Leichtathletik Krönung einer erfolgreichen Saison für Johanna Siebler

Die Bezirksathleten zeigen gute Leistungen bei Deutschen Mehrkampf-Meisterschaften. Vor allem Johanna Siebler, die ihren dritten DM-Titel in Folge holt

Leichtathletik: Als Zweite der Weltjahresbestenliste mit 5756 Punkten und frisch gekürte Vizeweltmeisterin im Siebenkampf reiste Johanna Siebler (U18) als klare Favoritin nach Filderstadt-Bernhausen zu den Deutschen Meisterschaften im Mehrkampf. Doch die junge Athletin machte es anfänglich sehr spannend. Mit 14,12 s über 100m Hürden startete Siebler etwas verhalten in den Wettkampf. Auch im Hochsprung, bei dem sie ihre Einstiegshöhe nur mühsam übersprang, war bei 1,45m Schluss. Damit lag sie nach zwei Disziplinen auf Platz 22. Im Kugelstoßen kam Siebler dafür stark zurück und verbesserte ihre persönliche Bestleistung (PB) auf 15,73m. Diese Weite ist gleichbedeutend mit dem achten Platz der deutschen Bestenliste in der Einzeldisziplin Kugelstoßen. Mit dem zweiten Platz im aktuellen Wettkampf lag die Bundeskaderathletin wieder voll auf Medaillenkurs und absolvierte einen souveränen restlichen Siebenkampf. Nach abschließenden 12,60 s über 100m am ersten Wettkampftag und 5,41m im Weitsprung machte sie mit 44,09m im Speerwurf alles klar und ging mit einem satten 160-Punkte Vorsprung in den abschließenden 800m Lauf. In diesem kontrollierte Johanna Siebler souverän das Feld und konnte ihren Sieg in 2:30,04 nach Hause laufen. Mit 5389 Punkten wurde sie verdient zum dritten Mal in Folge Deutsche Meisterin im Siebenkampf. Sie führt die deutsche Bestenliste mit knapp 300 Punkten Vorsprung an.

Die Mannschaft des LC Überlingen erreichte mit 13523 Punkten den vierten Platz der WU18. Lisa Kramer (34. Platz: 4299 Pkt) und Kathrin Haselwander (43. Platz: 3835 Pkt) verbesserten ihre PB im Siebenkampf deutlich. Ella Buchner (44. Platz: 3806 Pkt) erreichte trotz Rückenschmerzen im Kugel- (8,86m) und Speerwurf (20,54m) neue persönliche Bestleistungen auf und stellte diese über 100m mit 13,48s ein. Kathrin Haselwander machte ihren bisher besten Siebenkampf und verbesserte ihre PB mit dem Speer auf 28.32m. Lisa Kramer erkämpfte wichtige Punkte für die Mannschaft. In Hürden (14,91s), Hochsprung (1,51m) und 800m (2:34,72 min) konnte sie neue persönliche Bestleistungen aufstellen.

Ohne große Erwartungen ging Ben Bichsel (mJU16) von der LG Radolfzell in Bernhausen an den Start. Für ihn waren es die ersten Deutschen Meisterschaften. Ganz überraschend hatte er sich im Mai für die Meisterschaft qualifizieren können. Mit dem 100m-Sprint stieg er in den Wettkampf ein. Die Zeit von 13,52s war genauso wie seine Weitsprungweite von 5,07m zufriedenstellend. Im Speerwurf gelang ihm ein toller Wurf; er steigerte seine PB auf 36,57m. Den ersten Wettkampftag beendete er mit Einstellung seiner PB von 3,30m im Stabhochsprung, seiner Paradedisziplin. Damit erzielte er die zweitbeste Höhe in seinem Teilnehmerfeld. Nachdem er mit einer guten Hürdenzeit (12,62s) und Kugelweite (8,59m) in den zweiten Tag gestartet war, kratzte er im Hochsprung mit einer Lattenüberquerung von 1,59m an seiner Bestleistung und platzierte sich in dieser Disziplin an vierter Stelle. Im Diskuswurf schaffte er eine Weite von 31,93m. In einer Zeit von 3:26,38min beendete er das abschließende 1000m-Rennen. Mit einer Gesamtpunktzahl von 4480 Punkten und ebenfalls neuer PB erreichte er den achten Platz und konnte bei den Deutschen Mehrkampfmeisterschaften viele neue und wertvolle Erfahrungen in seiner noch jungen Athletenkarriere sammeln. Für seine Leistung wurde er mit der Einladung in den Landeskader D Mehrkampf, ausgesprochen vom Landestrainer, belohnt. (mb)

