Konstanz Konstanzer Handballer feiern trotz Schiri-Aussetzer

Die HSG Konstanz verlor das letzte, bedeutungslose Saisonspiel der 2. Handball-Bundesliga vor 1250 Zuschauern in der Schänzlehalle gegen den ThSV Eisenach mit 20:22 (10:8). Am Tag, an dem alle einen harmonischen Ausklang wollten, erwiesen sich die Schiedsrichter Kern und Kuschel leider als schlimme Spielverderber. Es berichtet SÜDKURIER-Sportchef Ralf Mittmann

Keine Anspannung, keine Nervosität, kein Kribbeln im Körper, stattdessen gelöste Stimmung, lachende Gesichter, Heiterkeit allüberall – doch, doch, wir sprechen von der Konstanzer Schänzlehalle direkt vor einem Punktspiel in der 2. Bundesliga. Nachdem die formidablen Handballfighter der HSG eine Woche zuvor in Neuhausen den Sack zugemacht und den Klassenerhalt gesichert hatten, ging es im 38. und letzten Rundenmatch um das, was man im Sport die goldene Ananas nennt – soll heißen: um nix mehr. Oder anders ausgedrückt: Herrschte bei den 18 Heimpartien der HSG schon vor Anpfiff eine knisternde Atmosphäre, als gäbe es gleich den Schocker „Dressed to kill“ zu sehen, war es diesmal locker vom Hocker, in Anlehnung zum erwähnten Thriller also „Dressed to chill“.

HSG-Präsident Otto Eblen, der so manches Mal mit vor Stress gerötetem Kopf durch die Halle tigerte, war guter Dinge, aber völlig locker trotzdem nicht. Immerhin gab es den Konstanzer Sportbürgermeister Andreas Osner zu instruieren, wo der sich nach dem Spiel auf dem Parkett einzufinden hat, um die fällige und verdiente Ehrung der erfolgreichen Bodensee-Handballer vorzunehmen. Und es gab zudem einige alte HSG-Kämpen zu begrüßen, die zur Party am Rhein mal wieder vorbeischauten. Aber das war für den Präses wenigstens eine angenehme Aufgabe.

Das Spiel selbst folgte von Anfang an dem neuen Motto „Dressed to chill“, es also nicht verbissen anzugehen. Bis zum 8:8 wechselte die Führung hin und her, dann gelang den Konstanzern bis zur Halbzeit ein Zwei-Tore-Vorsprung (10:8).

Beide Teams ließen es also gemächlich angehen, zwei ganz besondere Herren freilich nicht. Die Schiedsrichter Thomas Kern und Thorsten Kuschel, die in Konstanz schon mal dilettiert hatten, sie machten ernst. Übersahen hier Schläge ins Gesicht, pfiffen dort Zwei-Minuten-Strafen, sahen Aktionen, die niemand sonst so gesehen hatte, und brachten so mehrfach die Spieler zum Staunen oder auch fast zum Weinen.

Zur zweiten Halbzeit kam Patrick Glatt in den Kasten der HSG Konstanz – zu seinem, wie es der Hallensprecher sagte, letzten Handballspiel. Das hatte es vor Jahren auch schon mal geheißen, aber als nach Stefan Hanemanns schwerer Verletzung im Herbst 2016 Not am Tormann war, da sprang der „Rossi“ sofort ein. Und er tat es mit Bravour. Auch diesmal wieder. Gleich die ersten drei Würfe der Eisenacher parierte Glatt, am Ende waren es acht Paraden. Das Spiel selbst plätscherte so dahin, die HSG führte immer, bis den Thüringern beim 15:15 erstmals wieder der Ausgleich gelang.

Alle, beide Seiten, waren sich eigentlich einig gewesen vorher in punkto schönes Abschlussspiel. Nur die Unparteiischen nicht, die taten so, als würde an diesem Tag in der Schänzlehalle die deutsche Meisterschaft entschieden würde – dann allerdings im Hallenhalma. Die beiden verteilten Rekordstrafzeiten, und wenn sich dann Spieler aufregten, gingen gleich wieder zwei Finger in die Höhe. Selbstdarstellung braucht eben diese Handbewegung. Wieder benachteiligten sie die Gelbblauen, die dann auch mal die Nerven verloren – und das an einem solchen Tag. Nein, da kann es keinen Kuschelkurs geben, da muss man zum Kern der Sache kommen: Unerträglich, diese Schiedsrichter, unerträglich. Man mochte sich nicht ausmalen, wenn es noch um etwas gegangen wäre.

Ach so, ja, vor der Party, die es dann trotz Kern und Kuschel gab, kam noch die Schlusssirene – Eisenach konnte gar nicht anders, als mit 22:20 zu gewinnen. Und noch eine Zusatzinfo: Der vierte Absteiger nach Rostock, Ferndorf und Neuhausen heißt Leuterhausen. Die Nordbadener verloren 25:30 in Nordhorn, gleichzeitig holte TUSEM Essen mit einem 27:27 in Saarlouis den rettenden Punkt.