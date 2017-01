Handball A-Jugend Letzte Chance für A-Jugend der HSG Konstanz

Der Nachwuchs der HSG Konstanz empfängt die SG Ottenheim/Altenheim. Es wird ein richtungsweisendes Spiel im Kampf um den direkten Bundesliga-Qualifikationsplatz.

Handball, A-Jugend-Bundesliga: HSG Konstanz – SG Ottenheim/Altenheim (Samstag, 18 Uhr, Schänzlehalle). – Immer noch sitzt die Enttäuschung bei der A-Jugend der HSG Konstanz tief angesichts der vergebenen großen Chance, sich mit einem Erfolg gegen Pforzheim wieder aussichtsreich im Kampf um Platz sechs zurückzumelden. Für das Trainergespann Christian Korb und Thomas Zilm kommt da das immer heiß umkämpfte Südbaden-Derby am Samstag um 18 Uhr in eigener Halle gegen die SG Ottenheim/Altenheim gerade recht.

B-Lizenzinhaber Christian Korb verweist dabei auf die stets besondere Derbystimmung. „So ein Derby kann unser Spiel in der Rückrunde nur verbessern. Da zählt nur eines: Hauptsache du bist für sowas bereit.“ Die Ortenauer erwartet er nach dem deutlichen 36:29-Derby-Auswärtssieg seiner jungen Mannschaft in der Hinrunde bis in die Haarspitzen motiviert, will man dort doch gerade gegen Konstanz immer gerne zeigen, welch gute Nachwuchsarbeit am Oberrhein betrieben wird.

Für die HSG dürfte die Aufgabe nun noch einmal deutlich schwieriger werden als beim Coup in Altenheim. Bei den Gästen von der französischen Grenze wirkt neben einigen anderen Verletzten seit kurzem auch DHB-Jugendnationalspieler Moritz Strosack auf Rechtsaußen wieder mit – und führte Ottenheim/Altenheim am vergangenen Wochenende gegen den Erstliga-Nachwuchs des TV Bittenfeld als überragender Akteur der Partie mit zwölf Toren auch gleich zum Punktgewinn. Dazu scheint die Moral beim Tabellenzehnten trotz der unbefriedigenden Punktausbeute zu stimmen. Gegen Bittenfeld ließ sich die SG selbst von einem Sechs-Tore-Rückstand nicht entmutigen und belohnte sich – wenn auch etwas glücklich, nachdem die Schwaben nach Ablauf der Spielzeit mit einem Siebenmeter am Pfosten gescheitert waren – mit einem Zähler, der Konstanz und Ottenheim/Altenheim zu direkten Tabellennachbarn macht. Zwar trennt die beiden Rivalen derzeit nur ein Punkt, allerdings hat der Tabellenvierte der letzten Saison bereits zwei Begegnungen mehr als der Zweitliga-Nachwuchs ausgetragen.

Korb warnt seine Schützlinge daher vor der sicher wieder sehr emotionalen und körperbetonten Spielweise des Teams von Trainer Michael Schilling. „Altenheim hat nicht vergessen, dass wir in der Hinrunde das Derby für uns entscheiden konnten und will sicher Wiedergutmachung für die Niederlage.“ Sein Appell daher: „Wir müssen bereit sein mehr zu kämpfen und mehr Verantwortung zu übernehmen als im letzten Spiel und dürfen uns nicht dahinter verstecken, dass wir in erster Linie die Ausbildung zum feinen Handballer anstreben. Es gehören auch das bedingungslose Durchsetzen und das Ergattern von Big Points dazu. Unsere Kreativ- und Führungsspieler sind hier gefordert.“

Mit dem schnellen, zuletzt sehr erfolgreichen Rechtsaußen Jerome Portmann fehlt ihm allerdings weiter einer der Leistungsträger und Führungsspieler aufgrund einer schulischen Verpflichtung. Dazu sind die beiden Konstanzer Übungsleiter derzeit alles andere als zufrieden mit dem Trainingsbetrieb und dem zerstückelten Spielplan mit den vielen Pausen, die kaum Wettkampfstimmung aufkommen lassen würden. So kommt der Partie gegen Ottenheim/Altenheim gleich eine doppelt wichtige Bedeutung zu. Neben dem Prestige als beste südbadische A-Jugend-Mannschaft sind zwei ganz wichtige Punkte zu gewinnen, die für beide Teams so etwas wie die wohl letzte Chance im Kampf um den direkten Bundesliga-Qualifikationsplatz sechs bedeuten würden.