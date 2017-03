Letzte Heimspiele für Untersee Volleys und TSV Mimmenhausen

Die Untersee Volleys des TV Radolfzell empfangen im letzten Heimspiel der Saison den Tabellenzweiten TuS Kriftel, der TSV Mimmenhausen trifft auf die SG Rodheim.

Volleyball, 3. Liga: Untersee Volleys – TuS Kriftel (Samstag, 19 Uhr, Unterseehalle). – Nach dem gesicherten Klassenerhalt treffen die Drittliga-Volleyballer des TV Radolfzell auf ambitionierte Gäste, die sich zum einen Platz zwei sichern wollen und sich zweitens für die etwas überraschende 1:3-Hinspielniederlage vor eigener Kulisse revanchieren wollen. Dabei muss der Radolfzeller Trainer Antonio Bonelli auf einige Akteure verzichten. Wie beim letzten Heimspiel werden wieder Spieler aus der zweiten Mannschaft nachrücken. „Das wird eine schwere Aufgabe, aber wir wollen uns mit einem tollen Volleyballabend von unseren fantastischen Fans für die Saison bedanken. Was wir geschafft haben, ist sensationell und unsere Zuschauer haben einen großen Teil dazu beigetragen“, sagte Radolfzells Co-Trainer Stephan Jehle vor dem Abschlusstraining.

Der TuS Kriftel wird sehr motiviert zu Werke gehen, da er noch die bittere Heimniederlage aus der Hinrunde im Hinterkopf hat. Kriftel war neben Ligaprimus SSC Karlsruhe als Aufstiegsaspirant gehandelt worden, kam aber erst gegen Ende der Hinrunde so richtig ins Rollen. Spieler und Verantwortliche der Untersee Volleys hoffen erneut auf ein volles Haus. Nach dem letzten Heimspiel wird beim Aufsteiger die erfolgreiche Saison gebührend gefeiert. (ad)

TSV Mimmenhausen – SG Rodheim (Samstag, 20 Uhr, Sporthalle BZ Salem). – Die Meisterschaft ist entschieden. Mit dem Sieg gegen Mimmenhausen bleibt Karlsruhe uneinholbar an der Tabellenspitze und steht vor seinem letzten Spiel als vorzeitiger Aufsteiger in die 2. Volleyball-Bundesliga fest. Für die Linzgauer stehen noch drei Spiele auf dem Programm. „Ob wir am Ende Zweiter oder Dritter werden, macht keinen Unterschied. Die Mannschaft ist in einer komfortablen Position“, beurteilt Mimmenhausens Spielertrainer Christian Pampel die Situation.

Dabei meint er aber nicht das langsame Auslaufen aus der aktuellen Runde. „Wir bereiten uns jetzt schon auf die neue Saison vor. Jetzt will ich noch mal was sehen von der ganzen Mannschaft.“ Pampels junge Spieler bleiben gefordert. Er wird sich auch öfter aus dem Spiel nehmen und seinen Schützlingen das Feld überlassen: „Während der Runde habe ich die Vorgaben gemacht, auch einzelne Spieler persönlich angesprochen. Jetzt müssen sie zeigen, was sie gelernt haben.“ Der 212-fache Ex-Nationalspieler hält seine Anforderung hoch: „Ich erwarte, dass die Entscheidungen jetzt von den Spielern kommen, dass sie Verantwortung übernehmen.“ Für Pampel muss sich jetzt seine Mannschaft mehr denn je bewähren. Bis auf das Sinzig-Spiel hatte Pampel sehr stark geführt und seinem Team sehr viel geholfen. Ab der kommenden Begegnung gegen die SG Rodheim sollen die Spieler nun zeigen, was sie gelernt haben. Das Hinrundenspiel gegen die Hessen gewannen die Linzgauer mit 3:1. (tav)