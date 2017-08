Reiten Mammutturnier beim RFV Pfullendorf lockt zahlreiche Zuschauer an

Von Freitag bis Sonntag findet das Reitturnier in Pfullendorf mit 37 Prüfungen statt. Höhepunkt ist das Derby am Samstagabend.

Reiten: Ab heute startet auf der Reitanlage Brunnhausen der RFV Pfullendorf wieder sein großes Reitturnier. Mächtig was vor der Brust haben die Organisatoren wieder. An drei Tagen sollen 37 Prüfungen absolviert werden und nahezu 2000 Mal wird die Starterglocke zu hören sein. Reiter aus Österreich, der Schweiz, Frankreich und Italien werden neben starken deutschen Teilnehmern an den Start gehen. Für die einzelnen Turniertage haben die Pfullendorfer sportliche Schwerpunkte gesetzt.

Der Freitag ist der Tag der jungen Pferde, ein Übergewicht haben somit Pferdeprüfungen, allerdings geht es da schon in die höheren Kategorien. Es stehen zum Ende des ersten Turniertages in der Dressur zwei Prüfungen der Klasse M, um 17.30 Uhr und um 19.30 Uhr, an. Die Springreiter beenden den Tag ebenso mit zwei M-Prüfungen um 16 Uhr und 18 Uhr.

Am Samstag stehen beim Schwerpunkt „vielseitige Reiter“ kleinere Geländeprüfungen und kombinierte Prüfungen an. Ab 18.30 Uhr startet das Pfullendorfer Derby, ein internationales Speed-Derby. Diese Prüfung hat sich zum Zuschauermagneten entwickelt. Es ist eine kleine Anlehnung an das Hamburger Derby. Über 700 Meter Länge hat der Parcours, in dem schmale Hindernisse und einige Naturhindernisse zu überwinden sind, natürlich in hohem Tempo. Ein bisschen Geländeprüfung, ein bisschen Springparcours ist die Mischung. Kein Wunder also, dass hier etliche Vielseitigkeitsreiter an den Start gehen, allen voran Bodo Battenberg (Markt Rettenbach) als Olympia- und WM-Teilnehmer. Jürgen Allgöwer ist in der Vielseitigkeitsreiter-Szene ebenfalls kein Unbekannter. Doch auch „reine Springreiter“, wie Marc Bauhofer aus Bad Saulgau, haben hier Chancen.

Sonntag ist der Tag, der „Extraklasse“. Ab 11 Uhr geht es für die Dressurreiter in der Klasse S um die höchste Prüfung in diesem Turnier. Topfavoritin ist Jasmin Schaudt aus Herbertingen, die zurzeit von Sieg zu Sieg reitet. Weniger übersichtlicher ist das Tableau der Sieganwärter beim abschließenden S-Springen mit Siegerrunde um 16 Uhr. Aus der Nachbarschaft reist Adrian Schmid (Boll) an, der immer für Siege gut ist. Ebenfalls aus Boll kommt die 14-jährige Alia Knack, die gerade bei den Europameisterschaften in Slowenien Platz vier belegte. Christian und Celina Heim (Mahlspüren) gehören wie viele andere zum Favoritenkreis. Jonny Preisinger hat keine leichte Aufgabe, bei den vielen Topreitern einen selektiven Parcours zu bauen.

Die Erwartungen an das Turnier sind hoch. Angekommen bei den Zuschauern ist es schon lange, sodass wieder Tausende nach Brunnhausen kommen.

Der Zeitplan

Freitag

8 Uhr: Dressurpferdeprüfung Kl. A (geschlossen) (4-6-jähr. Pferde)

8 Uhr: Springpferdepr. Kl. A* (4-j. Pferde)

8.30 Uhr: Dressurpferdepr. Kl. A (4-6-j. )

9.30 Uhr: Springpferdepr. Kl. A** (4-6-j.)

11 Uhr: Springpferdeprüfung Kl. A** (geschlossen) (4-6-jähr. Pferde)

11.30 Uhr: Dressurpferdeprüfung Kl. L (5-7-jähr. Pferde) (geschlossen)

12.30 Uhr: Springpferdepr. Kl. L (4-7-jähr.)

13 Uhr: Reitpferdeprüfung (3+4-jähr.)

14.30 Uhr: Springpferdeprüfung Kl. L (geschlossen) (4-7-jähr. Pferde)

15.30 Uhr: Dressurpferdepr. Kl. L (5-7-j.)

16 Uhr: Geländepferdepr. Kl. A* (4-6-jähr.)

16 Uhr: Springpferdepr- Kl. M* (5-7 jähr.)

17 Uhr: Eignungsprüfung Kl. A für Reitpferde (4-6 jähr. Pferde)

17.30 Uhr: Dressurpferdepr. Kl. M (5-7-j.)

18 Uhr: Springprüfung Kl. M*

19.30 Uhr: Dressurprüfung Kl. M**

Samstag

7 Uhr: Dressurprüfung Kl. A*

7.30 Uhr: Stilspring- Wettbewerb

7.30 Uhr: Dressurprüfung Kl. L*- Tr.

8 Uhr: Stil-Geländeritt Kl. A*

9 Uhr: Zeitspringprüfung. Kl. L

11 Uhr: Springprüfung Kl. M**

12.30 Uhr: Dressurprüfung Kl. M*

13.30 Uhr: Stilspringprüfung. Kl. A*

14.30 Uhr: Dressurpr. Kl. A* (geschl.)

18.30 Uhr: Pfullendorfer Derby Springprüfung Kl. M*

Sonntag

7 Uhr: Dressurprüfung Kl. L**- Kandare-

8 Uhr: Stilspringpr. Kl. A* (geschlossen)

8.30 Uhr: Dressurreiter- Wettbewerb

10.30 Uhr: Stilspringpr. Kl. L (geschlossen)

11.30 Uhr: Dressurprüfung Kl. S*

12 Uhr: Reiter Wettbewerb

13 Uhr: Punktespringpr. Kl. M* mit Joker

15 Uhr: Führzügel- Wettbewerb

16 Uhr: Springpr. Kl. S* mit Siegerrunde