Turnen Mädchen des TV Überlingen steigen in die Bezirksklasse auf

Das Nachwuchsteam des TV Überlingen hat als Erster des Relegationswettkampfs den Aufstieg in die Bezirksklasse geschafft.

Turnen: Zwölf Mannschaften aus den vier Turnbezirken Badens traten in Schonach gegeneinander an. Alle hatten das eine Ziel: zu den besten Vier gehören, die aufsteigen. Gleich zu Beginn wurde den Überlingerinnen klar, dass es nicht leicht werden würde, denn die Konkurrenz war mit wesentlich älteren Turnerinnen am Start. Trotzdem ließen sich die TV-Mädels, betreut von Trainerin Maria Ruf, nicht einschüchtern. Sie wussten, dass sie am Stufenbarren und Schwebebalken gute Chancen hatten, haben sie doch in allen Vorwettkämpfen das beste Ergebnis an diesen zwei Geräten erzielt. Auch in Schonach gelang ihnen dieses Kunststück, obwohl am Schwebebalken zwei Stürze in die Wertung kamen. Doch Piroska Lili Ackers brillierte mit ihrer Übung und holte sich mit 13,05 Punkten die Tageshöchstnote.

Der Stufenbarren gelang allen vier eingesetzten Überlingerinnen sehr gut. Mit ihren gelungenen Handständen und Felgen schafften sie sich ein gutes Polster für die D-Note, die den Schwierigkeitswert der Übung anzeigt. Marisa de Almeida Andrè und Josefina Heemann erreichten mit 12,8 und 13,0 die besten Noten aller Mannschaften an diesem Gerät. Am Boden konnten alle Mädels durch eine gut gelungene Choreografie überzeugen. Kim Rutkowski, Marisa Andre und Marie Schmieder brachten gute Wertungen ein.

Es war eine riesen Überraschung, und die Freude bei der Siegerehrung war groß, als mit dem TV Überlingen die jüngste Mannschaft aufs oberste Treppchen gerufen wurde. Mit 144,70 Punkten hauchdünn vor dem TV Tumringen (144,65), dem TV Viktoria Dielheim (144,50) und dem TSV Wiesental (143,45) qualifizierten sie sich für 2018 in die Bezirksklasse.

In der Einzelwertung wurde Marisa de Almeida André Fünfte von 58 Turnerinnen. Dem TV Haslach, der in den drei Vorrundenwettkämpfen nicht zu schlagen waren, wollte – besonders am Balken – nichts gelingen. Das Team musste sich mit dem undankbaren fünften Platz zufriedengeben.