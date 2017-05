Hallenradsport Konstanzer Radballer glänzen im Nationatrikot

Starke Radballer beim Junioren-Länderkampf zwischen Deutschland und Österreich in Wollmatingen. Die Konstanzer Hundsdörfer/Oexl gewinnen drei von vier Spielen. Insgesamt konnten die Zuschauer acht Radballspiele sowie zwölf Starts im Kunstrad verfolgen.

Hallenradsport: Aus Anlass des 125-jährigen Vereinsjubiläums des VMC Konstanz richtete der Verein den Junioren-Länderkampf zwischen Deutschland und Österreich in der Wollmatinger Halle aus. „Es war aus unserer Sicht eine tolle Veranstaltung mit tollen Radballspielen, großartigen Leistungen im Kunstrad und fairem Sport“, meinte VMC-Präsident Heiner Knittel bei der Siegerehrung. Die beiden Konstanzer Radballer Moritz Hundsdörfer und Mario Oexl konnten drei der vier Spiele für sich entscheiden und trugen somit zum deutschen 28:14-Sieg bei.

Insgesamt acht Radballspiele, die beiden deutschen Mannschaften mussten je zweimal antreten, sowie zwölf Starts im Kunstrad konnten die zahlreichen Zuschauer verfolgen. Hundsdörfer/Oexl eröffneten den Länderkampf. Das Konstanzer Team erzielte in letzter Sekunde den umjubelten 3:2-Siegtreffer. Deutschland 1 mit Jonas Balz/Dominik Schmidt (Kemnat) ließ einen 11:0-Kantersieg über Österreich 2 folgen. Dann wurde es ruhiger in der Halle, als vier Kunstradsportler ihre Kür zeigten. Julius Heisrath (Bonlanden/157,14) gewann hier vor Anton Hanselmann (Öhringen/150,75) und den beiden Österreichern Schobel (146,14) und Gapp (124,68). Dann wurde es in der Halle wieder lauter. Auch die beiden nächsten Radballspiele wurden von Deutschland gewonnen. Deutschland 1 siegte 3:2 gegen das erste österreichische Team, während die beiden Konstanzer Österreich 2 mit 9:2 abfertigten. Im 2er Kunstrad musste sich das deutsche Duo Alina Freisler/Annice Niedermayer (Denkendorf) mit 97,20 Punkten dem Austria-Duo Bachmann/Kopf (103,8) geschlagen geben. Bis kurz vor Schluss lagen die beiden Württembergerinnen auf Kurs. Beim Übergang vom Reitsitzsteiger mit Schultersitz zum Lenkersitzsteiger mit Schultersitz mussten beide vom Rad. Ohne Patzer fuhr anschließend der 4er Kunstrad des RSV Steinhöring. Mit 159,34 konnten sie das Duell gegen Österreich (141,79) für sich entscheiden.

Nun wurde es wieder lauter, als die Konstanzer zum dritten Radball-Spiel antraten. Mit einem 0:1-Rückstand wurden die Seiten gewechselt. In der zweiten Hälfte waren Moritz Hundsdörfer und Mario Oexl dann völlig von der Rolle. Dem 2:0 folgte ganz schnell das 3:0 und am Ende siegte Österreich mit 5:1. „Es lief einfach nicht so wie sonst, warum auch immer“, so Moritz Hundsdörfer, „trotzdem hat der Wettkampf heute sehr viel Spaß gemacht." Deutschland 1 ließ gegen Österreich 2 ein 7:2 folgen, bevor die 1er Juniorinnen die Fläche betraten. Sandra Roller (Nufringen/126,71) musste hier Lorena Schneider (Österreich/150,76) und Ramona Dandl (Bruckmühl/152,25) den Vortritt lassen. Nicht zu schlagen war aber Julia Walser. Die WM erfahrene Österreicherin konnte trotz Abbruch beim Sattellenker-Handstand die Disziplin mit 163,73 für sich entscheiden.

Im letzten Radballspiel von Deutschland 1 sollte es noch mal eng werden. Mit dem 3:2-Erfolg gegen Österreich 1 schafften die beiden Kemnater den vierten Sieg im vierten Spiel. Die beiden Konstanzer hatten dann die Ehre, den Länderkampf mit einem 4:0-Sieg gegen Österreich abzuschließen, bevor bei der Siegerehrung die Nationalhymnen beider Länder erklangen.

„Ich bin mit den Leistungen der beiden Konstanzer sehr zufrieden“, zog Junioren-Nationaltrainer Michael Lomuscio (Gärtringen) Bilanz. „Aus meiner Sicht war es richtig, jüngere Mannschaften zu nominieren. Im nächsten Jahr haben die etablierten Mannschaften mit den beiden Teams aus Kemnat und Konstanz ernsthafte Konkurrenten.“ Im schweizerischen Seuzach (bei Winterthur) fand gleichzeitig ein Länderkampf gegen die Schweiz statt. Hier war das komplette Kunstradteam für die Junioren-Europameisterschaft am 26./27. Mai in Prag am Start. Auch diesen Länderkampf konnte Deutschland mit 29:12 für sich entscheiden. (ws)