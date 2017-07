Fußball Klarer Finalerfolg für FV Ravensburg beim Turnier des FC Überlingen

Nach der 0:3-Niederlage im Halbfinale gegen den FV Ravensburg konnte sich der TSV Berg beim Knauer-Bedachungen-Vorbereitungsturnier des FC 09 Überlingen mit einer überzeugenden Leistung den dritten Platz vor dem SC Pfullendorf sichern. Im Finale setzte sich dann der Ravensburger Oberligist mit 6:0 gegen den Gastgeber FC 09 Überlingen durch

Fußball, Knauer-Bedachungen-Vorbereitungsturnier, Spiel um Platz 3: SC Pfullendorf – TSV Berg 0:4 (0:1). – In der ersten Halbzeit der temporeichen Begegnung geriet der SC Pfullendorf nach einem schön vorgetragenen Spielzug der Berger durch einen Heber von Battaglia in der 11. Minute in Rückstand. Torhüter Ritzler verhinderte durch Glanzparaden weitere Treffer des TSV Berg vor dem Halbzeitpfiff. Nach dem Seitenwechsel mussten die SCP-Schützlinge von Trainer Marco Konrad den kräftezehrenden Spielen der Vortage endgültig Tribut zollen und hatten dem munter aufspielenden Gegner nichts mehr zuzusetzen, sodass dieser zu weiteren drei Treffern kam. (gh)

Tore: 0:1 (11.) Battaglia, 0:2 (49.) Held, 0:3 (56.) Deutelmoser, 0:4 (60./FE) Kalteis. – SR: MacNelly (Hilzingen). – Z: 100.

Endspiel: FV Ravensburg – FC Überlingen 6:0 (3:0). – Denkbar ungünstig begann das Finale für den FC Überlingen. Nach dem Anspiel war es die erste Ballberührung eines Überlinger Spielers, die den Ball ins eigene Tor zur Ravensburger Führung ins Tor abfälschte. Zwar hatte Temmine unmittelbar nach dem Wiederanstoß eine gute Möglichkeit zum sofortigen Ausgleich, er konnte sich im Zweikampf gegen Ravensburgs Keeper aber nicht durchsetzen. Dies war dann auch die einzig klare Möglichkeit des FC 09 in dieser Partie. Der FV Ravensburg stellte in einer einseitigen Begegnung seine Klasse unter Beweis und begeisterte mit sehenswerten Spielzügen und großer Laufbereitschaft über die gesamte Spieldauer. Dem Turniergastgeber kann bescheinigt werden, dass er sich dem Oberligisten aufopferungsvoll entgegenstellte, nicht zuletzt aufgrund der Pokalschlacht am Vortag aber nicht allzu viel entgegensetzen konnte. (gh)

Tore: 1:0 (1.) Eigentor 2:0 (8.) Reiner 3:0 (15.) Chrobok 4:0 (73.) Eigentor 5:0 (81.) Sogudogru, 6:0 (87.) Schäch. – SR: S. Ebe (Friedrichshafen). – Z: 100.