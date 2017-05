Fußball Klarer Derbysieg für FC Hilzingen

Der Tabellenzweite der Fußball-Bezirksliga siegt mit 4:0 beim SV Mühlhausen. Der TSV Konstanz unterliegt dem Schlusslicht SV Aach-Eigeltingen mit 0:3, und der Hattinger SV gewinnt das Kellerduell gegen den SC Pfullendorf II mit 3:0.

Fußball, Bezirksliga

SV Mühlhausen

FC Hilzingen

0:4 (0:2)

In einer temporeichen Bezirksligapartie unterstrich der FC Hilzingen seine Ambitionen und siegte verdient mit 4:0 beim SV Mühlhausen. Das Spiel war früh entschieden. Bereits in der 2. Minute schob Endres am kurzen Pfosten zum frühen 0:1 ein. Holzreiter legte in der 9. Minute nach zum 0:2, als er einen Rückpass humorlos einschob. Der Gastgeber war bemüht, kam aber nie richtig in die Partie. Nach der Pause versuchte der SV Mühlhausen, den Gast durch frühes Pressing unter Druck zu setzen. Ein Kopfball von Gutacker war aber zu harmlos. Einen möglichen Anschlusstreffer verhinderte der gut leitende Schiedsrichter, als er nach einem Gestochere auf Abseits anstatt Treffer entschied. Als dann Endres wiederum nach einem Rückpass zur 0:3-Vorentscheidung traf, sanken die Köpfe der Gastgeber. Nur acht Minuten später krönte Endres seine gute Leistung mit dem 0:4, als Ruck sich außen durchsetzte. Ein hochverdienter Sieg der Gäste vor einer stattlichen Kulisse in einem fair geführten Derby.

Tore: 0:1 (2.) Endres, 0:2 (9.) Holzreiter, 0:3 (67.) Endres, 0:4 (75.) Endres. – SR: Rummel (Balingen). – Z: 250.

Hattinger SV

SC Pfullendorf II

3:0 (1:0)

Nach ausgeglichenem Beginn nutzte der Hattinger SV gegen den SC Pfullendorf II gleich seine erste gut herausgespielte Möglichkeit durch Anil Bagci zur Führung. Danach spielte sich das Meiste im Mittelfeld ab, mit wenigen guten Chancen auf beiden Seiten. Die letzte Viertelstunde hatte dann der HSV die gefährlicheren Chancen, doch es blieb bei der knappen Pausenführung. Zu Beginn der zweiten Hälfte hatte der Hattinger SV mehr Spielanteile und vergab kurz nach dem Wiederanpfiff eine gute Möglichkeit. Mitte der zweiten Halbzeit nutzten die Hausherren nach einem schnellen Gegenzug ihre Chance und erhöhten auf 2:0 durch Ergün Abinik. Nach einer schönen Flanke von Sören Seyfried wuchtete Anil Bagci den Ball in der 75. Minute zum 3:0 in die Maschen. Der HSV verwaltete die Führung bis zum Schluss.

Tore: 1:0 (10.) Bagci, 2:0 (68.) Abinik, 3:0 (75.) Bagci. – SR: Gumz (Rielasingen-Worblingen). – Z: 60.

SV Denkingen

TuS Immenstaad

1:2 (0:1)

Völlig verdient holte der Tabellenvorletzte aus Immenstaad drei Punkte mit an den Bodensee. Die erste Chance des Spiels in der 8. Minute gehörte allerdings dem SV Denkingen. Tino Wagner mit einer schönen Hereingabe auf Florian Bezikofer, dessen Schuss lenkte Torwart Jan Negraßus an die Latte. Danach war es vorbei mit der Denkinger Herrlichkeit. Immer wieder machten die Gastgeber haarsträubende Fehler im Spielaufbau. Immenstaad nutzte dies zu einigen gefährlichen Kontern. In der 38. Minute verwandelte Jonas Heberle einen Strafstoß zum 0:1. Kurz vor der Halbzeit vergab David Hofstetter nach einem weiteren Missverständnis in der SVD-Abwehr noch eine große Chance. Denkingen machte es nach der Pause besser, war allerdings meilenweit von der Normalform entfernt. Die Hereingabe von Marcel Lienemann verwertete Tino Wagner in der 64. Minute zum 1:1. Nun schien das Spiel zu kippen. Florian Bezikofer wurde vom Schiedsrichter zurückgepfiffen, als er alleine aufs Gästetor zulief. Im Gegenzug dann die spielentscheidende Szene. Tobias Rimsberger als letzter Mann zog die Notbremse und wurde mit Rot vom Platz gestellt. Der anschließende Freistoß von der Strafraumgrenze wurde im Nachschuss von Torjäger Jonas Heberle zum letztendlich verdienten 1:2-Siegtreffer verwandelt.

Tore: 0:1 (38./FE) Heberle, 1:1 (64.) Wagner, 1:2 (67.) Heberle. – SR: De Vito (Stetten a.k.M.). – Z: 150. – Bes. Verk.: Rot (66.) für Rimsberger (Denkingen).

SG Reichenau/Walds.

FC Öhningen-Gaienhofen

0:1 (0:1)

In einer chancenarmen Partie neutralisierten sich die SG Reichenau/R.-Waldsiedlung und der FC Öhningen-Gaienhofen zu Beginn, und Distanzschüsse verfehlten ihr Ziel deutlich. In der 23. Minute dann die Führung für den Gast. Nach einem Einwurf kam der Ball zu Massler, der im Strafraum der SG blank stand. Er spielte den Ball quer in die Mitte zu Weissmann, der aus fünf Metern keine Probleme hatte, den Ball im Tor unterzubringen. Danach übernahmen die Reichenauer die Kontrolle, sie konnten jedoch keine zwingenden Chancen kreieren. Kurz vor der Pause war es wieder Weissmann, der nach einer Flanke per Kopf an Wolkow im Tor der SGR scheiterte. Nach der Pause schafften es die Gastgeber, über gute Passkombinationen vor das Tor der Gäste zu kommen, doch Felix Eiermann mit einer Direktabnahme und Herden, der eine Hereingabe in der Mitte knapp verpasste, schafften es nicht, den Ausgleich zu erzielen. Gegen Ende des Spiels kamen die Gäste zu Kontermöglichkeiten, die aber allesamt ungenutzt blieben. In der Nachspielzeit hatte Blum die letzte Chance für die SGR, doch sein Volleyschuss aus 15 Metern ging über das Tor. (db)

Tor: 0:1 (23.) Weissmann. – SR: Schneider (Konstanz). – Z: 110.

TSV Konstanz

SV Aach-Eigeltingen

0:3 (0:1)

Der SV Aach-Eigeltingen ging beim TSV Konstanz nach elf Minuten durch einen Sonntagsschuss von Braun in den Winkel in Führung. Die Gastgeber starteten sogleich eine Aufholjagd. In der 17. Minute wurde ein Schuss von Egbo auf der Linie geklärt. In der 31. Minute verpasste Bongiovanni alleine vor dem Gästetor den Ausgleichstreffer. Ebenso vergab Sahin noch den Ausgleich vor der Halbzeit (35.). In der 47. Minute ging ein Schuss von Kir nur knapp am Gästetor vorbei. In der 52. Minute scheiterte Sahin am Außenpfosten. Nach mehreren Chancen der Gastgeber führte in der 80. Minute ein klassischer Konter der Gäste zum 0:2 durch Iannone. Drei Minuten später wurde der TSV Konstanz erneut ausgekontert, und Luhr traf zum 0:3-Endstand.

Tore: 0:1 (11.) Braun, 0:2 (80.) Iannnone, 0:3 (83.) Luhr. – SR: Pace (Hilzingen). – Z: 50.

SV Deggenhausertal

SV Allensbach

0:1 (0:1)

In der ausgeglichenen Startphase mit wenigen Torszenen brannte es nach acht Minuten erstmals im Gästestrafraum. In der 22. Minute hatte Raff die große Chance für den SV Allensbach, er scheiterte jedoch mit seinem Foulelfmeter am glänzend reagierenden Bentele im Tor des SV Deggenhausertal. Wenig später strich ein verunglückter Kopfball von Rilli über die Latte, bevor auf der anderen Seite der sträflich freistehende Bolat die Führung für den SVA erzielte. Die Gäste nutzten die Verunsicherung der Heimelf und erspielten sich bis zur Halbzeit ein Übergewicht. Ein Freistoßaufsetzer von Schiller kurz vor der Pause stellte Domin im Gästetor vor einige Probleme. Nach Wiederanpfiff hatten Rilli und Schiller Pech mit zwei Aluminiumtreffern innerhalb weniger Sekunden (49.). Im weiteren Verlauf der etwas zerfahrenen zweiten Halbzeit fehlte es dem SVD an Durchschlagskraft, um sich gegen die gut gestaffelte Allensbacher Hintermannschaft entscheidend durchzusetzen. Erst in der Nachspielzeit hatten die Platzherren noch zwei dicke Möglichkeiten zum Ausgleich. Am Ende blieb es jedoch beim knappen Gästesieg.

Tor: 0:1 (27.) Bolat. – SR: Fischer (Ostrach). – Z: 115.

SV Orsingen-Nenzingen

FC Überlingen

3:3 (0:2)

Im Spiel SV Orsingen-Nenzingen gegen FC Überlingen besaßen beide Mannschaften gute Torchancen. So ließ sich Dominik Maier von FC-Torhüter Palmy-Hockl im Strafraum den Ball vom Fuß nehmen, und auf der Gegenseite verpasste Gerlach eine Flanke um Fußbreite. Danach rettete Torhüter Stemmer für die Gastgeber zweimal gegen Blank und Kuczkowski. Dann ging ein Schuss von Zehender haarscharf am Gästetor vorbei. In der 33. Minute erzielte Blank aus kurzer Distanz das 0:1. Eine Minute später konnte Durner seinem Gegenspieler Gerlach nicht folgen und dieser erzielte mit einem gefühlvollen Heber das 0:2. Gleich nach dem Seitenwechsel setzte Zehender mit einem Traumpass Trisner in Szene, der das 1:2 erzielte. Nach dieser Aktion wurde der Überlinger Thum des Feldes verwiesen. In der 76. Minute gab der Schiedsrichter nach einer umstrittenen Aktion an Kuczkowski einen Strafstoß, den der Überlinger sicher zum 1:3 verwandelte. Der eingewechselte Schaeidt erzielte nach 13-monatiger Verletzungspause mit einem wuchtigen Kopfball das 2:3. Nach einem Einwurf gelang Knobelspies mit einem sehenswerten Schuss in das Tordreieck sogar der 3:3-Ausgleich. In den letzten Minuten bekam Überlingen noch einen Freistoß in aussichtsreicher Position zugesprochen, doch die Abwehr der Gastgeber stand gut. (ks)

Tore: 0:1 (33.) Blank, 0:2 (34.) Gerlach, 1:2 (46.) Trisner, 1:3 (76.) Kuczkowski, 2:3 (78.) Schaeidt, 3:3 (84.) Knobelspies.– SR: Ehing (Engen). – Z: 110. – Bes. Vork.: Gelb-Rot (46.) für Thum (Überlingen).

FSG Zizenhausen/Hi/Ho

TSV Aach-Linz

1:4 (1:2)

Die Spiele zwischen der FSG Zizenhausen/Hi/Ho und dem TSV Aach-Linz versprechen immer viele Tore, so war es auch dieses Mal. Schon nach fünf Minuten wurde Schneble herrlich freigespielt und erzielte das 1:0. Zwei Minuten später glich Tillessen nach einem Eckball aus, wiederum nur wenige Minuten später brachte Schnetzler die Gäste in Führung. Zuvor hätte Lipiec auf der anderen Seite allerdings ein Tor erzielen müssen. Bücheler verpasste im Anschluss das 1:3, Lipiec traf für die Heimelf zweimal lediglich das Aluminium. Auch zu Beginn des zweiten Durchgangs klingelte es gleich wieder, aber wieder war es nur das Aluminium, das diesmal beim Abschluss von Schneble im Weg stand. Yildiz erzielte per Konter zum 1:3 die Vorentscheidung, Schnetzler machte den Sack dann zu. (df)

Tore: 1:0 (5.) Schneble, 1:1 (7.) Tillessen, 1:2 (13.) Schnetzler, 1:3 (59.) Senol Yildiz, 1:4 (83.) Schnetzler. – SR: Würzer (Salem). – Z: 152.

FC Kluftern

SC Gottmadingen-Bietingen

5:3 (2:0)

Obwohl der FC Kluftern in den Anfangsminuten nicht spielbestimmend war, gingen die Gastgeber früh in Führung. Nach einem Freistoß von Backert war Bausinger noch dran und lenkte den Ball ins Tor – 1:0. In der 27. Minute verwandelte Gessler einen Eckball per Kopf zum 2:0. Der SC Gottmadingen steckte nicht auf und drückte auf den Anschlusstreffer, doch trotz vieler Schussversuche fehlte es an zwingenden Chancen. Zu Beginn der zweiten Halbzeit erhöhten die Gäste ihr Tempo und der abschlussstarke und schnelle Ngyuen Dinh schockte die Gastgeber mit einem Doppelschlag innerhalb von drei Minuten zum 2:2. In der 64. Minute sorgte dann Heuel mit dem Treffer zum 2:3 für die erste Gästeführung. Die Gastgeber nahmen das Spiel nun in die Hand und Bausinger erzielte in der 70. Minute das 3:3. Nur drei Minuten später wurde Koch im Strafraum der Gäste gefoult, und Backert verwandelte den Strafstoß sicher zum 4:3. In der 83. Mittwoch erzielte Gessler nach Querpass von Backert die Vorentscheidung in der ausgeglichenen Partie mit seinem Treffer zum 5:3-Endstand.

Tore: 1:0 (8.) Bausinger, 2:0 (27.) Gessler, 2:1 (56.) Ngyun Dinh, 2:2 (59.) Nguyen Dinh, 2:3 (64.) Heuel, 3:3 (70.) Bausinger, 4:3 (73./FE) Backert, 5:3 (83.) Gessler. – SR: Litterst (Worblingen).