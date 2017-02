Knifflige Aufgabe für USC Konstanz

Der Tabellenführer der Volleyball-Regionalliga ist zu Gast beim Ligafünften MTV Ludwigsburg.

Volleyball, Regionalliga: MTV Ludwigsburg – USC Konstanz (19 Uhr, Alleenhalle West) – Am Samstag steht der USC Konstanz in der Volleyball-Regionalliga vor einer kniffligen Auswärtsaufgabe in Ludwigsburg. Das Hinspiel in der heimischen Schänzlehalle ging mit 3:0 dem Ergebnis nach klar an den Gastgeber USC Konstanz. „Wir dürfen nicht vergessen, dass alle drei Sätze äußerst knapp ausgegangen sind“, warnt der Konstanzer Spielertrainer Philipp Sigmund seine Mannschaft allerdings. Besonders mit der Größe und der Athletik der Ludwigsburger hatten die Männer um USC-Kapitän Marvin Scheller ein ums andere Mal Probleme. Der Gastgeber hat also etwas gut zu machen und „wird auf eine Revanche aus sein“, so Sigmund weiter. Mit dem bisherigen Saisonverlauf sind die Barockstädter sicherlich nicht zufrieden. Zwar ist der vor der Saison ausgerufene dritte Platz für Ludwigsburg noch in greifbarer Nähe, doch ganze sechs Niederlagen aus zwölf Spielen trüben die bisherige Bilanz des aktuellen Tabellenfünften.

Ganz anders sieht es da aufseiten der Konstanzer aus. Mit 26 Punkten stehen die Volleyballer vom Bodensee auf dem ersten Tabellenplatz und könnten die Ludwigsburger mit einem Sieg in weitere Bedrängnis stürzen. Auch die Personalsituation hat sich im Team der Konstanzer im Vergleich zu den vergangenen Wochen etwas entspannt und gibt Anlass zur Hoffnung. So meldeten sich alle Spieler des USC für das Spiel am Wochenende fit.

Zur Vorbereitung auf die Begegnung wurde in den vergangenen zwei Trainingswochen wieder besonderes Augenmerk auf den Block-Abwehr-Verbund sowie auf das eigene Aufschlagsspiel gelegt. „Wenn Ludwigsburg überhaupt eine Schwäche hat, dann liegt diese wahrscheinlich in der Annahme“, vermutet USC-Spielertrainer Philipp Sigmund, "hoffentlich können wir dann am Samstag genug Druck im Aufschlag entwickeln.“ (pr)