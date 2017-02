Knifflige Aufgabe beim TuS Kriftel für TSV Mimmenhausen

Der Spitzenreiter vom Bodensee ist in der 3. Volleyball-Liga zu Gast im Topduell beim Tabellenzweiten.

Volleyball, 3. Liga: TuS Kriftel – TSV Mimmenhausen (Samstag, 20 Uhr). – Das Hinspiel gegen den TuS Kriftel vor drei Monaten hat der TSV Mimmenhausen glatt mit 3:0 gewonnen. Die Saison war da noch jung, das Ergebnis hatte deshalb wenig Aussagekraft. Inzwischen bilden beide Mannschaften zusammen mit dem SSC Karlsruhe das Führungstrio in der 3. Liga. Der TSV steht zur Zeit auf dem dritten Platz, doch das junge Team um den Spielertrainer und Ex-Nationalspieler Christian Pampel hat zwei Spiele weniger als die Konkurrenten absolviert. Karlsruhe und Kriftel haben schon drei Niederlagen in der Bilanz stehen, die Linzgauer nur eine. Sie haben es selbst in der Hand, sich in ihrer ersten Saison mit Pampel an die Tabellenspitze zu schmettern, auch wenn der Weg dahin kein leichter ist: Vor zwei Wochen standen die TSV-Volleyballer ohne Pampel mit einem Ersatz geschwächten Team gegen den Tabellenletzten Sinzig kurz vor einer Niederlage, drehten aber mit Kampfgeist und Siegeswillen das Spiel.

Auf diese Tugenden muss Pampel jetzt wieder bauen, auch wenn die Trainingsbeteiligung sehr zu wünschen übrig ließ. Es gab keine Einheit, in der alle Spieler zusammen trainieren konnten. Zudem ist Mittelblocker Bogdan Birkenberg weiterhin angeschlagen und soll geschont werden. Diese Umstände machen es Pampel schwer, mit Siegesgewissheit nach Kriftel zu fahren: „Kriftel hat gezeigt, dass sie richtig gut sind. Es wird schwierig für uns. Wir fahren hin und sehen, wie viele Punkte wir holen. “ Die Gastgeber blicken auf eine Serie von fünf Siegen, zuletzt haben sie das Hessen-Derby in Rodheim und das Spitzenspiel gegen Karlsruhe für sich entschieden. An der Motivation beider Teams kann es auf alle Fälle keine Zweifel geben: Das Ergebnis kann am Saisonende über den Aufstieg in die zweite Liga entscheiden. (tav)