Tennis Kommt Angelique Kerber auf die Mettnau?

Die Tennis-Weltranglistenerste steht auf der Meldeliste des ersten Gegners des TC Radolfzell in der Tennis-Bundesliga. Doch ob Kerber, die zwei Jahre auf der Mettnau aufgeschlagen hat, am 12. Mai mit dem Eckert Tennis Team Regensburg an den Bodensee kommt, ist fraglich

Tennis-Bundesliga, Damen: Betrachtet man den Spielplan der Damen-Bundesliga und die aktuellen Meldelisten der Bundesligisten, dann gibt es ein interessantes Szenario: Zum Saisonauftakt am 12. Mai könnte die Nummer 1 der Damen-Tenniswelt, Angelique Kerber, zurück auf die Mettnau kommen. Es könnte sogar eine Art Klassentreffen des Meisterteams der Jahre 2010 und 2011 geben. Zum einen würde Kerber aber nicht für den „Kögel Touristik TC Radolfzell“ aufschlagen, da sie auf der Meldeliste des Titelverteidigers und Auftakt-Gastes „Eckert Tennis Team Regensburg“ steht, zum anderen erscheint es fraglich, ob das Regensburger Team sein Meldelistenpotenzial beim Aufsteiger ausspielen wird. Denn für den Meister der Jahre 2010 und 2011 geht es nach der Rückkehr um den Klassenerhalt, für Regensburg hingegen um die Titelverteidigung.

Und beim Einsatz der Spitzenspielerinnen, die, wenn überhaupt, oft nur punktuell in der Liga in Erscheinung treten, gibt es eine ganze Reihe von Variablen, die gleichzeitig eintreffen müssen. Da zählt ein Heimspiel mehr als ein Auswärtsspiel, denn man will ja dem eigenen Publikum etwas bieten, dann die sportliche Relevanz des Spieles und nicht zuletzt die Turnierverpflichtungen der Spielerinnen. Daher erscheint ein Kerber-Einsatz auf der Mettnau, wo sie von 2009 bis 2011 aktiv und maßgeblich an den Titelgewinnen beteiligt war, unwahrscheinlich. Beim Titelgewinn des Team Regensburg im Vorjahr etwa stand sie ebenfalls auf der Meldeliste, spielte aber kein einziges Bundesligamatch. Wahrscheinlicher ist da schon die Rückkehr einer anderen Spielerin, die im Radolfzeller Meisterteam stand: Auf Platz 7 der Meldeliste des Titelverteidigers steht Tatjana Maria. Vor ihrer Hochzeit und einer Babypause war die Bad Saulgauerin mit ihrem Mädchenname Tatjana Malek Stammkraft beim TC Radolfzell.

Aber auch zum TCR sind zwei Spielerinnen aus dem Meisterteam zurückgekehrt: die Lindauerin Kathrin Wörle-Scheller und die Bulgarin Sesil Karatancheva, die beide mehrere Jahre auf der Mettnau spielten.

Den Saisonauftakt bestreitet der Rückkehrer zuhause am Freitag, 12. Mai, gegen den Titelverteidiger, zwei Tage später gastiert der Dauerrivale TC Karlsruhe Rüppurr auf der Mettnau. Am 5. Juni kommt es zum dritten und letzten Heimspiel der Radolfzellerinnen gegen den „Club an der Alster“.