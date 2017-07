Leichtathletik Leichtathleten gemeinsam zum Erfolg

Bezirksathleten glänzen mit guten Mannschaftsergebnissen bei den Deutschen Schülermannschaftsmeisterschaften in Radolfzell

Leichtathletik: 15 Mannschaften aus den Bezirksvereinen hatten als Ziel, bei den Deutschen Schülermannschaftsmeisterschaften ein tolles Mannschaftsergebnis zu erreichen. Die jeweils acht besten Mannschaften jeder Altersklasse aus Baden qualifizieren sich für den Badischen Endkampf, der im September in Langensteinnach ausgetragen wird. Zur Auswahl stand jeweils ein großer und kleiner Wettkampf, die sich in ihrer Anzahl an Disziplinen unterschieden. Alle Ergebnisse der Einzeldisziplinen, in der jeweils zwei Athleten in die Wertung kamen, wurden zusammengetragen und mit einer Gesamtpunktzahl abgerundet.

Viele Punkte konnte die Kaderathletin Sabrina Strötzel für ihr Team vom TV Engen erkämpfen. Die 100m-Strecke sprintete sie in 13,46s und im Weitsprung knackte sie wieder einmal die 5m-Marke (5,08m). Auch Maren Singer trug einen großen Teil zur hohen Endpunktzahl bei. In ihrer Paradedisziplin, dem Sprint, lief sie 13,60s und auch in der Staffel wirkte sich ihre Sprintfähigkeit positiv auf die Endzeit aus. Im Weitsprung kam sie mit den Windverhältnissen nicht gut zurecht. Ihre Vereinskollegin Sandra Kotsch konnte dies aber kompensieren, in dem sie ihre Persönliche Bestleistung (PB) auf 4,68m steigerte. Die Mädchen vom TV Konstanz absolvierten den großen Wettkampf und zeichneten sich durch ihre konstanten Leistungen in allen acht Disziplinen aus. Annika Leube überzeugte durch ihre Weit- (4,53m) und Hochsprungleistung (1,42m), jeweils mit PB. In der wJU14 ging das Team vom LC Überlingen im kleinen und das Team vom TV Konstanz im großen Wettkampf an den Start. Die vier Überlingerinnen zeigten sehr gute Leistungen im 75m-Sprint, im Weitsprung und Ballwurf. Ein Wechselfehler beim Staffellauf kostete aber wertvolle Sekunden. Marisa Jurtz glänzte im Weitsprung mit 4,92m. Auch Nadine Ckovric konnte ihre Weite auf 4,84m verbessern. Bei den Konstanzer Mädchen waren Lisa Kaiser im Hürdenlauf (10,30s) und im Weitsprung (4,85m, PB) und Julia Schlien im 800m-Lauf (2:36,67min) und im Weitsprung (4,89m, PB) Leistungsträgerinnen.

Bei den U-12-Mädchen platzierte sich im kleinen Wettkampf der TV Engen vor dem TuS Meersburg. Die Engener wurden vor allem durch Fabien Braun im Sprint (8,23s) und Schlagball (36m) und durch Michelle Czombera im 800m-Lauf (3:16,84min) und im Hochsprung (1,28m) getragen. Im großen Wettkampf siegte die LG Radolfzell. Amelie Ivenz sorgte mit ihrem schnellen 50m Sprint unter 8s und ihrem Weitsprung mit 4,51m für viele Punkte.

Bei den U-12-Jungs leisteten Luca Torraco, Timo Endrass, Nicolas Fink und Luis Schlegel einen großen Beitrag für die Engener Mannschaft. Luca erreichte im 50m-Sprint nach 8,40s das Ziel, Timo gelangen 1,22m im Hochsprung und Nicolas erreichte im horizontalen Sprung 3,73m. Aufgrund seines über 40m weiten Schlagballwurf glänzte auch Luis. Die Radolfzeller hatten ebenfalls gute Athleten am Start. Dominic Grießer lief in 8,03s ein schnelles Rennen und Lorenz Waidele konnte seine Hochsprungleistung auf 1,26m verbessern. Am Ende lagen die Engener mit 200 Punkten Vorsprung vor der LG Radolfzell. Die Jungs vom TV Rielasingen absolvierten einen Wettkampf mit weniger Disziplinen. Erfolgreichster Athlet war hier Nico Kattge, der im Weitsprung mit 3,84m eine neue PB aufstellte. Eine Altersklasse höher startete der StTV Singen im großen Wettkampf. Beim kleinen Wettkampf konkurrierten die LG Radolfzell und der TV Konstanz. Durch einen Fehler beim Staffelwechsel blieben für Konstanz wichtige Punkte auf der Strecke. Durch starke Athleten machte die LG Radolfzell das Rennen. So gelang Joel Tutzschky ein fulminanter Sprung auf 4,80m und er zeigte auch im Ballwurf mit 43m sein Können.

Für eine weitere PB sorgte Till Rüdiger (mJU16) vom TV Konstanz. Nach seinem überraschenden Badischen Titel im Blockmehrkampf konnte er nun mit einem Satz auf 5,50m für sein Team wertvolle Punkte sammeln. Auch sein Teamkollege Nicolai Lutz übersprang die 5m-Marke mit neuer Bestleistung (5,05m) und steuerte mit seinem 100m-Sprint in einer Zeit von 12,92s über 1000 Punkte bei. Eine tolle Leistung zeigte auch Antonius Müller (TV Konstanz) im Speerwurf mit 32,23m (PB) erzielte. Über die nächste PB durfte sich der Konstanzer Jeronimo Hillgruber freuen, der die 1,50m hohe Latte passierte. Für einen tollen Abschluss sorgten Mattes Rüdiger und David Wieland, die gemeinsam die Ziellinie nach dem 800m-Lauf überquerten. Ein Bild, das den Teamgeist an diesem Wettkampftag wiederspiegelte.

Im Vergleich zum vergangenen Jahr haben sich die Ergebnisse verbessert; zehn Mannschaften können darauf hoffen sich für den Endkampf zu qualifizieren. (mb)

