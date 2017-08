Fußball Klare Sache für 1. FC Rielasingen-Arlen

Der 1. FC Rielasingen-Arlen hat das Zweitrundenspiel im SBFV-Pokal ohne größere Probleme gewonnen. Nach dem 4:0-Erfolg gegen den Verbandsliga-Konkurrenten FC Neustadt treffen die Hegauer in der nächsten Runde am 3. Oktober auswärts auf den FV Lörrach-Brombach

Fußball, SBFV-Pokal, 2. Runde

FC Neustadt

1. FC Rielasingen-Arlen

0:4 (0:1)

Die Hegauer übernahmen gegen die tiefstehenden Gastgeber das Kommando und hatten schon in der 1. Minute die erste Chance, als Frank Stark Neustadts Torhüter Rick Kiefer überlupfte, der Ball jedoch noch vor der Torlinie von einem Abwehrspieler geklärt wurde. Es wurde ein Geduldsspiel für die Hegauer, der FC Neustadt machte die Räume sehr eng. In der 24. Minute ein Steilpass von Frank Stark auf Alen Lekavski, der sich gegen seinen Gegenspieler durchsetzte, allerdings am gut reagierenden Rick Kiefer scheiterte, der zur Ecke klären konnte. Die folgende Ecke von Dominik Almeida brachte die verdiente Führung durch Danny Berger, der per Kopf aus zehn Metern erfolgreich war.

Die Gastgeber kamen nach 26 Minuten zur einzigen Chance in der ersten Halbzeit, als die Gäste Sam Samma an der Grundlinie aus den Augen verloren, dessen Abschluss aus spitzem Winkel war aber letztlich kein Problem für Dennis Klose. In der Folge hatten die Gäste weiter Kontrolle über das Spiel, ließen aber die Zielstrebigkeit der Anfangsphase vermissen.

In der zweiten Halbzeit waren die Gäste weiter deutlich überlegen, zwei Distanzschüsse von Frank Stark aus rund 20 Metern gingen knapp am Tor vorbei (50.,55.). Zwischendrin die einzige Torchance für die Schwarzwälder in der zweiten Halbzeit, als Tobias Gutscher in abseitsverdächtiger Position startete, den Ball aber aus 15 Metern klar über das Tor hob. Die Gäste spielten nun geduldig. Nach einem Pass von Frank Stark setzte sich Alen Lekavski trotz Trikotzupfer durch, schoss den Ball aber am Tor vorbei (57.). In der 64. Minute die nächste schöne Kombination, an deren Ende Sebastian Stark um Zentimeter am Ball vorbei grätschte. Die Dominanz der Gäste wurde nun immer stärker. Nach 70 Minuten köpfte Kevin Kling nach einem Winterhalder-Freistoß an den Pfosten. Vier Minuten später gab es dann Strafstoß nach einem Foulspiel an Moritz Strauß im Strafraum. Lekavski traf zum 2:0 und legte nur eine Minute später nach Zuspiel von Moritz Strauß mit einer überragenden Drehung aus zwölf Metern noch das 3:0 nach. Das war die Entscheidung. Frank Stark machte nach 79 Minuten mit dem 4:0 den Deckel drauf für einen hochverdienten Sieg des 1. FC Rielasingen-Arlen.

Am 3. Oktober geht die Reise des Titelverteidigers zum Verbandsligaufsteiger FV Lörrach-Brombach, bei dem die Rielasinger zum Saisonstart 0:1 verloren hatten. (te)

1. FC Rielasingen-Arlen: Klose (Tor); Kling, Greuter (76. Möhrle), Almeida, Bertsch, Winterhalder, Strauß, S. Stark (76. Wellhäuser), Lekavski (81. Heller), Berger, F. Stark (81. Hajdarovic). – Tore: 0:1 (25.) Berger, 0:2 (73./FE) Lekavski, 0:3 (74.) Lekavski, 0:4 (79.) F. Stark. – SR: Nübling. – Z: 200.