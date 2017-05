Handball Konstantin Poltrum: "Wir sind gerüstet"

Trotz der Konstanzer Niederlage in Essen bleibt Konstantin Poltrum optimistisch in Sachen Klassenerhalt, wie das Interview mit dem HSG-Torhüter zeigt

Herr Poltrum, in Essen war deutlich mehr drin, oder?

Wir haben kein schlechtes Spiel gemacht. Wenn du auswärts 34 Tore machst, dann gewinnst du das Spiel normalerweise. Leider hat in der Abwehr wenig zusammengepasst und deshalb ist es sehr bitter, weil die Abwehr sonst unser Prunkstück ist. Daher war das sehr schade, wir haben eine große Möglichkeit liegen gelassen.

Ihre Mannschaft hat in der zweiten Halbzeit den Rückstand gedreht und ist dann selbst mit zwei Toren in Führung gegangen. Woran lag es, dass dies nicht die erhoffte Kontrolle gebracht hat?

Mitte der zweiten Halbzeit stehen wir ganz gut da, mit einer Zwei-Tore-Führung. Dann unterlaufen uns ein paar technische Fehler, die eine Mannschaft wie Essen gnadenlos ausnutzt. Wir geraten ein bisschen ins Straucheln, kassieren einen 4:0-Lauf des Gegners vom 24:22 zum 24:26, finden nicht die besten Lösungen, der Essener Torhüter hält dann zwei wichtige Bälle und wir verlieren nochmal den Ball und schaffen es einfach nicht, uns in der Abwehr ein wenig zu stabilisieren. Essen hat das Spiel dann, wie man so schön sagt, sehr clever verwaltet. Der TUSEM hat hier auf die klare, 100-prozentige Chance gewartet und diese gut verwertet, während wir teilweise zu schnell abgeschlossen haben und dann immer hinterhergelaufen sind.

Was bedeutet die vermeidbare Niederlage im Rennen um den Klassenerhalt?

Dass wir zwei Punkte, die wir hätten holen können, nicht geholt haben. Dafür haben wir uns gegen Rimpar zwei wichtige Zähler gesichert, die wir nicht hätten holen müssen. Dementsprechend stehen wir jetzt so da wie vor zwei Wochen. Wir müssen uns nun wieder darauf konzentrieren, zu Hause eine Mauer hinzustellen und versuchen, das Spiel zu gewinnen. Das wird gegen Hamm keine einfache Aufgabe, aber wir können dort durchaus auch wieder etwas reißen. Essen hatte deutlich mehr zu verlieren als wir, deshalb ist es ärgerlich und bitter – vor allem, weil wir etwas hätten mitnehmen können und nahe dran waren. Wir haben aber nicht mehr verloren als die anderen gewonnen haben.

Ist es mittlerweile spürbar, dass schon 33 Spiele absolviert wurden und kommt die kurze Spielpause bis zum 13. Mai nun zum richtigen Zeitpunkt?

Man merkt, dass man über 30 Spiele in den Knochen hat und dass es für uns als das Team, das die meisten Kilometer der Liga zurücklegen muss, anstrengend ist. Letzten Endes werden die verbleibenden Spiele zu einer Willensfrage, und dort sehe ich uns sehr, sehr gut aufgestellt. Wir haben in der Mannschaft eine Mentalität und einen Charakter, die beide sehr besonders, sehr wichtig und sehr stark sind. Das macht uns auch als Team stark. Deswegen sehe ich uns für die letzten Spiele gut gerüstet. Wir wollen uns alle belohnen und den Klassenerhalt eintüten. Bis dahin warten aber noch harte Spiele auf uns.

Wie sammeln Sie nun wieder frische Kräfte für den Endspurt, wie laden Sie Ihre Akkus am spielfreien Wochenende wieder auf?

Ich werde mal wieder nach Hause zu meiner Familie fahren, das tut auch mal ganz gut, treffe alte Freunde wieder und verbringe etwas Zeit mit ihnen. Außerdem bleibt ein wenig Raum für andere Sachen, die außer dem Handball noch Spaß machen und für die sonst keine Zeit bleibt. Ich denke, wir genießen alle das freie Wochenende und gehen dann mit Vollgas die letzten Aufgaben für unser großes Ziel an.

Zur Person

Konstantin Poltrum ist 23 Jahre alt und kam 2015 vom TV Hüttenberg an den Bodensee. Er studiert Mathematik und Biologie auf Lehramt an der Universität Konstanz und ist der jüngste Keeper in den Top Ten der zweiten Liga. Obwohl der ehemalige Jugend-und Junioren-Nationaltorwart verletzungsbedingt zwei Spiele weniger als die Konkurrenz absolvieren konnte, rangiert Poltrum mit 310 Paraden und 32,22 Prozent abgewehrter Versuche auf Platz fünf der besten Schlussmänner der 2. Bundesliga. (joa)