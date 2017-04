Schwimmen Konstanzer Schwimmer erreichen persönliche Bestzeiten

Die Schwimmer von Sparta Konstanz überzeugen bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften in Neckarsulm, verpassen aber die Qualifikation für die Süddeutschen Meisterschaften

Schwimmen: Trotz zahlreicher persönlicher Bestzeiten verpassten die sechs Schwimmerinnen und Schwimmer des SK Sparta Konstanz bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften in Neckarsulm teilweise sehr knapp die geforderten Pflichtzeiten für die Süddeutschen Meisterschaften in Ingolstadt. Dennoch überzeugte Marlene Pietzko (Jg. 2005) mit einem sechsten Platz im Rückenmehrkampf. Innerhalb dieses Mehrkampfes muss auch über 400m Freistil gestartet werden. In dieser Disziplin erreichte sie mit der Zeit von 5:09,64 min. einen hervorragenden dritten Platz.

Insgesamt fünf Mal konnte sich Anika Kuder (Jg. 2004) in den Urkundenrängen (Plätze 4-8) platzieren. In den Wettkämpfen über 50m und 200m Rücken wurde sie jeweils Vierte, über 100m Freistil erreichte sie Platz sechs, über 100m Rücken Platz sieben und über 200m Freistil Platz acht. Ebenfalls einen guten sechsten Platz gab es für Nina Haake (Jg. 2001), die 50m Brust mit neuer Bestzeit in 37,01 Sekunden zurücklegte. Auch Felix Schön (Jg. 2003) verbesserte seine Bestzeit über 100m Freistil deutlich auf 1:01,23 min. und wurde damit Siebter. Alle drei verpassten damit nur knapp die Qualifikation für die Süddeutschen Meisterschaften. David Bächle (Jg. 2003) und Celina Gruber (Jg. 2004) verbesserten teilweise ihre persönlichen Bestzeiten, mussten sich aber mit Platzierungen im Mittelfeld begnügen. (sb)