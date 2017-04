Reiten Knappe Entscheidungen in Sauldorf-Boll

Springreiten auf hohem Niveau an fünf Tagen. Der neue Sandplatz besteht die Bewährungsprobe

Reiten: Fünf Tage lange wurde in Sauldorf-Boll Springreiten auf hohem Niveau geboten. Da das Turnier im Freien, auf einem neu angelegten Sandplatz, und nicht wie berichtet in der Halle stattfand, waren Teilnehmer und Zuschauer doch etwas den Wetterbedingungen ausgeliefert. Am Donnerstagmorgen war es so kalt, dass der Springplatz gefroren war und einige Prüfungen verspätet stattfanden, was dem Turnier jedoch keinen Abbruch tat, da die Zeitfenster breit genug waren.

Viel Platz stand dem Parcourschef Hans Dusler zu Verfügung, den er gut nutzte, um die Hindernisse zu platzieren. Es wechselten sich in allen Prüfungen längere Galoppstrecken mit eng zu reitenden Hindernissen ab, zudem konnten die Reiter öfters eine eigene Linie wählen. Am Samstag stand die erste S-Prüfung des Turniers an. Am Ende war es eine knappe Entscheidung. Der für Herrenberg startende Syrer Mohamad Mogeeth Alsherab gewann auf Safira mit 0.8 Sekunden Vorsprung vor Christian Heim (Mahlspüren). Mit seinem zweiten Pferd Cadiz kam Mogeeth noch auf den dritten Platz und galt somit als Favorit für das abschließende S-Springen. Der Sonntag war der Tag der großen Entscheidungen in Boll. Zunächst gewann Alia Knack die Kadersichtung klar. Mit einem M- und einem L-Sieg sowie mehreren guten Platzierungen war sie bei den bis 14-jährigen Reitern erfolgreich.

Erfolgreich war auch Sophia Riedlinger aus Bohlingen. Sie gewann das S-Springen mit Stechen der Junioren mit über drei Sekunden Vorsprung vor Nora Läufer (Mahlspüren). Mit ihrem zweiten Pferd kam sie auf den dritten Platz und blieb in allen Umläufen fehlerfrei.

Für die Ponyreiter war der Sonntag ebenso Finaltag. Hier gewann in einem M-Springen mit Stechen Jennifer-Sarah Dreher (Breisgau). 29 Pferde gingen zum Abschluss des Turniers an den Start. Auf 430 m Parcorslänge waren 15 Sprünge zu absolvieren. Acht Paare schafften es, den nicht einfach zu reitenden ersten Umlauf mit Null zu reiten, bei dem die Zweier- und Dreier-Kombination die Klippen waren, an denen die meisten ihre Fehler zeigten, darunter auch der Sieger der Samstag S-Prüfung, Mohamad Mogeeth Alsherab. Lisa Maria Räuber (Hohenzollern) legte mit einem fehlerfreien und schnellen Ritt im Stechen die Messlatte für die anderen hoch. Tim Hoster (Pfullendorf) hatte einen sehr guten Umlauf und ritt fast eine Seunde schneller als Räuber. Als letzter Teilnehmer des Stechens hatte es Rossen Raytchev in der Hand, um den Sieg zu reiten. Souverän und nervenstark unterbot er die Zeit von Hoster nochmals um 0,13 Sekunden.

Die Entscheidungen fielen fast ausnahmslos sehr knapp aus, was belegt, dass ein hohes Niveau der Reiter vorlag. Der neu angelegte Sandplatz hat in Boll seine Bewährungsprobe bestanden, wie überhaupt das gesamte Turnier keine Wünsche offen ließ.

Ergebnisse ab Freitag

Springprüfung Kl. S* mit Stechen: 1. Rossen Raytchev (Aach/RV Epfendorf/BUL) auf Zarmara, 2. Tim Hoster (Korschenbroich/RFV Pfullendorf/GER) auf Chirocco, 3. Lisa Maria Räuber (Gomadingen/RSZ Hohenzollern/AUT) auf Chuck vom Schleifbach-Hof

Springprüfung Kl. S* mit Stechen –Junioren: 1. Sophia Riedlinger (RV Bohlingen) auf Waidfee, 2. Nora Läufer (RV Hofgut Mahlspüren) auf Cavallero, 3. Sophia Riedlinger (RV Bohlingen)

Springprüfung Kl. S*: 1. Mohamad Mogheeth Alshehab (RFV Herrenberg) auf Safira, 2. Christian Heim (RV Hofgut Mahlspüren) auf Lascara, 3. Mohamad Mogheeth Alshehab (RFV Herrenberg)

Springprüfung Kl. M** -Junioren: 1. Alia Knack (RSZ Boll) auf Campari, 2. Moritz Schmiederer (RV Lahr) auf Peninsula, 3. Maximilian Riedlinger (RV Bohlingen) auf Lena, 3. Jennifer-Sandra Dreher (TSG Breisgau) auf Zidane

Springprüfung Kl. M** -Junioren u. Junge Reiter: 1. Niels Carstensen (RC Riedheim) auf Sandro Gold, 2. Marie Reschke (RG Gültstein) auf Zoé, 3. Kaja Celine Hofmeister (RFV Würtingen) auf Cicca.

Springprüfung Kl. M** -Reiter: 1. Thomas Volk (RC Aischbach) auf Cleo, 2. Sven Sieger (RFV Zollenreute) auf Charlton, 3. Sascha Braun (RC Achern) auf Contador

Springprüfung Kl. M** -Reiter: 1. Christian Heim (RV Hofgut Mahlspüren) auf Goldstern, 2. Christian Heim (RV Hofgut Mahlspüren) auf Lascara, 3. Tim Hoster (RFV Pfullendorf) auf Louie

Springprüfung Kl. M* -RLP ab 2050: 1. Alexander von Ungern-Sternberg (RG Neuravensburg) auf Clivia, 2. Marie Reschke (TV RG Gültstein) auf Zoé, 3. Alexandra Heinzmann (Sportpferdezentrum Aach) auf Cassins Clay

Stilspringprüfung Kl. M*: 1. Lukas Weiler (RFV Ubstadt-Weiher) auf Chin Chilla, 2. Madlen Dietterle (TV RG Gültstein) auf Canella, 3. Melina Bundschuh (RV Eppelheim) auzf Crescendo

Stilspringprüfung Kl. A**: 1. Katharina Dietrich (RC St.Georg) auf Die fabelhafte Fee, 2. Chiara Burkhard (RSV Hubertushof-Linkenheim) auf Urbi de Lusse, 3. Alia Knack (RSZ Boll) auf Can do it

Springprüfung Kl. L: 1. Anika Ott (RK Schmalegg) auf Visacard, 2. Alia Knack (RSZ Boll) auf Can do it, 3. Jana Höchster (RSV Dreiherrenstein) auf For Pace

Springprüfung Kl. L mit Stechen: 1. Alia Knack (RSZ Boll) auf Can do it, 2. Jan Schon (TV RG Gültstein) auf Latina,3. Hanna Hoppe (PST Schwarzwald-Baar) auf Centus

Ponyspringprüfung Kl. A**: 1. Lena Erkner (RK Pfullingen) auf Leonesse, 2. Anika Ott (RK Schmalegg) auf Landos, 3. Luana Sidler (RFV Losheim) auf Bad Girl

Ponyspringprüfung Kl. L: 1. Katharina Dietrich (RC St.Georg) auf Die fabelhafte Fee, 2. Arwen-Charlotte Thaler (RFV Schwetzingen) auf Sweet Chocolate Lady, 3. Vivien Wesemann (RC Kippenheim) auf Fame

Pony -Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. L: 1. Lea-Sophia Gut (RV Sulmingen) auf Little Lucy, 2. Theresa Volckmann (RG Mannheim-Neckarau) auf Damigo, 3. Katharina Dietrich (RC St.Georg) auf Die fabelhafte Fee

Ponyspringprüfung Kl. M* m. Stechen: 1. Jennifer-Sandra Dreher (TSG Breisgau) auf Finn, 2. Theresa Volckmann (RG Mannheim-Neckarau) auf Damigo, 3. Lea-Sophia Gut (RFV Sulmingen) auf Little Lucy