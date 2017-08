Fußball Konstanzer Fehlstart, Stockacher Topstart

Der VfR Stockach ist nach dem 5:1 beim TSV Konstanz Spitzenreiter in der Landesliga, die Konstanzer haben als Schlusslicht noch nicht einen Punkt geholt.

Fußball, Bezirksliga: Für den Türkischen SV Konstanz und seinen neuen Trainer Peter Armbruster läuft es derzeit alles andere als rund. Nach der 1:5-Niederlage gegen den VfR Stockach, der dritten Pleite im dritten Spiel, steht die Mannschaft auf dem letzten Tabellenplatz. „Natürlich kann man bei drei Niederlagen in Folge schon von einer Art Fehlstart sprechen“, gesteht Armbruster ein und fügt an: „Wir haben zwar aufgrund des Umbruchs im Sommer mit Niederlagen zum Start gerechnet, aber zweimal auf eigenem Platz 1:5 zu verlieren, ist selbstredend nicht gut.“

Die Gründe für die schwierige Situation sind für den erfahrenen Trainer schnell gefunden. „Wir mussten in der Sommerpause einen großen Umbruch verkraften und den Kader ganz neu zusammenstellen“, verrät er. „Deshalb war die Vorbereitung wirklich sehr schlecht. Teilweise hatten wir nur acht oder zehn Spieler im Training.“ Auch verfügten noch nicht alle Akteure über dasselbe Leistungsniveau. „Der Kader ist sehr dünn besetzt“, klagt Armbruster. „Die erste Elf hat sicherlich Bezirksliganiveau, beim Rest müssen wir aber noch daran arbeiten.“ Ausfälle seien deshalb schwer zu kompensieren. „Im Spiel gegen Stockach mussten wir in der zweiten Hälfte verletzungsbedingt zwei Innenverteidiger austauschen und haben deshalb die Stabilität verloren“, analysiert der TSV-Trainer. „In der ersten Hälfte hat die Mannschaft meine taktischen Vorgaben sehr gut umgesetzt, und unsere 1:0-Pausenführung war sicher nicht unverdient.“ Der TSV-Trainer glaubt, auf dieser guten Leistung aufbauen zu können. „Ich hoffe, dass wir zeitnah mit besseren Ergebnissen aufwarten können“, sagt Armbruster. „Jede Niederlage ist nicht unbedingt förderlich für die Moral.“

Sein Gegenüber, der Stockacher Trainer Stefan Pröhl, muss sich um die Stimmung in seiner Mannschaft hingegen keine Sorgen machen. Nach drei Siegen aus vier Spielen grüßt die Elf von der Tabellenspitze. „Es wäre natürlich traumhaft, wenn wir diese Position halten könnten“, meint Pröhl. Er ist mit der Entwicklung seiner Mannschaft hochzufrieden: „Inzwischen haben wir kapiert, dass es in der Bezirksliga ohne Kampf nicht geht, da wir als Landesliga-Absteiger immer die Favoritenrolle innehaben. Unsere letzten Siege mögen deutlich aussehen, waren aber immer hart umkämpft.“

Auch gegen den TSV Konstanz tat sich Pröhls Elf lange schwer. „Wir haben in der ersten Hälfte nicht gut gegen den Ball gearbeitet“, sagt der Stockacher Trainer. „Deshalb habe ich in der Kabine deutliche Worte gefunden und es ist auch etwas lauter geworden – in der zweiten Hälfte haben wir es dann viel besser gemacht.“ Er will den klaren Sieg aber nicht zu hoch hängen: „Ohne dem Türkischen SV zu nahe treten zu wollen: Sie sind sicherlich kein schlechtes Team, aber wenn wir hier nicht gewonnen hätten, bräuchten wir auch keine Ansprüche auf die vorderen Tabellenplätze anmelden.“