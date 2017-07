Turnen Landesliga-Aufstieg als krönender Saisonabschluss für StTV Singen

Beim Bezirksligafinale der Turnerinnen in Schonach schafft das Team des StTV Singen den Sprung in die Landesliga.

Turnen: Mit einer hervorragenden Leistung in einem gut organisierten und fairen Wettkampf haben die Turnerinnen des StTV Singen ihre sehr erfolgreiche Saison mit dem zweiten Platz beim Ligafinale in Schonach beendet. Damit machten sie den Aufstieg in die Badische Turnliga perfekt und sicherten sich für das nächste Jahr einen Startplatz in der Landesliga der Kunstturnerinnen.

In dem sehr starken Teilnehmerfeld der jeweils drei besten Mannschaften aus den Bezirksligen Nord und Süd sowie zwei vom Abstieg bedrohten Landesligamannschaften erwischen die StTV-Turnerinnen Alicia Kern, Linda Dey, Janine Hashemi, Fiona Friese und Milena Ilic am Barren einen sehr guten Start in den Wettkampf. Mit gleich drei Gerätewertungen über zwölf Punkten erzielten sie nicht nur das beste Ergebnis am Barren ihrer Ligasaison, sondern legten auch den Grundstein für einen erfolgreichen Wettkampf.

Somit nahmen die StTV-Turnerinnen mit großem Selbstvertrauen ihre Balkenübungen in Angriff und ließen auch an diesem Tag der Konkurrenz an ihrem bisher stärksten Gerät keine Chance. Wie groß die Überlegenheit der Singener Mannschaft war, zeigte die Tatsache, dass selbst Übungen mit einem Abgang vom Gerät aufgrund des hohen Schwierigkeitsgrads vom Kampfgericht höher bewertet wurden als manche vermeintlich fehlerfreien Übungen der Konkurrenz. Den krönenden Abschluss am Schwebebalken setzte jedoch Milena Ilic mit ihrer Kür. Nervenstark beeindruckte sie Publikum und Kampfgericht mit ihrer Übung und erhielt dafür die Tageshöchstwertung an diesem Gerät.

Davon angespornt und den Aufstieg zum Greifen nahe, präsentierten sich die StTV-Mädels dann auch am Boden in sehr guter Form. Das intensive Training der vergangenen beiden Wochen an ihren Bodenküren zahlte sich in Schonach aus, denn sicher geturnte gymnastische und akrobatische Elemente brachten auch hier erneut Wertungen über 13 Punkte und damit ein gutes Punktepolster.

Äußerst zufrieden mit dem Wettkampfverlauf, gingen die StTV-Turnerinnen und ihre Trainerin Jessica Keller dann an das letzte Gerät dieser sehr langen und erfolgreichen Ligasaison. Hochkonzentriert mobilisierten die Mädchen am Sprungtisch nochmals alle Kräfte, turnten ihre Yamashitas und Tsukaharas in den Stand und erhielten erneut teils Wertungen über 13 Punkte. Damit war der überglücklichen Mannschaft des StTV Singen der verdiente Aufstieg in die Landesliga nicht mehr zu nehmen. Ebenfalls den Sprung in die Landesliga geschafft haben der TV Freiburg-Herdern und die SG Kirchheim.