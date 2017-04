Handball Klare Sache für den SV Allensbach im letzten Heimspiel

Für das letzte Heimspiel des SV Allensbach in dieser Saison hatte sich SVA-Trainer Claus Ammann eine „glanzvolle“ Leistung gewünscht, eine, die im Gedächtnis bleiben solle. Dies ist den Allensbacherinnen am Samstag in der ersten Hälfte bravourös gelungen. Gegen den Tabellenletzten HSG Pforzheim erspielten sich die Allensbacherinnen einen klaren 39:25-Erfolg – und konnten so einen Heimsieg, den Abschied von Steffi Neumann und Steffi Hotz sowie den Geburtstag von Denise Lizureck feiern.

Handball, 3. Liga Frauen

SV Allensbach

HSG Pforzheim

39:25 (24:9)

Mit hohem Tempo starteten die Allensbacherinnen und wurden bereits in den ersten Minuten ihrer Favoritenrolle gerecht. In der 6. Minute erzielte Sarina Müller das 5:1, in der 12. dann das 10:3. Das hohe Tempo von Allensbach und schöne Paraden von Steffi Neumann – welche mit 18 Paraden eine starke Leistung zeigte – sorgten in Kombination mit erfolgreichen Angriffen in der 23. Minute nach einem Tor von Svenja Hübner für die 20:7-Halbzeitführung.

Mit einem 15-Tore-Vorsprung ging der SV Allensbach in die Pause und war – wenn auch nicht mehr so klar – im zweiten Spielabschnitt weiter die dominierende Mannschaft. Sehr zur Zufriedenheit von Trainer Ammann. „Es war ein Höllentempo und eine tolle Lockerheit von uns. Ich bin absolut mit der Leistung zufrieden“, lobte er seine Mannschaft nach dem Spiel. Aufgrund des Ausfalls von Julia von Kampen wegen einer Ohrenentzündung hatte der SVA-Trainer erneut nur zwei Feldspielerinnen als Wechseloption auf der Bank, was der Schnelligkeit der Allensbacherinnen jedoch keinen Abbruch tat. „Wir hatten auch hinten raus noch ein gutes Tempo und haben geduldig auf unsere Chancen gewartet“, so Ammann.

Der Sieg war nie in Gefahr, und so konnten die Allensbacherinnen am Riesenberg befreit aufspielen und den 610 Zuschauern viele schöne Torabschlüsse bieten. Spielerisches Highlight war in der 58. Minute ein Kempa-Trick von Julia Willauer nach Pass von Nadja Greinert zum 37:23.

SV Allensbach: Neumann, Wörner, Lukau (Tor); Lizureck, Willauer (7), Müller (5), Bickel (7), Greinert (5), Hotz (7/3), Baur (3), Hübner (5). – Z: 610.