bodenseestadion, unten beim Hörnle, lächelnd und durchaus liebevoll gemeint nennt sie es "mein viereckige Kaschte". 2,5 Quadratmeter groß ist der "Kaschte" und mit seinen zwei Fenstern und seinem Stuhl ein 2,5 Quadratmeter kleiner Lebensraum. Nicht dass er ihr wirklich ans Herz gewachsen wäre, aber ein bisschen Sentimentalität ist schon dabei nach 45 Jahren.

Doch, Sie haben richtig gelesen - nach 45 Jahren. Maria Thaa ist 80 Jahre alt, und seit 1963 verkauft sie Eintrittskarten bei den Heimspielen des FC Konstanz. 45 Jahre mal durchschnittlich 16 Spiele mal vier Stunden - das macht 2880 Stunden, oder 360 Arbeitstage à acht Stunden, oder fast anderthalb Arbeitsjahre im "Kaschte". Phänomenal, unglaublich. Nicht für Maria Thaa, "des hat sich einfach so ergebe". Zwischendurch war sie auch für den ehemals gleichwertigen und einige Zeit sogar mal höherklassig spielenden Lokalrivalen DJK Konstanz im Einsatz. Man stelle sich das mal in München vor: Ein Blauer kassiert für die Roten, oder umgekehrt. Unmöglich, ein Sechziger ist ein Sechziger und ein Bayern-Anhänger ein Bayern-Anhänger. "Weil de FC des erlaubt hat, hon i halt ausg'holfe", sagt Maria Thaa.

Sie war immer auf Seiten des FC Konstanz, aber wenn Not an der Kassiererin ist, muss bei ihr alles andere zurückstehen. So war und so ist die Frau, die gerade eine Hüftoperation überstanden hat und abgesehen von gelegentlich noch notwendigen Krankengymnastik-Einheiten behaupten kann, "doch, i bin zum Glück no fit".

Heute spielt der FC Konstanz gegen die DJK Donaueschingen. Der Landesliga-Zweite gegen den Landesliga-Sechsten, eine Top-Begegnung der sechsthöchsten deutschen Spielklasse. Aber ob Spitzenspiel oder nicht, das macht nicht viel aus. Der FCK hat sein Stammpublikum, leider zahlenmäßig auf niedrigem Niveau. Große Ausschläge nach unten und oben gibt es kaum, weniger als 100 sind es nie, mehr als 200 aber auch nur selten. "Die, die etz kummet, do wisse mer, der isch Rentner, der isch Mitglied, und der isch gar nint", sagt Maria Thaa und flugs weicht das allgegenwärtige freundliche Schmunzeln in ihrem Gesicht einem Anflug von Melancholie, "s'dürftet halt scho e weng meh sei."

Ein kräftiges Mannsbild, das sich in der Nähe des Kassenhäuschens postiert, um zur Stelle zu sein, falls ein Ganove auf die Idee käme, die Kassiererin zu überfallen und die Einnahmen zu stehlen, braucht es schon lange nicht mehr. Früher, in den Sechziger und Siebziger Jahren, "da hommer so en Uffpasser g'het". Da gab's noch öfter vierstellige Zuschauerzahlen, und damit jede Menge Arbeit für Maria Thaa. "Des hat richtig Spaß g'macht", sagt sie, "i war's ja immer g'wohnt, mit de Leut z'hantiere.

" Drittklassig war er mal der FCK, dann ging's bergab, dann wurden neue Klassen eingeführt, dann ging's wieder bergab, mal bergauf und prompt wieder bergab. Spieler kamen, Spieler gingen. Trainer kamen, Trainer gingen. Vorstände kamen, Vorstände gingen. Eine blieb immer: Maria Thaa. "I woss it, wie oft i uffg'stiege oder abg'stiege bin", sagt sie, "aber immer wenn i g'fragt hon, ob sie mi denn no went, hat's g'heiße: Du musch bleibe."

Als sie 1963 die ehrenamtliche Aufgabe übernahm, gab es noch vier Eingänge ins Bodenseestadion, die benutzt wurden. Ihren ersten "Kaschte" nahm Maria Thaa oberhalb der Tribüne, beim Gasthaus Nikolai Torkel, in Beschlag. Ihr Mann Willi, der 1993 verstarb, verkaufte Eintrittskarten an der Nordkasse im Wald, das Ehepaar Maria und Erich Büsing - beide ebenfalls schon gestorben - unten am Hörnle. Das sich verändernde Freizeitverhalten der Menschen und natürlich auch das sportliche Absacken des FC Konstanz führten zum Zuschauerrückgang und damit auch zum Schließen von Kassen. Abgesehen von einem besseren Verbandsliga-Intermezzo, als nochmals kurzzeitig die Tribünenkasse reaktiviert wurde, ist der Eintritt schon lange nur noch am Hörnle möglich. Bei Maria Thaa im "Kaschte" und/oder Melanie Müller - die 24-Jährige sitzt im Kassenhäuschen gegenüber und bildet mit der reifen Kollegin ein harmonierendes Duo. Der gemeinsame Job beginnt damit, dass Melanie Müller Frau Thaa in ihrer Wohnung im Stadtteil Paradies abholt. Nach getaner Arbeit gibt es zu Beginn der zweiten Halbzeit noch eine Bratwurst und ein Getränk, dann geht es den umgekehrten Weg wieder zurück. "Ich bin jetzt seit sechs Jahren dabei", sagt Melanie Müller, "aber noch nie habe ich Maria schlecht gelaunt erlebt."

Griesgrämigkeit? Das Wort kennt Maria Thaa nicht. Wenn sie erzählt, kommt ein Satz immer wieder über ihre Lippen: "Da hommer g'lacht." Zum Beispiel, als der ehemals große Torhüter Jean-Marie Pfaff mit dem FC Bayern zum Freundschaftsspiel am Bodensee zu Gast war und "so bayrisch g'schwätzt hat wie en echte Bayer". Oder als "uns Uwe" Seeler, in den Sechzigern mit dem HSV in Konstanz, Geschichten erzählte. "Mit dem hat mer schwätze könne", sagt Maria Thaa, "der war ganz en Freundliche." Oder wenn sie und Freundin Maria Büsing nach Verlassen des Kassenhäuschens ihre Männer am Hörnle ins imaginäre Tor stellten und Elfmeter übten. "Ja, des war schön", sagt sie, "mir hont meh g'lacht wie g'schosse."

Wenn Samstag ist und der FC Konstanz Heimspiel hat, ist Maria Thaa leicht zu finden. Die Woche über gestaltet sich das so einfach nicht, denn da ist sie, wie ihre Schwiegertochter Karin lachend sagt, "oft auf Achse: spazieren, Freundinnen besuchen, Kaffee trinken". Wegen der Hüftoperation verbrachte Maria Thaa im vergangenen halben Jahr mehr Zeit zu Hause, als ihr lieb war. "Es muss halt immer ebbes los sei", sagt sie und freut sich auf den Tag, an dem sie nicht mehr in den eigenen vier Wänden eine ruhige Kugel schieben muss, sondern auf der Kegelbahn eine flotte schieben kann. Bei den Eisenbahnern im Hafen treffen sich Maria Thaa und ihre Freundinnen, "des sind alles Witfrauen, momentan simmer no drei Fußlahme, und des muss sich ändere".

Das wird sich auch ändern, da dürfen sich die Kegel im ESV-Sportheim schon mal in Acht nehmen. Was sich nicht ändern wird, ist der Heimspiel-Samstag. Heute, und dann noch viermal diese Saison gehören von 13 bis etwa 17 Uhr Aufmerksamkeit, Verstand und Herz von Maria Thaa dem FC Konstanz. "Drei Euro ermäßigt und fünf Euro normal" nimmt sie den FC-Fans mit stets freundlicher Miene ab. Selbstverständlich auch am 3. Mai gegen den SV Orsingen-Nenzingen, zwei Tage nach ihrem 81. Geburtstag. Nachdem sie zum Achtzigsten von der Familie - ihre Kinder Gabriele und Peter jeweils mit Ehepartner und zwei Töchtern - einen Bodensee-Rundflug mit dem Zeppelin geschenkt bekommen hat, "wird dieses Mal it groß g'feiert". Und 81 wird Maria Thaa ja sowieso nicht. "I hon b'schlosse", sagt sie, "i werd it 81, sondern wieder 79. Und denn mach i so weiter bis 70, und erscht denn goht's wieder aufwärts."

Und zwar ob's schneit, regnet oder Wolken hat - bei Maria Thaa ist nämlich immer ein bisschen Sonne.