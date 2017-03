Licht und Schatten beim Staffeltag des Fußball-Bezirks Bodensee

Weiterhin große Nachwuchsprobleme bei den Schiedsrichtern. Obmann Harry Ehing fordert mehr Respekt für Unparteiische ein.

Fußball: Das Frühlingserwachen der Fußballvereine findet seit vielen Jahren beim Staffeltag der Aktiven und der Junioren statt, zu dem der Bezirksvorsitzende Konrad Matheis (Sauldorf) die Clubverantwortlichen diesmal ins Gemeindehaus „kultur|o“ in Owingen eingeladen hatte. Das Erwachen klappte allerdings nicht bei allen gleich gut, denn mit dem SV Emmingen, Türk. SV Konstanz, BTG Markdorf, Türk. SV Pfullendorf, GLI Azzuri Radolfzell, ESV Südstern Singen, SC RW Singen und HSK Croatia Singen fehlten acht Vereine beim Staffeltag.

Mit dem Vizepräsidenten Reinhold Brandt (Radolfzell) und Ute Wilkesmann (Überlingen), der Vorsitzenden des Frauenausschusses, konnte Matheis zwei Mitstreiter aus dem Verbandsvorstand des Südbadischen Fußballverbandes vor Ort begrüßen, ebenso zahlreiche Mitarbeiter aus den Bezirksausschüssen sowie Tobias Geis von der Verbandsgeschäftsstelle. Letzterer eröffnete dann auch den offiziellen Teil des Programms nach den Grußworten. Ihm oblag die Vorstellung der für die Jahre 2017 bis 2019 vorgesehenen Erweiterungen des DFB-Masterplans, der bereits 2013 bis 2016 erste Erfolge vorweisen konnte und nun neue Impulse auslösen soll. Zum Punkt „Prävention sexualisierte Gewalt“ referierte Ute Wilkesmann. Über dieses sehr heikle Thema, das auch die Fußballvereine immer wieder beschäftigen wird, sprach sie nicht nur als Vorsitzende des Verbandsfrauenausschusses, sondern auch als Vorsitzende der AG Gewaltprävention.

Bezirksjugendwart Hans-Peter Restle dankte den Jugendabteilungen für die schier unbezahlbaren ehrenamtlichen Sozialleistungen, die diese für die Arbeit mit über 500 Mannschaften erbringen. Positiv sieht er auch, dass es bei den Junioren keinen Spielabbruch in der Vorrunde gab. Die Rückrunde ist schon in vollem Gange und soll bis 27. Mai abgeschlossen sein. Ein Dauerthema sind immer wieder die Online-Programme („DFBnet“), mit denen die Vereine den Spielbetrieb organisieren. Sofern offizielle Schiedsrichter die Spiele leiten, ist die Fehlerhäufigkeit deutlich geringer – insbesondere bei den E- und D-Junioren sind die Beanstandungen umfangreich, denn hier sind die Vereine selbst verantwortlich. Da die Zahl der Passvergehen sehr hoch ist, appellierte Restle an die Vereine, die vorhandenen Pässe genau zu kontrollieren.

Dass bei den Schiedsrichtern derzeit nicht alles rund läuft, zeigte der Bericht von Bezirks-Schiedsrichter-Obmann Harry Ehing auf. So brachten die Neulingslehrgänge im Januar/Februar 2017 in allen sechs SBFV-Bezirken insgesamt gerade mal 113 Schiedsrichter-Anwärter. Diese Zahl hat der Bezirk Bodensee in früheren Zeiten auch schon mal in einem Jahr allein erreicht. Wenig glücklich zeigen sich die Bezirks-Schiedsrichter-Ausschüsse, dass die Zahl der Mindestspielleitungen pro Schiedsrichter beim Verbandstag auf 20 erhöht wurde. Dies könnte die Vereine nicht nur finanziell schmerzen – dem Vernehmen nach gab es in den Bezirken genau aus diesem Grund schon die ersten Abmeldungen. Im Umgang der Vereine mit den Spielleitern forderte Ehing deutlich mehr Toleranz und Respekt.

Bezirksvorsitzender Konrad Matheis beklagte, dass auch in dieser Saison schon wieder sechs Mannschaften vom Spielbetrieb abgemeldet wurden, nur eine einzige nachgemeldet wurde. Fußball in der Oberliga und höher existiert im Bezirk Bodensee bekanntlich nicht mehr, doch auch im überbezirklichen Spielbetrieb der Verbands- und Landesliga ist die Ausgangslage bezüglich des Klassenerhalts nicht besonders rosig. Wenigstens beim Aufstieg von der Landes- in die Verbandsliga dürfte der Bezirk aber die Nase vorne haben. Die Terminliste für die Auf- und Abstiegsspiele der Kreisligen A, B und C werden rechtzeitig auf der Homepage des SBFV/Bezirk Bodensee veröffentlicht. Bei den Frauen ist der Hegauer FV in der Regionalliga Süd stark abstiegsgefährdet, während die zweite Mannschaft des HFV in der Verbandsliga den Klassenerhalt erreichen dürfte.

Einmal mehr kritisierte Matheis die Nachlässigkeiten beim Online-Spielbericht, der bei Freundschaftsspielen teilweise nicht verwendet wird. Ab sofort wird diese Verweigerung die angekündigten Folgen haben – der Sportrichter wird diese Clubs zur Kasse bitten. Drei Spielabbrüche stehen im Aktiv-Bereich im Freien zu Buche. Nach den erschreckenden Vorkommnissen im Vorjahr verliefen die Hallenturniere in diesem Winter ohne besondere Vorkommnisse. Hier wurden klare Richtlinien für die Zukunft aufgestellt.

Noch bis Monatsende können die Vereine dem SBFV verdiente Mitarbeiter zur Ehrung vorschlagen. Hier besteht Nachholbedarf: Obwohl fast jeder Verein verdiente Mitarbeiter hat, wird kaum einer gemeldet. Der Ü-35- und Ü-40-Fußball hat sich im Bezirk etabliert, auch wenn die Zahl von 16 Ü-35-Mannschaften steigerungsfähig ist. Zum Schluss ging der Vorsitzende Konrad Matheis nochmals auf das DFBnet und die Nachlässigkeiten der Clubs bei der Pflege der Vereinsdaten ein.