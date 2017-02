Mannschaft der Stunde setzt in der Handball-Landesliga auf Heimvorteil

In der Handball-Landesliga spielt von fünf Teams aus dem Bezirk Bodensee nur die DJK Singen am Wochenende in eigener Halle.

Handball, Landesliga: DJK Singen – SG Maulburg/Steinen (Samstag, 20 Uhr, Münchriedhalle). – Am Samstag gastiert die SG Maulburg/Steinen in der Münchriedhalle. Der Tabellenletzte vom Oberrhein stieg wie die DJK Singen in der vergangenen Saison auf, hat aber auswärts noch nichts holen können. Die Singener holten ihren ersten Sieg in der Fremde vor Wochenfrist beim TV Brombach. „Nur wenn wir am Samstag gegen die SG gewinnen, sind die Punkte vom vergangenen Wochenende wirklich was wert“, sagt DJK-Trainer Jörg Zimmermann, der einen sehr unangenehm zu bespielenden Gegner erwartet. Gerade in der Abwehr packen die Jungs aus Maulburg ordentlich zu. In 16 Spielen erhielt die SG 74 Zeitstrafen und sechs Rote Karten – der Spitzenwert der Liga. Das Hinspiel gewann Maulburg/Steinen, sodass die Singener etwas gutzumachen haben. (jz)

TV Brombach – SG Allensbach/Dettingen (Samstag, 20 Uhr, Wintersbuckhalle Lörrach). – Nach der herben Heimklatsche gegen Freiburg steht für die SG Allensbach/Dettingen das erste Endspiel im Kampf um den Klassenerhalt an. Es geht am Samstag zum ebenfalls abstiegsbedrohten TV Brombach. Der TV steht in der Tabelle einen Platz vor der SG. Um den Anschluss ans Mittelfeld nicht zu verlieren, heißt es für beide Teams: verlieren verboten. Im Hinspiel konnten die Gastgeber ihren ersten Punktgewinn in der Liga feiern, wobei die Partie 60 Minuten lang ausgeglichen verlief. Es darf davon ausgegangen werden, dass auch das Rückspiel auf Messers Schneide stehen wird. Auf jeden Fall muss der Aufsteiger vom Bodensee ein anderes Gesicht als zuletzt zeigen, um bestehen zu können. (ms)

TV Herbolzheim – TuS Steißlingen II (Samstag, 20 Uhr). – Nach der bitteren Auswärtspleite beim Tabellenschlusslicht wartet nun mit dem Südbadenliga-Absteiger TV Herbolzheim ein ganz anderer Brocken auf den TuS Steißlingen II. Herbholzheim hat als Tabellenzweiter bereits fünf Punkte Rückstand auf den Ligaprimus TV St. Georgen und will daher mit aller Macht gegen Steißlingen gewinnen. Zuletzt erlitt der TVH Schiffbruch und ging gegen die SG Gutach/Wolfach mit 13:26 regelrecht unter. Gästetrainer Sascha Spoo muss grippebedingt auf einige Leistungsträger verzichten. Zudem spielt die A-Jugend am Mittag, was für die jungen Spieler eine Doppelbelastung darstellt. „Herbolzheim ist ein extrem starker Gegner, welcher uns alles abverlangen wird. Wir müssen von Anfang an konzentriert sein und die Fehler minimieren. Nur wenn wir an diesem Tag unsere Bestleistung abrufen, haben wir eine Chance“, ist sich TuS-Trainer Spoo der Schwere der Aufgabe bewusst. (mw)

HSG Freiburg – TV Pfullendorf (Samstag, 20 Uhr, Gerhard-Graf-Halle). – Im nächsten Auswärtsspiel ist der Tabellenfünfte TV Pfullendorf zu Gast bei der HSG Freiburg, die mit nur einem Punkt mehr den dritten Rang belegt.

TuS Ringsheim – TV Ehingen (Sonntag, 16.30 Uhr, Kahlenberghalle). – Nach zuletzt vier Siegen in Folge gehört der TV Ehingen zu den erfolgreichsten Mannschaften der Rückrunde. Wenn es am Sonntag nach Ringsheim geht, soll diese Serie weiter ausgebaut werden, um möglichst rasch den Abstand zu den Abstiegsplätzen zu vergrößern. Auch haben die Hegauer mit einem weiteren Sieg die Chance, den Anschluss zum oberen Drittel der Tabelle zu wahren. Ringsheim dagegen ist unerwartet schlecht in die Rückrunde gestartet und im neuen Jahr noch ohne Sieg. Die Ringsheimer setzen auf ihren Heimnimbus nutzen und wollen dem TV Ehingen die erste Rückrundenniederlage zufügen. Mut macht den Gastgebern die Tatsache, dass sie das Hinspiel in Ehingen lange Zeit dominierten und erst in der zweiten Spielhälfte den Sieg verpassten. Allerdings haben die Ehinger in dieser Saison schon mehrfach bewiesen, dass sie sich im Laufe einer Begegnung deutlich steigern können und haben manche Partie gedreht. Auch warnt Trainer Mesut Parlak davor, den Gegner ob des Tabellenstandes auf die leichte Schulter zu nehmen. Die Hegauer fahren dennoch nicht chancenlos in die Ortenau. Zusätzliche Motivation sollte für die Ehinger die Tatsache bringen, dass bei einem Sieg wohl nicht mehr über Abstiegsängste gesprochen werden muss und die Mannschaft sich wieder zu den Topteams der Liga zählen kann. (js)