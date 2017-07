Fußball Konrad Matheis bleibt an der Spitze

Beim Bezirkstag der Fußballer in der Welschinger Hohenhewenhalle gab es vom alten und neuen Bezirksvorsitzenden Lob und Tadel

Fußball: Eine umfangreiche Tagesordnung hatte Bezirksvorsitzender Konrad Matheis (Sauldorf) zum Bezirkstag der Fußballer in der Hohenhewenhalle in Engen-Welschingen mitgebracht. Grußworte sprachen der Stellvertretende Bürgermeister der Stadt Engen, Stefan Gebauer, der Vizepräsident des SBFV, Dr. Reinhold Brandt aus Radolfzell und der Vorsitzende des Hegauer FV, Holger Stich.

Die Saison 2016/2017 ist Geschichte, der Blick richtet sich nun auf das Spieljahr 2017/2018. Matheis zog eine letzte Bilanz der vergangenen Runde, verteilte viel Lob und nebenbei auch manchen Tadel. Nicht nur das Abschneiden der Mannschaften auf überbezirklicher Ebene fand seinen Niederschlag, auch die Erfolge und Mißerfolge auf Bezirksebene ließ er nochmals Revue passieren. Dazu zählten neben der Punkterunde die Pokal- und Hallenwettbewerbe sowie die Auf- und Abstiegsrunden. Während die Urteile der Sportrichter im Juniorenbereich rückläufig waren, stiegen sie im Aktivenbereich leicht an. Mit sechs Spielabbrüchen, in der Saison 2015/2016 waren es 16, konnte eine Verbesserung erreicht werden.

Das insgesamt positive Erscheinungsbild wird aber durch die sieben Mannschaftsabmeldungen, sechs bei den Herren und eine bei den Frauen, getrübt. Hinzu kommt, dass eine Mannschaft wegen dreimaligem Nichtantreten vom Spielbetrieb gestrichen werden musste. „Dass dieses Jahr die Gesamtbilanz gut ausgefallen ist, dazu hat auch der komplette Bezirksjugendausschuss beigetragen“, so der Bezirksvorsitzende. Hans-Peter Restle als Bezirksjugendwart war deshalb mit seiner Mannschaft am Vortag beim Bezirksjugendtag in Worndorf einstimmig wiedergewählt worden (wir berichten noch). Der Bezirks-Schiedsrichter-Ausschuss wurde bereits Mitte Juni in Heudorf/Hegau bei der SR-Jahreshauptversammlung gewählt. Mahnend ging der Bezirksvorsitzende auf den Umgang der Vereine mit dem DFBnet ein, kritisierte nicht aktualisierte Vorstandslisten mit teils Jahre alten Daten und fehlende Sorgfalt beim Spielbericht. Die Anmeldung von Freundschaftsspielen im DFBnet funktioniere, die Angaben im Online-Spielbericht würden aber zu wünschen übrig lassen, so Matheis. Zum Teil wurden in der Vergangenheit Freundschaftsspiele zu spät eingegeben oder ganz kurzfristig wieder abgesetzt.

Zahlreiche ehrenamtliche Vereins- und Bezirksmitarbeiter erhielten anschließend eine Ehrung des Verbandes, die siegreichen Mannschaften wurden für die Erfolge in der Meisterschaft, im Pokal und in der Halle mit Wimpeln und Urkunden ausgezeichnet.

Nach der einstimmigen Entlastung des Bezirksfußballausschusses folgte die Wahl des Bezirksvorsitzenden. Amtsinhaber Konrad Matheis stellte sich wieder zur Wahl und wurde einstimmig gewählt. Die Wahl von Bezirksjugendwart Hans-Peter Restle (Pfullendorf) beim Bezirksjugendtag und von Bezirks-Schiedsrichter-Obmann Harry Ehing (Engen) bei der SR-Versammlung wurde bestätigt. Gewählt wurden danach die Bezirkssportrichter Georg Oexle (Kreenheinstetten-Leibertingen) und Roland Brecht (Singen), bestätigt wurde Juniorenbezirkssportrichter Jens Weimer (Konstanz). Bei den Aktiven fungieren wie bisher die Staffelleiter Karl-Heinz Arnold (Konstanz), Lothar Hess (Neuhausen), Ulrich Dorss (Markdorf) und Melanie Hahn (Hohenfels), bei den Junioren sind dies Franz Jehle (Salem), Matteo Marra (Singen), Hans-Peter Restle (Pfullendorf), Thomas Restle (Überlinen) und Anton Spohn (Ruschweiler). Weitere Positionen: Bezirkspressewart Karl-Heinz Arnold (Konstanz), Beauftragter für Freizeit- und Breitensport Günter Kohli (Neuhausen), Frauenreferentin Melanie Hahn (Hohenfels), Ehrenamtsbeauftragter Manfred Biller (Radolfzell). Vereinsvertreter in der Spruchkammer sind wie bisher Volker Huber, Roland Stocker und Martin Zinsmayer. Verabschiedet wurde Jugendsportrichter Otmar Wikenhauser, der auf eigenen Wunsch ausscheidet.

Auch die Staffel-Einteilung für 2017/2018 wurde nach einigen Diskussionen problemlos über die Bühne gebracht. Im DFBnet wird die Terminliste der Bezirksliga am 17. Juli freigeschaltet, die Terminlisten der Kreisligen am 24. Juli. Der Männer-Bezirkspokal steht ab sofort zum Download bereit, Terminwünsche für die Pokalbegegnungen können noch bis zum 16. Juli kostenfrei geäußert werden. Spiele der Qualifikation sowie der ersten und zweiten Hauptrunde können im gegenseitigen Einvernehmen auf einen anderen (allerdings nur früheren) Termin verlegt werden. (kha)

Verbandsehrenurkunde: Werner Hübschle (SV Deggenhausertal), Gerd Jäger (SV Heudorf/Raithasl./Rorg.), Albert Veit (FC Öhningen-Gaienhofen)

Verbandsehrennadel: Rolf Braun (SV Aach-Eigeltingen), Dietmar Egle (FC Hilzingen), Angela Homburger (SV Bermatingen), Leo Keller (TSV Aach-Linz), Michael Klaiber (Bezirks-Schiedsrichter-Ausschuss), Ralf Knisel (SV Aach-Eig.), Sonja Ramsperger (SV Heudorf/Rait./R.), Wolfgang Renner (SV Heudorf/Rait./Rorg.), Hubert Restle (FC Hilzingen), Hanna Rösler (SV Gaienhofen)

Verbandsehrennadel in Silber: Martin Huber (SV Heiligenberg), Matteo Marra (Bezirksjugendausschuss), Alexander Seliger (SV Orsingen-Nenzingen)

Verbandsehrennadel in Gold: Robert Joos (SV Hausen), Alfred Ptak (FC Hilzingen)