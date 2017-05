Leichtathletik LG Radolfzell und TV Engen feiern Siege in Löffingen

Die vier Teams aus dem Bezirk erreichen beim Badischen Endkampf der DMM in Löffingen zwei erste und einen zweiten Platz.

Leichtathletik: Vier Mannschaften aus dem Bezirk nahmen am Badischen Endkampf der Deutschen Mannschaftsmeisterschaften (DMM) in Löffingen teil. Und das mit Erfolg, denn sie holten sich zwei Siege, einen zweiten Platz und ein sehr gutes Ergebnis außer Konkurrenz.

Die U18-Jungen aus Radolfzell dominierten in der Gruppe 2 und holten sich verdient den Wimpel. Dabei erreichte Tom Bichsel im Hochsprung eine neue Bestleistung mit 1,80m. Auch im Speerwurf war er mit 51,16m wieder stark. David Kattermann holte über 800m in 2:12,03min wertvolle Punkte wie auch Moritz Zähringer, für den die Uhr bei 2:16,20min stehenblieb. Farid Rassouli lief ein starkes 100m-Rennen in 12,64s. Die abschließende Staffel (Rassouli, Zähringer, Lempp, Kattermann) lief in 48,72s zum Titel.

Ihren Sieg aus dem Vorjahr konnten die Aktiven des TV Engen wiederholen. In der Gruppe vier hielten sie die starke Konkurrenz auf Distanz. Dabei holten die schnellen Sprinter die meisten Punkte. Simon Schiller überzeugte über 100m in 11,76s und verbesserte seine Bestleistung im Kugelstoßen auf 11,33m. Florian Bohner lag über 100m knapp hinter Schiller (11,96s). Kai Anderlik sprang 6,24m weit und verbesserte sich im Kugelstoßen ebenfalls auf 10,15m. Andreas Scheible sprang 6,21m weit. Thomas Kamenzin erreichte 12,01s über 100m. In der Staffelbesetzung Kamenzin, Schiller, Bohner, Scheible freuten sich die Engener in 44,61s über die guten Leistungen und den Sieg.

Der StTV Singen war mit einer Frauenmannschaft vertreten und schaffte auf Anhieb den zweiten Platz. Die meisten Punkte holte Lena Skowronek, die 13,48s über 100m lief und im Weitsprung auf 4,97m kam. Melina Schmitt sprang mit 1,52m persönliche Bestleistung im Hochsprung und Tabea Geßler überzeugte im Kugelstoßen mit 9,82m. Sabrina Guerra kam auf 8,50m. In der Staffel erreichten Schmit, Anna Ade, Skowronek, Geßler 52,31s.

In der gleichen Altersklasse startete die Frauenmannschaft der LG Radolfzell, die aufgrund teilweise zu junger Athletinnen nicht in die Wertung kam, aber die Punkte hätten zu Platz zwei gereicht. So lief Friederike Weingarten starke 13,27s auf 100m und lag knapp vor Elisa Munjak (13,29s), die im Weitsprung den weitesten Satz auf 4,83m hatte. Esther Eydner sprang 1,48m hoch und 4,80m weit. Sarah Schillinger kam auf starke 38,74m im Diskuswerfen und 9,86m im Kugelstoßen. Die 4x100m-Staffel mit Fenja Engelbrecht, Eydner, Munjak, Weingarten lief 52,14s.

