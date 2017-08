Leichtathletik Luzia Herzigs Höhenflug zu DM-Silber

Die Engener Leichtathletin wird Zweite bei der Deutschen Meisterschaft der U20 im Stabhochsprung. Katja Schwab aus Stockach belegt den fünften Platz über 100m Hürden.

Leichtathletik: Glücklich und sichtlich bewegt stand Luzia Herzig nach dem Gewinn der Silbermedaille im Stabhochsprung der U20 bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in Ulm auf dem Sieger-Podest. Noch etwas unwirklich erschien der Leichtathletin des TV Engen der bisher größte Erfolg ihrer Karriere als Stabhochspringerin.

In einem Lotteriespiel aufgrund des unberechenbaren Winds hatte sie sich nicht aus der Ruhe bringen lassen und sprang nach schwierigem Auftakt und großen Problemen beim Einspringen im Wettkampf immer besser. Viele Athletinnen bekamen mit dem Wind Probleme, eine nach der anderen schied aus, sodass bei 3,80m plötzlich nur noch zwei übrig geblieben waren. Mit der sicheren Silbermedaille vor Augen gelang Herzig auch noch ein toller Sprung auf 3,90m. Die vier Meter waren nach dem kräftezehrenden und aufregenden Wettkampf dann aber nicht mehr drin. Tamara Schaßberger (Sindelfingen) konnte sich mit einem einzigen Sprung über diese Höhe den Sieg sichern, nachdem sie zweimal 3,90m gerissen hatte.

„Ich bin sehr zufrieden mit dem zweiten Platz. Ich gönne Tamara den Sieg, denn sie war die ganze Saison über die Beste und hat verdient gewonnen, obwohl es dieses Mal so knapp war wie noch nie“, sagte Herzig nach dem Triumph. „Es war mein großes Ziel, eine Medaille bei den Deutschen zu holen, ich habe es geschafft und kann es kaum glauben!“ Dennoch will sich Herzig nicht zurücklehnen: „Ich möchte die vier Meter springen und in der nächsten Saison weiter angreifen“, formulierte sie ihre Pläne für die Zukunft.

Katja Schwab von der TG Stockach (U20) schaffte es in den 100m-Hürden-Endlauf. Im Vor- und Zwischenlauf (14,35s und 14,05s) hatte sie sich als Fünftschnellste für das Finale qualifiziert. Dort bestätigte sie ihren fünften Platz in 14,13s.

Die frischgebackene U18-Vizeweltmeisterin im Siebenkampf, Johanna Siebler vom LC Überlingen, startete bei diesen Meisterschaften in ihren Spezialdisziplinen 100m Hürdenlauf und Speerwurf. Doch nach einer langen Saison fehlte ihr die Kraft, um noch einmal Bestleistungen zu erreichen. Im Hürdenlauf qualifizierte sich die Mehrkämpferin mit 14,21s für den Zwischenlauf, verzichtete dann aber auf einen weiteren Start. Im Speerwurf wurde sie 13. mit 41,82m. Mit ihrer Bestleistung hätte sie um die Medaillen mitkämpfen können. Lisa Kramer (U18), ebenfalls LC Überlingen, kam im Dreisprung auf Platz zwölf mit 11,44m und verpasste den Endkampf der acht Besten.

Von der LG Radolfzell startete Sarah Schillinger (U20) im Diskuswurf. Mit ihrer Qualifikationsweite von 41m hatte sie Chancen auf den Endkampf, doch eine Erkältung im Vorfeld verhinderte eine Leistung in diesem Bereich. Dennoch konnte sie mit 39,12m eine respektable Weite erzielen und kam damit auf Platz 14. Die Staffel des LC Überlingen lief im Vorlauf 50,64s in der Besetzung Kramer, Ella Buchner, Kathrin Haselwander und Siebler und erreichte als 30. einen Achtungserfolg. (her)