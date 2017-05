Frauenfußball Letzte Chance für Hegauer FV

Regionalliga-Fußballerinnen sind zuhause gegen Frauenbiburg unter Siegzwang. Die Gäste stellen aber die beste Defensive der Liga

Frauenfußball, Regionalliga Süd: Hegauer FV – SV Frauenbiburg (Sonntag, 11 Uhr). – Wenn das Regionalliga-Team des Hegauer FV den Tabellendritten SV Frauenbiburg aus dem niederbayrischen Dingolfing empfängt, zählt nur ein Sieg, will man die Restchance auf den Klassenerhalt wahren.

Man hofft beim Hegauer FV, dass das freie Wochenende den Spielerinnen etwas gebracht hat, um für den Endspurt die Köpfe frei zu bekommen. Die vielen Negativerlebnisse sind für die HFV-Akteurinnen keine einfache Erfahrung. Nach dem Unentschieden gegen Tabellenführer SC Freiburg gab es vor zwei Wochen eine unglückliche 1:2-Niederlage beim 1. FC Nürnberg. Die HFV-Elf hatte lange in Führung gelegen und gut gespielt, es aber verpasst – trotz guter Chancen – noch den einen oder anderen Treffer nachzulegen.

Die Liga ist vom Leistungsvermögen der einzelnen Teams sehr ausgeglichen. Trotz personeller Engpässe haben die Hegauerinnen bewiesen, dass sie mithalten können. Was aber fehlt, sind die Punkte. Ganze zwölf Zähler sind noch zu holen, und wenn der HFV sich noch die Restchance auf den Verbleib in der Liga erhalten möchte, dann müssen alle restlichen vier Spiele gewonnen werden. Zudem darf der Tabellenneunte ETSV Würzburg, der auf dem ersten Nichtabstiegsplatz steht, nicht mehr viel Zählbares holen.

„Es wäre schon ein kleines Fußballwunder, wenn uns das noch gelingen sollte“, schätzt Michael Rösch vom Hegauer FV die Chancen realistisch ein. Gegen den Tabellendritten SV Frauenbiburg holte der Hegauer FV beim torlosen Unentschieden den ersten Punkt überhaupt in dieser Saison. Nun wartet wieder ein hartes Stück Arbeit auf die Hegauerinnen. Neben Tabellenführer SC Freiburg haben die Niederbayerinnen die beste Abwehr der Liga. Erst 13 Gegentore musste das durchgehend stark besetzte Team in dieser Saison hinnehmen. Gegen die Offensive um Torjägerin Anja Riebesecker muss man in jeder Sekunde sehr konzentriert verteidigen. Wenn die HFV-Elf so spielt wie in den letzten Spielen und es ihr gelingt, die guten Chancen endlich mal konsequent zu nutzen, dann ist auch gegen den Tabellendritten etwas zu holen. Das Verbandsliga-Team des Hegauer FV spielt am Samstag um 16 Uhr in Binningen gegen den Tabellenzweiten SV Gottenheim. Die U-17-Juniorinnen treten in der B-Juniorinnen Oberliga am Samstag, 16 Uhr, beim FV Löchgau an. (roe)