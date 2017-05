Leichtathletik Leichtathleten bei der Bahneröffnung im Wetterglück

Bei der Bahneröffnung in Engen stimmen die Temperaturen und Leistungen. Nur die Teilnehmerzahlen geben Anlass zur Sorge.

Leichtathletik: Man kann schon von großem Wetterglück sprechen, das den Leichtathleten im Hegau-Stadion perfekte Bedingungen für gute Leistungen bescherte. Nach anfänglichem Nebel und kühlen Temperaturen strahlte die Sonne über zwei Tage. Perfekt war auch die Organisation, angefangen vom Catering des Fördervereins und dem technischen Ablauf über die Stimmung und die teils sehr guten Leistungen. Gesunkene Anmeldezahlen und die mageren Teilnehmerfelder vor allem bei den U14 und den Jugendlichen ab U20 bis Aktive geben jedoch Anlass zu Bedenken über die Zukunft der Leichtathletik.

Einige Athleten zeigten jedoch, dass sie ehrgeizige Ziele für die Saison haben und schon gut in Form sind. Wie Tom Bichsel (U18, LG Radolfzell), der ambitionierte Mehrkämpfer, der im Weitsprung (5,79m), Speerwurf (50,10m), im Hürdenlauf (16,72m) und Stabhochsprung (3,00m) startete und jeweils bester Bezirksathlet war. Dann Lars Neuschel (U20, LC Überlingen), der im Kugelstoßen auf sehr gute 13,43m kam, des Weiteren die erfolgreiche Mehrkämpferin Johanna Siebler (U18, LC Überlingen), die im Hochsprung (1,54m), im Kugelstoßen (14,30m) und im Speerwurf (39,16m) an den Start ging und jeweils siegte. D-Kaderathletin Katja Schwab (TG Stockach) testete sich aus dem Training heraus lediglich über 100m (13,06s) und 200m (26,74s). Stabhochspringerin Luzia Herzig (U20, TV Engen) übersprang recht locker die Qualifikation für die Deutschen Jugendmeisterschaften (3,65m) und schaffte sogar noch die 3,75m. Am Vortag gewann sie auch den 110m-Hürdenlauf (15,69s) und den Weitsprung (5,26m). Der amtierende Senioren-Speerwurf-Weltmeister Jens Kresalek (PTSV Konstanz, M40) überzeugte mit starken 55,69m.

Bei den U-18-Jungs war Victor Kirchmann (TV Engen) der beste Sprinter des Bezirks. Er lief die 100m in 12,42s und die 200m in 25,25s. Sein Bruder David war nach Tom Bichsel mit 46,52 der beste Speerwerfer. Eric Schatz (LC Überlingen) gewann über 800m in 2:17,64s. Bei den U20 waren nur zwei Athleten am Start. Neben Lars Neuschel startete Alexander Hoch (LG Radolfzell) im Kugelstoßen (12,12m) und im Hochsprung (1,65m). Die 4x100m-Männerstaffel des TV Engen mit Thomas Kamenzin, Simon Schiller, Kai Anderlik und Florian Bohner überzeugte mit 44,70s. Auch über die Sprintstrecken zeigten Schiller (100m in 11,74s und 200m in 23,33s) und Bohner (11,76s und 24,18s) gute Leistungen. Bohner gelang außerdem ein fehlerloser Hürdenlauf über 110m in 16,65s. Thomas Kamenzin siegte über 800m überlegen in 2:06,96min. Der ehemalige Engener Athlet David Ossola (TSG Weinheim) siegte im Weitsprung mit 6,36m. Marco Sättele vom SV Reichenau wurde Zweiter im Speerwurf mit 45,00m, und Simon Schiller lag mit 42,78m auf Platz drei.

Bei der weiblichen Jugend siegte Elena Janowicz (U18) über 100m Hürden in guten 16,77s. Fenja Engelbrecht (LG Radolfzell) konnte den 200m-Lauf in 27,68s für sich entscheiden. Ella Buchner (LC Überlingen) übersprang im Hochsprung 1,48m (Platz 3) vor Engelbrecht, Kathrin Haselwander und Lisa Kramer (beide Überlingen, alle 1,45m). Buchner übersprang im Stabhochsprung 2,90m. Hanna Komin (TV Engen) wurde Zweite im Weitsprung mit 4,84m. Haselwander gelang im Kugelstoßen die Weite von 11,13m und wurde damit Zweite. Laura Petek (LG Radolfzell) freute sich im Speerwurf über 37,90m. Sie wurde ebenfalls Zweite. Die U-18-Staffel des LC Überlingen lief 52,37s (Kramer-Buchner-Haselwander-Riede). Bei den U20 sprintete Lena Slowronek (StTV Singen) in 27,52s durchs Ziel, zudem wurde sie Zweite im Weitsprung mit 5,13m vor Friederike Weingarten (5,01m, Vierte). Annika Petereit (Singen) gewann im Hochsprung mit 1,40m.

Bei den Aktiven lief die 4x100m-Staffel des StTV Singen mit Melina Schmitt, Alisa Schuster, Sabrina Guerra und Arlinda Uka 55,36s. Virginia Berwik wurde Zweite im Speerwurf mit 31,79m.

Vier Seniorinnen stellten sich ebenfalls dem Wettkampf. Diana Berwik (W45, TuS Steißlingen) startete über 100m (15,67s), im Weitsprung (3,87m) und im Kugelstoßen (7,70m). Petra Geßler (StTV Singen, W50) lief über 100m 15,70s, sprang 3,83m weit und stieß die Kugel auf 8,22m. Im Speerwurf kam sie auf 21,78m. Brigitte Nusser (TV Friedingen, W60) warf den Speer auf 12,75m. Inge Schwahl (W65, TuS Steißlingen) lief über 100m 18,18s und warf den Speer auf 19,04m.

Bei den männlichen Senioren starteten in der Klasse M55 für den TuS Steißlingen Ingo Klaus und Thomas Gonser sowie Rudolf Zimmermann (M65). In dieser Reihenfolge gingen auch die Sprintstrecken über 100m und 200m aus. Klaus wurde jeweils Erster in 13,42s und 27,34s. Zimmermann lief 15,18s und 31,21s. Kresalek (M40) stieß die 7,26kg schwere Kugel auf 11,78m. (her)