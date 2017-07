Reiten Kleine Pferde zeigen große Leistungen in Überlingen

Kleine Pferde zeigen große Leistungen in Überlingen

Fünf Turniertage und 45 Prüfungen liegen hinter dem RV Überlingen. Von den einfachsten Einsteigerprüfungen bis hin zur schwersten Kategorie-Klasse zeigten die beiden Turniere ein großes Spektrum des Pferdesports

Reiten: Vor einer Woche hatten die Teilnehmer beim ersten Turnier auf den Reutehöfen noch mit der Hitze zu kämpfen. An diesem Wochenende waren nun bei moderateren Temperaturen vor allem die Pony-Reiter am Start und hatten Prüfungen bis zur Klasse L zu bewältigen. Dass Ponys gerade im Dressurreiten nicht einfach zu reiten sind, ist bekannt. Fiona Serafina Lukas (RC Tamm) gelang dies jedoch vorzüglich. Sie konnte sowohl eine A- als auch eine L-Dressur für sich entscheiden.

Die Reiter des gastgebenden Vereins konnten ebenfalls des Öfteren im oberen Tableau mitmischen. Zum Beispiel im Stil-A-Springen, in dem der Sieg an Alina Günther und der dritte Platz an Delia Dreier, beide vom Reitverein Überlingen, ging.

Am zweiten Wochenende sollte in Überlingen hauptsächlich der Nachwuchs Turniererfahrung sammeln und dies gelang sehr gut. Gerade solche Turniere sind wichtig, um langfristig Pferdesport für Kinder und Jugendliche interessant zu machen. Die Überlinger setzten dies mit viel Aufwand gekonnt um. (msz)

Ergebnisse

Turnier in Überlingen

Pony Reiter-WB Schritt – Trab – Galopp: 1. Emilia Bruder (LPSV Donzdorf Alb/Fils) Don Da Vinci, 2. Liz Pauline Allmendinger (RFV Ostrach) Summerly Skyline, 3. Mara Boll (RV Fulgenstadt) Kastanjehof Nobleman

Pony Reiter-WB Schritt – Trab – Galopp: 1. Leonora Sophie Wagner (RVF Schwäbisch Gmünd) Diska, 2. Jasmin Emmanuelle Fetzer (RFV Rottweil) Daimond Star, 3. Luca Marie Ochsenreiter (RFV Schomburg Amtzell) Daggy

Pony Reiter-WB Schritt – Trab – Galopp: 1. Anna Friemel (RFV Schomburg Amtzell) Hailey, 2. Elena Gruber (RV Fulgenstadt) Kastanjehof Nobleman, 3. Allegra Elisabeth Hüttig (VSFP Gestüt Lerchenhof) Rocky

Reiter-WB Schritt – Trab – Galopp: 1. Alicia Growe (RSV Stockfelderhof) Sekima, 2. Larissa Pufke (RV Balingen) Shivago, 3. Michelle Eggensperger (RV Herdwangen-Oberndorf/Spießhof) BAA Shamaal

Reiter-WB Schritt – Trab – Galopp: 1. Kaya Wehrle (RFV Ziegelhof) Landos, 2. Pia-Marie Feucht (RC Schoren-Engen) French Lady, 3. Morena Ritter (RFV Gottmadingen) Princess

Pony-Dressur-WB: 1. Anna Friemel (Schomburg Amtzell) Hailey, 2. Sophie Riegger (RFV Krumbach) Dajas highflower, 3. Liz Pauline Allmendinger (RFV Ostrach) Summerly Skyline

Dressur-WB: 1. Maren Ritter (RFV Gottmadingen) L’arrabbiata, 2. Aaliyah Valentin (RV Fulgenstadt) Grease JB, 3. Schanna Filipp (RV Überlingen) Paul

Pony-Dressur-WB: 1. Sophie Riegger (RFV Krumbach) Dajas highflower, 2. Annabel Blassa (RVF Schwäbisch Gmünd) Dream of Angel, 3. Mina Emily Müller (RFV Ziegelhof) Cheyenne, 3. Melina-Shary Mild (RC Altenheim) Tigrou du Libaire

Dressur-WB: 1. Morena Ritter (RFV Gottmadingen) Princess, 2. Myriam Endres (RV Herdwangen-Oberndorf/Spießhof) Amade, 3. Kaya Wehrle (RFV Ziegelhof) Landos

Pony-Dressurprüfung Kl.A*: 1. Fiona Serafina Lukas (RC Tamm) Magic Moment, 2. Arabella Thürl (RV Osterburken) Pittu, 3. Liv Emma Sauter (VSFP Gestüt Lerchenhof) Mr. Bubble

Dressurprüfung Kl.A*: 1. Kim Kluge (RV Überlingen) Richella Frieschwijk, 2. Anna-Luise Kögel (RC Schoren-Engen) Montano, 3. Maren Ritter (RFV Gottmadingen) L’arrabbiata

Pony-Dressurprüfung Kl.A**: 1. Fiona Serafina Lukas (RC Tamm) Magic Moment, 2. Christina Mayerföls (PSV Aulendorf) The Mickle’s Motion, 3. Antonia Roth (RFV Böblingen) MBF Gracy Lou

Dressurprüfung Kl.A**: 1. Lea Hagmann (RV Fulgenstadt) Dschiddah, 2. Desiree Hoffmann (RSC Rupertshof) Delola, 3. Isabell Stett (RV Überlingen) Caspar’s Pilot

Pony-Dressurreiterprfg.Kl.L: 1. Fiona Serafina Lukas (RC Tamm) Magic Moment, 2. Arabella Thürl (RV Osterburken) Pittu, 3. Marlene Maria Binder (LPSV Donzdorf Alb/Fils) Adele

Komb. Pony-Prüfung Kl.A*: 1. Liv Emma Sauter (VSFP Gestüt Lerchenhof) Mr. Bubble, 2. Melina-Shary Mild (RC Altenheim) Tigrou du Libaire, 3. Silas Keller (RV Herdwangen-Oberndorf/Spießhof) Shannon’s Surprise

Pony Springreiter-WB: 1. Leonora Sophie Wagner (RVF Schwäbisch Gmünd) Diska, 2. Annabel Blassa (RVF Schwäbisch Gmünd) Dream of Angel, 3. Lena Habisreutinger (RV Meckenbeuren-Madenreute) Mojo

Springreiter-WB: 1. Mona Hildebrand (RC Schoren-Engen) Cardinal, 2. Lara Blumenstiel (PSV Konstanz-Wollmatingen) Cosmos, 3. Melanie Roos (RA TSG Wilhelmsdorf) Clarissa

Pony-Stilspring-WB – ohne Erlaubte Zeit: 1. Leonora Sophie Wagner (RVF Schwäbisch Gmünd) Lichtenbergs Dorian Gray, 2. Leonora Sophie Wagner (Schwäbisch Gmünd) Diska, 3. Annabel Blassa (Schwäbisch Gmünd) Dream of Angel

Stilspring-WB – ohne Erlaubte Zeit (EZ): 1. Stephanie Messerschmidt (RFV Bad Waldsee) Irena, 2. Stephanie Messerschmidt (RFV Bad Waldsee) Lady Day, 3. Emma Stierle (RFV Ziegelhof) Tina

Ponystilspringprfg.Kl.A* mit Standardanforderungen: 1. Mina Emily Müller (RFV Ziegelhof) Cheyenne, 2. Liv Emma Sauter (VSFP Gestüt Lerchenhof) Mr. Bubble, 3. Alina Günther (RV Überlingen) Ruby’s As

Stilspringprüfung Kl.A*: 1. Alina Günther (RV Überlingen) Leo over the cloud, 2. Stefanie Seyfried (RZ Frese Immenhöfe) Firenzo, 3. Nicole Kownatzki (RV Singen) Brix de Beauvallon, 3. Delia Dreier (RV Überlingen) Caruso

Pony-Stilspring-WB – ohne Erlaubte Zeit: 1. Annabel Blassa (RVF Schwäbisch Gmünd) Dream of Angel, 2. Leonora Sophie Wagner (RVF Schwäbisch Gmünd) Diska, 3. Leonora Sophie Wagner (RVF Schwäbisch Gmünd) Lichtenbergs Dorian Gray

Stilspring-WB – ohne Erlaubte Zeit: 1. Catrina Felicia Graf (RV Singen) Quiberon, 2. Lara-Alina Schulze (RSG Riedwiese Fischbach) Alegretto, 3. Silva Kelly (RC Schoren-Engen) Mac Flurry

Ponyspringprüfung Kl.A**: 1. Franziska Bruggesser (RFV Herbertingen) L’Orna, 2. Aurelia Marie Hüttig (VSFP Gestüt Lerchenhof) Sietlands Gustav, 3. Liv Emma Sauter (VSFP Gestüt Lerchenhof) Mr. Bubble

Springprüfung Kl. A**: 1. Donnice Fischer (RV Mindelsee e.V.) Chintess, 2. Alina Günther (RV Überlingen) Leo over the cloud, 3. Melissa Müller (RC Schoren-Engen) Leon Junior.