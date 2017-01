Klasse statt Masse bei Ringer-Bezirksmeisterschaften

Bei den Titelkämpfen im klassischen Stil landet Gastgeber KSV Wollmatingen auf dem neunten Gesamtrang von 21 Vereinen

Ringen: Württembergische Vereine scheinen ein Faible für den griechisch-römischen Ringkampf zu haben. Bei den ARGE-Bezirksmeisterschaften der Männer in der Konstanzer Schänzlehalle verteidigte Regionalligist AB Aichhalden seinen Vorjahreserfolg. Mit 33 Zählern lagen die Eschach-Ringer deutlich vor Ligakonkurrent AV Sulgen (17), dem KSV Allensbach (13), dem KSV Vöhrenbach, dem KSV Winzeln (je 12) und dem KSK Furtwangen (11). Ausrichter und Gastgeber KSV Wollmatingen landete mit zehn Punkten auf Rang neun von 21 teilnehmenden Vereinen.

Mit der Zahl von 69 Klassik-Ringern, verteilt in neun Gewichtsklassen, war der ARGE-Vorstand nicht zufrieden. Es fehlten immerhin rund 40 Pflichtstarter. Nur sechs Vereine erfüllten ihr Soll. Den klaren Sieg in der Vereinswertung verdankt der AB Aichhalden einer geschlossenen Mannschaftsleistung mit zwei Meistertiteln und fünf Medaillen. In der leichtesten Gewichtsklasse 53 kg fiel die Entscheidung um Platz eins gleich im ersten Kampf zwischen Khamza Termabulatov (StTV Singen) und Fabian Schetterer vom KSV Winzeln. Das rekordverdächtige Duell endete mit 23:17 für den Singener, der in den folgenden vier Begegnungen keine Schwächen mehr zeigte und Erster wurde. Das indirekte Duell um Platz zwei und drei war nicht weniger sehenswert. Da setzte sich unerwartet Julian Helm (AV Hardt) mit 23:14 gegen Schetterer durch.

Bis 59 kg dominierte Philipp Ganter (KSV Winzeln) in überragender Manier. Lediglich gegen Adrian Jauch (AV Hardt), der am Ende Achter wurde, musste sich der Winzelner beim 7:0-Punktsieg anstrengen. Die folgenden vier Konkurrenten, darunter auch Finalgegner Lukas Brenn, servierte Ganter mittels technischer Überlegenheit oder Schultersieg ab. Bronze holte sich Robin Krause vom AB Wurmlingen, der im Kampf um Platz drei von der verletzungsbedingten Aufgabe von Alexander Tonn (KSV Allensbach) profitierte. Eine qualitative wie zahlenmäßige Topbeteiligung gab es bis 66 kg, in der 17 Athleten das Erbe des fehlenden Vorjahresmeisters Markus Möll (AB Wurmlingen) antreten wollten. Nicht zu stoppen war Magomed Makaev (AB Aichhalden), der nach sechs überzeugenden Vorstellungen im Endkampf stand und Lokalmatador Jannic Achilles (KSV Wollmatingen) mit 12:4 das Nachsehen gab. Achilles hatte zuvor durch vier klare Siege das Finale erreicht. Der Hardter Ionut-Bogdan Zaharia, der im Pool Makaev mit 3:12 unterlegen war, kam durch einen Überlegenheitssieg über Felix Rebstock (AB Aichhalden) zu Bronze. Fünfter wurde Armin Kratzer (KSV Allensbach) nach einem 12:4-Sieg über Sascha Grohs (KSV Trossingen).

In der Klasse bis 71 kg war der Schramberger Dmytro Zlatkin gewissermaßen konkurrenzlos und wurde neben Ashgar Laghari (ASV Nendingen), der im Schongang das Schwergewicht bis 130 kg dominierte, Doppelmeister. Der Bezirksmeistertitel bis 75 kg blieb in Händen des AB Aichhalden. Lorenz Brüstle setzte sich mit fünf souveränen Siegen an die Spitze. Auf Rang zwei kam Arne Jöhnk (KSK Furtwangen), der Lukas Stiller (ASV Nendingen) auf Platz drei verwies. Bis 80 kg wurde Vorjahresmeister Manuel Dieterle (AV Hardt) gleich im ersten Poolkampf von Simon Günter (KSV Vöhrenbach) entthront und landete auf Rang sechs, nachdem er gegen den späteren Dritten Pius Moosmann (AB Aichhalden) und Murat Özdir (ASV Tuttlingen/5.) Schulterniederlagen hinnehmen musste. Günter profitierte im Endkampf von der Aufgabe des Sulgeners Jannik Malz. Als einziger Teilnehmer verteidigte Sascha Weinauge seinen Titel (85 kg) aus dem Vorjahr. Im Finale bezwang er David Schulze (AV Sulgen) vorzeitig mit 9:0 Punkten. Im Kampf um Bronze setzte sich Roman Brüstle (AB Aichhalden) gegen Valentin Baier (AV Sulgen) mittels Schultersieg durch. Der Titel in der Kategorie 98 kg ging nach Baienfurt an Jan Zirn. Spannend war die Partie um Silber, die Marco Boxler (KSV Wollmatingen) gegen Daniel Weh (KSV Gottmadingen) mit 8:4 gewann. (lh)