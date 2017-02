Knackiges Programm für Radsportler auf der Straße

Der Schmolke-Carbon-Cup wird in diesem Jahr mit sechs Etappen an drei Wochenenden vom 11. bis 26. März ausgetragen.

Straßenradsport: Auch wenn draußen Eis und Schnee die Straßen bedecken, laufen die Vorbereitungen für die Straßenradsportsaison auf Hochtouren. Erstmals gibt es im Schmolke-Carbon-Cup sechs Etappen kompakt an drei Wochenenden. Bei den Streckenprofilen ist wieder für jeden etwas dabei, von flach über wellig bis sehr hügelig. Startberechtigt sind alle Klassen von den Kindern unter neun Jahren bis zu den Senioren über 60 Jahren und den Jedermännern ohne Lizenz. Für alle Serienteilnehmer gibt es attraktive Preise.

Start der Serie ist am Samstag, 11. März, in Moos-Weiler auf einem eher flachen Kurs mit einem Anstieg. Am Sonntag geht es weiter in Ehingen, wieder auf einer Flachstrecke, wobei hier der Wind schon oft eine Rolle gespielt hat. Am Wochenende darauf beginnt es erst wellig in Volkertshausen, bevor die sehr hügelige Strecke in Mauenheim am Sonntag gefahren wird. Das Finalwochenende startet am 25. März auf dem flachen Kurs in Zoznegg und endet am Sonntag mit einigen Höhenmetern am Flughafen in Pfullendorf. In den nächsten Tagen wird die Anmeldemaske auf der Internetseite der Patronatsfirma Schmolke-Carbon frei geschalten. Dort kann man sich für die Serie oder beliebig viele Einzelstarts anmelden. Pro Etappenort werden wieder mehr als 200 Rennradfahrer aus ganz Süddeutschland, der Schweiz, Österreich und dem Elsass erwartet. Die kurzen, aber intensiven Rennbelastungen sind die optimalen Vorbereitungen auf die kommenden Klassiker an Ostern und die ersten Landesmeisterschaften für die Lizenzfahrer.

Die Jedermänner ohne Lizenz starten wieder in einem eigenen Rennen um 14.20 Uhr über eine Stunde und können so ganz für sich Rennatmosphäre erleben. Davor eröffnen die Nachwuchsfahrer um 13.20 Uhr den Renntag. Um 14.21 Uhr starten die Frauen, Senioren und Jugendfahrer. Den Abschluss machen um 15.40 Uhr die Junioren und Elite über 90 Minuten. (hbr)

Alle Termine

11. März: Moos

12. März: Ehingen

18. März: Volkertshausen

19. März: Mauenheim

25. März: Zoznegg

26. März: Pfullendorf