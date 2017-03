Mareen Auer zweimal nicht zu stoppen

Bei den Bezirksmeisterschaften im Ski alpin in Vorarlberg herrschen gute Bedingungen für die Starter aus dem Bezirk Hegau-Bodensee.

Ski alpin: In der Alpenarena Hochhäderich (Hittisau, Vorarlberg) wurden die Bezirksmeisterschaften der alpinen Skirennläufer des Bezirks Hegau-Bodensee traditionsgemäß als Gemeinschaftsveranstaltung aller Vereine des Skibezirks organisiert. Wechselnde Wetter- und Pistenbedingungen forderten das Helferteam an beiden Renntagen. Entgegen den übrigen Bezirkscuprennen werden bei den Meisterschaften jeweils zwei Durchgänge gefahren, die zusammen gewertet werden, was die Rennläufer vor die besondere Herausforderung stellt, zwei optimale Durchgänge abliefern zu müssen.

Eröffnet wurden die Meisterschaften mit einem Riesenslalom bei strahlendem Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen. Dementsprechend wurde die Piste im Laufe des Rennens sehr weich, mit starken Schlägen zwischen Toren des im ersten Durchgang stark drehenden Kurses. Dank des großen Helferteams von Vereinsfunktionären und Eltern stand als Vorbereitung des zweiten Durchgangs ein hervorragendes Rutschkommando zur Verfügung. Außerdem wurde der Kurs flüssiger und weniger drehend umgesteckt, was dazu führte, dass annähernd gleiche Bedingungen für alle Läufer gewährleistet werden konnten, da sich nicht so starke Schläge entwickelten.

Die Tagesbestzeit bei den Damen erreichte Mareen Auer vom SC Radolfzell, die in der Klasse U18/U21 startete, vor Julia Haake vom SC Konstanz, eine Läuferin der Schülerklasse U14. Bei den Herren war Christian Haake, als Läufer der Herrenklasse, vom SC Konstanz, schnellster Läufer, knapp vor Teamkollege Thorben Lotz, der in der Klasse U21/U18 startet.

In der Nacht zum Sonntag überraschte ein Wetterwechsel mit 30 Zentimetern Neuschnee die Organisatoren. Für die Durchführung des Slalomrennens war es zunächst notwendig, den Neuschnee von der Strecke zu rutschen. Pünktlich zum Start kam wieder die Sonne zum Vorschein und sorgte für einen Traum-Tag mit optimalen Pistenbedingungen. Zwei flüssig gesteckte, aber dennoch anspruchsvolle Slalomläufe, sorgten nicht nur für gleiche Bedingungen für alle Läufer, sondern auch für weniger Ausfälle am Abschlusstag der Bezirksmeisterschaften. Wie am Vortag war Auer die schnellste Läuferin, vor Claire Armbruster vom SC Eigeltingen, die in der Klasse U16 startete. Bei den Herren war diesmal Thorben Lotz schnellster Läufer vor Haake.

Ergebnisse

Riesenslalom

U8: 1. Braun, Yara (SC Engen) 2:26,30, 2. Gauss, Emil (SC Konstanz) 2:50,31, 3. Gauss, Felix (SC Konstanz) 3:41,06, 4. Härtwig, Ina (SC Radolfzell) 6:15,52.

U10/weiblich: 1. Stricker, Sophie (SC Konstanz) 2:06,31, 2. Pilz, Frieda (SC Konstanz) 2:35,54, 3. Arians, Pauline (SC Engen) 2:40,61, 4. Nussbaumer, Emelie SC Konstanz 2:43,75 (1:35,38 1:08,37)

U10/männlich: 1. Zimmer, Luis (SC Eigeltingen) 1:57,26, 2. Schörner, Jacob (SC Engen) 2:01,66, 3. Hildebrand, Luis (SC Engen) 2:23,31, 4. Brombacher, Noah (SC Konstanz) 2:30,29, 5. Gauss, Leo (SC Konstanz) 2:35,13, 6. Beinroth, Jannis (SC Eigeltingen) 4:03,67, 7. Müller, Marius (SC Radolfzell) 6:16,85

U12/weiblich: 1. Hänsel, Zoe (SC Konstanz) 2:02,86, 2. Tücking, Amelie (SC Eigeltingen) 2:16,43, 3. Geßler, Lilly (SC Eigeltingen) 2:18,99, 4. Graf, Larissa (SC Singen) 2:29,86

U12/männlich: 1. Braun, Janni (SC Engen) 1:56,05, 2. Guldin, Henry (SC Eigeltingen) 2:02,23, 3. Hauke, Nico (SC Eigeltingen) 2:03,33, 4. Graf, Lorenz (SC Singen) 2:07,86, 5. Gorus, Adrian (SC Singen) 2:13,54, 6. Burgbacher, Jonas (SC Eigeltingen) 2:26,19, 7. Maier, Dennis (SC Engen) 2:30,20

U14/weiblich: 1. Haake, Julia (SC Konstanz) 1:55,95, 2. Bantle, Katrin (SC Konstanz) 2:00,57, 3. Elsässer, Hannah (SC Engen) 2:01,46, 4. Schlien, Julia (SC Konstanz) 2:03,12, 5. Biller, Raiina (SC Radolfzell) 2:07,62, 6. Armbruster, Nora (SC Eigeltingen) 2:09,80, 7. Arians, Amelie (SC Engen) 2:10,20, 8. Fischer, Anna SC Singen 2:14,15

U14/männlich: 1. Stricker, Fabian (SC Konstanz) 1:56,18, 2. Gantner, Niklas (SC Eigeltingen) 1:58,69, 3. Guldin, Leon (SC Eigeltingen) 1:59,76, 4. Brombacher, Niklas (SC Konstanz ) 2:00,18, 5. Gorus, Kilian (SC Singen) 2:01,62, 6. Stocker, Niklas (SC Radolfzell) 2:08,43, 7. Mayer, Justin (SC Singen) 2:09,31, 8. Härtwig, Ben (SC Radolfzell) 2:09,43

U16/weiblich: 1. Martin, Johanna (SC Eigeltingen) 1:57,52 , 2. Haake, Nina (SC Konstanz) 2:00,28, 3. Armbruster, Claire (SC Eigeltingen) 2:28,26, 4. Vögele, Lina (SC Singen) 2:32,98

U16/männlich: 1. Mayer, Marcel (SC Singen) 1:54,41, 2. Härtwig, Tom (SC Radolfzell) 1:57,83, 3. Kirchmann, David (SC Engen) 1:59,71, 4. Rimmele, Luca (SC Radolfzell) 2:01,73 (1:02,48 59,25), 5. Gorus, Valentin (SC Singen) 2:03,01, 6. Fischer, Johannes (SC Singen) 2:31,97.

Herren AK: 1. Haake, Christian (SC Konstanz) 1:48,25, 2. Bausch, Jürgen (SC Engen) 1:51,57, 3. Tücking, Stephan (SC Eigeltingen) 1:54,13, 4. Brombacher, Michael (SC Konstanz) 1:56,63, 5. Müller, Michael (SC Radolfzell) 1:56,80, 6. Härtwig, Thomas (SC Radolfzell) 2:02,30, 7. Schickle, Andreas (SC Singen), 8. Vogt, Matthias (SC Konstanz) 2:24,32, 9. Mayer, Ralf (SC Singen) 2:27,95

U18/21 weiblich: 1. Auer, Mareen (SC Radolfzell) 1:51,46

U18/21 männlich: 1. Lotz, Thorben (SC Konstanz) 1:48,93, 2. Harsch, Patrick (SC Konstanz) 1:48,97, 3. Braunbarth, Tim (SC Konstanz) 1:51,18, 4. Schickle, Ferdinand (SC Singen) 1:54,58, 5. Armbruster, Nils (SC Eigeltingen) 1:55,11, 6. Frei, Joel (SC Radolfzell) 1:55,36, 7. Knödler, Paul (SC Radolfzell) 2:01,14 (1:01,64 59,50), 8. Fischer, Adrian (SC Eigeltingen) 2:15,27

Damen Aktiv: 1. Zöllner, Melanie (SC Eigeltingen) 2:38,69

Herren Aktiv: 1. Halder, Valentin (SC Eigeltingen) 1:54,95, 2. Graf, Andreas (SC Singen) 1:56,49, 3. Heiss, Manuel (SC Engen) 1:57,53, 4. Halder, Matthias (SC Eigeltingen) 2:16,56.

Slalom

U8: 1. Härtwig, Ina (SC Radolfzell) 2:02,59, 2. Braun, Yara (SC Engen) 2:03,05, 3. Gauss, Emil (SC Konstanz) 2:16,54, 4. Gauss, Felix (SC Konstanz) 6:34,19

U10/weiblich: 1. Stricker, Sophie (SC Konstanz) 1:53,85, 2. Nussbaumer, Emelie (SC Konstanz) 2:06,10, 3. Arians, Pauline (SC Engen) 2:08,90, 4. Pilz, Frieda (SC Konstanz) 2:12,43

U10/männlich: 1. Schörner, Jacob (SC Engen) 1:40,35, 2. Zimmer, Luis (SC Eigeltingen) 2:03,73, 3. Mader, Constantin (SC Radolfzell) 2:11,03, 4. Müller, Marius (SC Radolfzell) 2:11,11, 5. Hildebrand, Luis (SC Engen) 2:23,37, 6. Gauss, Leo (SC Konstanz) 2:23,81

U12/weiblich: 1. Hänsel, Zoe (SC Konstanz) 1:49,93, 2. Tücking, Amelie (SC Eigeltingen) 2:02,55, 3. Graf, Larissa (SC Singen) 2:13,59

U12/männlich: 1. Guldin, Henry (SC Eigeltingen) 1:36,99, 2. Braun, Jannis (SC Engen) 1:43,68, 3. Hauke, Nico (SC Eigeltingen) 1:47,25, 4. Maier, Dennis (SC Engen) 1:54,31, 5. Gorus, Adrian (SC Singen) 2:00,46, 6. Burgbacher, Jonas (SC Eigeltingen) 2:04,82

U14/weiblich: 1. Haake, Julia (SC Konstanz) 1:44,50, 2. Bantle, Katrin (SC Konstanz) 1:45,75, 3. Fischer, Anna (SC Singen) 1:49,05, 4. Arians, Amelie (SC Engen) 1:49,39, 5. Elsässer, Hannah (SC Engen) 1:49,54, 6. Biller, Raiina (SC Radolfzell) 1:49,67

U14/männlich: 1. Gantner, Niklas (SC Eigeltingen) 1:31,19 , 2. Guldin, Leon (SC Eigeltingen) 1:37,15, 3. Brombacher, Niklas (SC Konstanz) 1:38,01, 4. Härtwig, Ben (SC Radolfzell) 1:41,39, 5. Gorus, Kilian (SC Singen) 1:49,87, 6. Stocker, Niklas (SC Radolfzell), 7. Mayer, Justin (SC Singen)

U16/weiblich: 1. Armbruster, Claire (SC Eigeltingen) 1:27,11, 2. Weber, Luisa (SC Konstanz) 1:31,53, 3. Haake, Nina (SC Konstanz) 1:37,96, 4. Knödler, Emma (SC Radolfzell) 1:41,34, 5. Vögele, Lina (SC Singen) 1:44,77, 5. Martin, Johanna (SC Eigeltingen) 1:46,30

U16/männlich: 1. Härtwig, Tom (SC Radolfzell) 1:34,99 , 2. Rimmele, Luca (SC Radolfzell) 1:38,88, 3. Mayer, Marcel (SC Singen) 2:18,03

Herren AK: 1. Haake, Christian (SC Konstanz) 1:23,71, 2. Hildebrand, Bernd (SC Engen) 1:28,90, 3. Härtwig, Thomas (SC Radolfzell) 1:30,41, 4. Müller, Michael (SC Radolfzell) 1:30,69, 5. Bausch, Jürgen (SC Engen) 1:33,35

U18/21 weiblich: 1. Auer, Mareen (SC Radolfzell) 1:23,01 , 2. Auer, Leonie (SC Radolfzell) 1:32,64, 3. Ort, Leonie (SC Eigeltingen) 1:45,87, 4. Halder, Friederike (SC Eigeltingen) 1:53,70

U18/21 männlich: 1. Lotz, Thorben (SC Konstanz) 1:20,14, 2. Armbruster, Nils (SC Eigeltingen) 1:30,52, 3. Schickle, Ferdinand (SC Singen) 1:56,36 (1:09,25 47,11), 4. Kirchmann, Victor (SC Engen) 2:10,35

Damen Aktiv: 1. Zöllner, Melanie (SC Eigeltingen) 1:39,93, 2. Ort, Carolin (SC Eigeltingen) 2:10,88

Herren Aktiv: 1. Heiss, Manuel (SC Engen) 1:24,69, 2. Graf, Andreas (SC Singen) 1:30,57, 3. Halder, Matthias (SC Eigeltingen) 1:30,92, 4. Halder, Valentin (SC Eigeltingen) 2:06,28