Letzter Spieltag in der 3. Volleyball-Liga

Zum Saisonausklang treten die Radolfzeller Volleyballer in beim TV Bliesen an, der TSV Mimmenhausen ist zu Gast in beim TV Waldgirmes.

Volleyball, 3. Liga:TV Bliesen – Untersee Volleys Radolfzell (Samstag, 20 Uhr). – Zu Gast im Saarland beim TV Bliesen, möchten die Volleyballer des TV Radolfzell Platz fünf verteidigen und die Niederlage aus dem Hinspiel wiedergutmachen. Bliesen kann nicht mehr an den Radolfzellern vorbei in der Tabelle und möchte den Verfolger Friedrichshafen auf Distanz halten. Der Aufsteiger aus Radolfzell konnte sich frühzeitig den Klassenerhalt sichern. Mit oft starken Leistungen, wie zum Beispiel beim Sieg gegen Meister SSC Karlsruhe, schafften die Mettnauer einen gelungenen Einstand in der dritthöchste Spielklasse Deutschlands. „Wir hatten in diesem Jahr arge Verletzungsprobleme und Absenzen, deshalb bin ich mit dem Saisonverlauf zufrieden. Es ist nicht selbstverständlich gewesen, mit unseren Voraussetzungen die Liga frühzeitig zu halten. Ein Kompliment an meine Mannschaft“, so Meistertrainer Antonio Bonelli, der am Wochenende in Bliesen auf seine Topangreifer Waldemar Stier und den langzeitverletzten Sascha Helwig verzichten muss.

„Wir freuen uns auf das Spiel in Bliesen, denn auch dort werden Heimspieltage zum Event, ähnlich wie bei uns. Da macht es als Spieler umso mehr Spaß, vor einer lauten Kulisse zu spielen“, erwartet Kapitän Andreas Bender einen letzten Kraftakt und einen freudigen Saisonabschluss. (ab)

TV Waldgirmes – TSV Mimmenhausen (Samstag, 20 Uhr, Sporthalle Lahntalschule Atzbach). – Christian Pampel hatte sich nach seiner erfolgreichen Profikarriere und 212 Einsätzen in der Nationalmannschaft als erste Station für seine Trainerlaufbahn den TSV Mimmenhausen ausgesucht. In der ersten Saison wollte er sich auf seine Trainerausbildung konzentrieren, hatte aber als klares Ziel den Aufstieg in die 2. Bundesliga innerhalb von maximal drei Jahren ausgegeben. Dass es nicht schon in seiner ersten Saison geklappt hat, lag auch an der überraschenden Heimniederlage gegen Waldgirmes kurz vor Weihnachten. Die Lahnauer hatten die Runde schlecht angefangen und fanden sich zeitweise auf dem vorletzten Platz wieder, wurden dann aber wohl durch den Sieg beim TSV beflügelt. Die Hessen kämpften sich bis auf Platz vier hoch, der TSV reihte sich hingegen unter den besten Drei ein.

In den letzten zwei Punktespielen hatte sich Pampel selbst aus der Mannschaft genommen, da die Planungen für die neue Saison schon laufen. „Die Spieler haben ihre Sache sehr gut gemacht und ohne mich gewonnen. Aber die Gegner waren schwächer als Waldgirmes“, so sein Fazit, „jetzt müssen sie nochmal zeigen, wie sie gegen einen starken Gegner nach fünf Stunden Fahrt mit müden Beinen bestehen können.“ Sein Credo, „bis zum Schluss jederzeit das Beste gegeben“, hat er auf seine jungen Spieler übertragen. (tav)