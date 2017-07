Segeln Klassenerhalt für Konstanzer Yachtclub gesichert

Nach vier von fünf Wettfahrtserien stehen die Konstanzer Segler jetzt auf dem respektablen fünften Platz und haben den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga in der Tasche.

„Klar sind wir zufrieden! Es hat wieder eine Menge Spaß gemacht“, zog Adrian Maier-Ring vom Konstanzer Yachtclub, der bei der vierten Regatta der 2. Segel-Bundesliga in Travemünde am Ruder war, Bilanz nach einem erfolgreichen Wochenende. „Wir haben den neunten Platz erreicht, und das ohne eingespieltes Team. Felix Schrimper ist ausgefallen, er hat Prüfungen und die gehen vor.“ Caroline Schrimper und Dominik Maier-Ring wechselten die Positionen und waren gemeinsam für Taktik und Grosstrimm zuständig, Noel Beck sorgte in gewohnter Manier für solide Vorschiffsarbeit. Der zweite Club vom Bodensee, der Bodensee-Yacht-Club Überlingen, steht derzeit auf Platz zehn und muss noch etwas zittern.