Karate Luisa Schlien ist Deutsche Meisterin

Die 15-jährige Konstanzerin sichert sich den Titel bei den Deutschen Meisterschaften in Bochum. Auch ihre Teamkollegen können glänzen.

Karate: Bei den deutschen Karate Meisterschaften in Bochum konnten die Karateka vom Karate-Fitness-Dojo Konstanz nicht nur Erfahrung, sondern auch Titel sammeln. Das neunköpfige Team um die Trainer Markus Rues und Enzo Berardone trat nach intensiver Vorbereitung die Reise in das Ruhrgebiet an. Die beiden zwölfjährigen Konstanzer Jonas Dickhöfer und Maruska Demsar wurden für ihre guten Leistungen nicht belohnt und schieden in der Vorrunde aus. Bruno Vogel zeigte bei den 14 Jahre alten Jungen viel Kampfgeist. Am Ende schied er aber gegen seinen Jugendnationalmannschafts-Kollegen Arthur Keller aus Frankfurt aus. Von beiden Kämpfern erwartet der Bundestrainer noch eine Steigerung bis August. Da findet in Limerick (Irland) die Karate-Weltmeisterschaft statt, für die beide nominiert wurden.

Ebenfalls für die Weltmeisterschaft nominiert wurde die 15 Jahre alte Luisa Schlien aus Konstanz. Der Leistungsdruck war der Konstanzerin anzumerken. Doch sie hielt ihm trotz ihres jungen Alters stand. Mit schnellen Faustkombinationen und überfallartigen Angriffssalven gewann sie alle Kämpfe der Vorrunde. Im Halbfinale traf sie auf Viviana Babtista aus Calw. Luisa Schlien ging mit 1:0 in Führung, doch kurze Zeit später konnte die Calwerin ausgleichen. Mit einer gezielten Gyaku-zuki-Kombination schaffte die Konstanzerin den Sieg und zog ins Finale ein. Hier wartete Celina Kreuz aus Magdeburg. Beide Kämpferinnen sind ebenfalls für die WM in Limerick nominiert. In einem spannenden Finale ging Luisa Schlien erneut in Führung, die die Magdeburgerin aber egalisieren konnte. Konzentriert und konsequent gelang es der Konstanzerin aber, kurz vor Ablauf der Zeit den Siegtreffer zu landen. Der erste Deutsche Meistertitel ihrer Karriere war perfekt. Eine schöne Ausgangssituation für die Weltmeisterschaft im August.

Das Konstanzer Männer-Team mit Benedikt Hagelstange, Tim von Behrens und Marius Topka unterlag dem späteren Sieger, dem Team aus Wattenscheid. Diana Pfister war der Pechvogel dieser Meisterschaft. Dreimal konnte sie ihre Gegnerin aus München aus der Kampffläche drängen, verlor dann aber sehr unglücklich und schied aus. Sie wird aber auch im deutschen Nationalteam bei der WM vertreten sein. Saitip Ammann belegte in der Klasse + 35 Jahren den dritten Platz im Kumite Einzel.