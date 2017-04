Turnen Kinderturnfest: Ein großer Tag für die kleinen Sportler

Am 21. Mai findet das Kinderturnfest des Hegau-Bodensee-Turngaus in Engen statt. Die Meldefrist läuft noch bis 30. April.

Turnen: Noch bis zum 30. April läuft die Meldefrist für das Kinderturnfest des Hegau-Bodensee-Turngaus in Engen. Dieses Sportfest für alle Kinder und Jugendlichen im Alter von sechs bis 14 Jahren wird in diesem Jahr bereits am Sonntag, 21. Mai, durchgeführt. Grund ist das Landeskinderturnfest in Konstanz im Juli. Der TV Engen ist ein routinierter Veranstalter für dieses große Ereignis, bereits mehrfach führte das Team um Marita Kamenzin das Kinderturnfest durch. Die Sporthalle in Engen ist mit ihrer zentralen Lage und dem unmittelbar danebenliegenden Stadion bestens als Wettkampfstätte geeignet.

Die Trainer und Sportler können aus 36 Angeboten und Altersklassen einen Wettkampf auswählen. Entweder im Turnwettkampf mit den vier klassischen Geräten Sprung, Reck, Balken/Barren und Boden, oder im leichtathletischen Kräftemessen mit den fünf Disziplinen Wurf, Lauf, Weitsprung, Hindernislauf, Hochweitsprung oder Zielwurf. Im Turnfestwettkampf werden drei Turngeräte, Sprung, Reck und Boden, und drei leichtathletische Disziplinen, Sprint, Weitsprung, Schlagball, kombiniert.

Auch für viele Vereine ist der Kinderwettkampf eine gute Möglichkeit. Dieser kann von allen Kindern ohne großen Trainingsaufwand oder Spezialisierung bestritten werden. Ohne große Vorkenntnisse sind hier drei turnerische Disziplinen, wie Sprung, Boden und Reckturnen, sowie drei leichtathletische Disziplinen, wie Sprint, Medizinball-Abwerfen und Zielweitsprung, zu absolvieren. Der Höhepunkt des Tages sind immer die Pendelstaffeln, bei der die acht Teilnehmer einer Mannschaft lautstark angefeuert werden.

Als besonderes Angebot wird es die Möglichkeit geben, den neu eingeführten Turnerpass des HBTG zu erwerben. Neben dem reinen Wettkampfangebot bietet der TV Engen wieder einen vielfältigen Spiele- und Spaßparcours für die ganze Familie. Es braucht eigentlich nur noch das passende Wetter, damit das Kinderturnfest ein erlebnisreicher Sporttag werden kann.

Die detaillierte Ausschreibung für alle Wettkampfangebote beim Kinderturnfest ist auf der Homepage des HBTG unter www.hbtg.de zu finden. Wie immer erhält jedes Kind eine Urkunde und eine Medaille. (wbe)