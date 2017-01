Konstanzer Vorfreude auf Testspiel-Kracher

Die Spieler der HSG Konstanz fiebern der Partie gegen das Bundesliga-Spitzenteam Frisch Auf Göppingen am Freitag entgegen

Handball: Die kurze Pause ist schon wieder beendet. Seit 9. Januar befindet sich die HSG Konstanz mit täglichem Training wieder in der Vorbereitung. „Es war schön, einmal abzuschalten und wieder ein wenig Zeit daheim zu genießen“, sagt HSG-Kapitän Fabian Schlaich. „Aber die zwei Wochen sind auch genug. Wir freuen uns, dass es bald wieder losgeht.“ Bevor am 4. Februar beim ThSV Eisenach der Spielbetrieb in der 2. Bundesliga nach der WM-Spielpause mit dem letzten Hinrundenspiel wieder aufgenommen wird, gibt es für die Konstanzer ein echtes Highlight, wenn am Freitag, 20.30 Uhr, das Bundesliga-Spitzenteam Frisch Auf Göppingen in einem Testspiel gegen die HSG antritt.

„Es freut sich jeder, gegen ein Team, das auch international so erfolgreich ist, antreten zu dürfen. Das wird ein richtiger Härtetest für uns“, erklärt Fabian Schlaich angesichts des Glanzes und internationalen Flairs des Gegners. Unter anderem neunmal deutscher Hallenmeister, zweimal Europapokalsieger der Landesmeister und dreimal EHF-Pokalsieger, das letzte Mal im Jahr 2016 – die Liste der Erfolge von Frisch Auf Göppingen ist lang. Damit zählt der 1896 gegründete Verein zu den erfolgreichsten der Bundesrepublik. Beim Team von Trainer Magnus Andersson, mit zwei Weltmeister- und drei Europameistertiteln sowie drei Silbermedaillen bei Olympischen Spielen einer der erfolgreichsten Handballer der Welt, stehen mit dem deutschen Nationalspieler Jens Schöngarth, der erst kurz vor der Weltmeisterschaft aus dem endgültigen WM-Kader des Europameisters gestrichen wurde, sowie unter anderem Tim Kneule, Manuel Späth, Žarko Šešum, Lars Kaufmann und Adrian Pfahl zahlreiche Spitzenspieler und aktuelle oder ehemalige Nationalspieler unter Vertrag.

HSG-Trainer Daniel Eblen kam indes auch in der kurzen Pause nicht zur Ruhe. Stattdessen durfte er sich über die Geburt seiner Tochter freuen und sagt glücklich: „Wir freuen uns, dass die Kleine nun da ist und alle gesund sind. Das ist etwas Wunderschönes.“ Für ihn ist aber auch das Kräftemessen mit einem derart gut besetzten Gegner Grund für besondere Vorfreude: „Es ist toll, so ein Spiel ohne Druck um Punkte zu haben. Das Duell mit absoluten Topspielern können wir so sicher auch ein bisschen genießen, obwohl es schon um den Wettkampfcharakter geht.“

Tickets für dieses Spiel sind an der Abendkasse erhältlich und kosten zehn Euro für Erwachsene, Ermäßigte (Schüler, Studenten, Rentner mit entsprechendem Ausweis) zahlen nur fünf Euro. Zuvor spielt seine junge Mannschaft am Mittwoch um 19.15 Uhr ebenfalls in der Schänzle-Sporthalle noch gegen den Schweizer Erstligisten Fortitudo Gossau. Der Club aus der Schweizer Eliteklasse hatte erst kürzlich mit der Verpflichtung des iranischen Nationalspielers Afshin Sadeghi für Aufsehen gesorgt. (joa)