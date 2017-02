Konstanzer Volleyball-Nachwuchs triumphiert in Freiburg

B-Jugend-Volleyballer des USC Konstanz sichern sich überraschend den Titel bei der südbadischen Volleyballmeisterschaft

Volleyball, südbadische Meisterschaft der B-Junioren: Seine Teilnahme aufgrund von Erkrankungen einiger Spieler musste der TSV Mimmenhausen kurzfristig absagen, so dass bei fünf Mannschaften im Modus jeder gegen jeden gespielt wurde.

Nach dem Losentscheid mussten die Jugendlichen des USC Konstanz bereits in der ersten Begegnung gegen den hohen Favoriten FT Freiburg I antreten. Was jedoch die Konstanzer im ersten Satz an spielerischer Klasse im Angriff, im Block und in der Abwehr zeigten, verschlug nicht nur ihrem Coach Heinz Mayer, sondern auch den Fans der Heimmannschaft die Sprache. Mit 25:8 ging der erste Durchgang an die Konstanzer. Auch im zweiten Satz lag der USC-Nachwuchs mit 7:2 klar in Front, als Linus Engelmann bei einem Angriffsversuch gegen eine Schwedenbank prallte und verletzt ausscheiden musste. Die Feiburger wussten dieses Missgeschick auszunutzen, kämpften sich heran und verbuchten den zweiten Satz mit 25:16 für sich. Im anschließenden Tie-Break schien zunächst alles für die Freiburger Heimmannschaft zu laufen. Mit 9:13 lag der USC fast aussichtslos zurück, bis es Julian Weisigk gelang, jedes Zuspiel von Ole Lepp erfolgreich abzuschließen, was dann zum Satzgewinn führte.

Die beiden nächsten Spiele gegen den VC Offenburg und den FT Freiburg entschieden die Konstanzer ohne Probleme für sich. Als im zweiten Satz gegen die kampfstarken Volleyballer aus Kappelrodeck die Konzentration etwas nachließ, wurde es nochmals sehr eng. Drei Satzbälle des Gegners mussten die Konstanzer abwehren, ehe sie ausgelassen den südbadischen Meistertitel feiern konnten.

Wenn es den Konstanzern gelingt, bei der anstehenden süddeutschen Meisterschaft eine ähnlich gute Leistung abzurufen, haben sie durchaus Chancen, einen der beiden Plätze, die für die DM-Teilnahme berechtigen, zu erreichen, wie Trainer Heinz Mayer glaubt. (hs)

1. USC Konstanz, 2. FT Freiburg, 3. TV Kappelrodeck, 4. FT Freiburg II, 5. VC Offenburg II.