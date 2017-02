Kellerduell der Handball-Südbadenliga im Linzgau

HSG Mimmenhausen-Mühlhofen empfängt den Tabellenvorletzten TuS Ottenheim. Spitzenreiter TuS Steißlingen spielt bei der SG Waldkirch-Denzlingen.

Handball, Südbadenliga: HSG Mimmenhausen-Mühlhofen – TuS Ottenheim (Samstag, 20 Uhr, BZ Salem). – Noch neun Spieltage sind in der Handball-Südbadenliga zu absolvieren, und die HSG Mimmenhausen-Mühlhofen kommt nicht vom Fleck. Der Tabellenletzte ist zwei Punkte vom direkten Tabellennachbarn entfernt, der Sturz in die Landesliga droht. Zum Ende der Hinrunde hatten die Linzgauer die damaligen drei bestplatzierten Teams in deren Hallen geschlagen, doch diese Leistungen waren nicht nachhaltig. Am letzten Wochenende wurde die HSG von der solide arbeiteten Handballmaschinerie des Mittelfeldvereins SG Waldkirch/Denzlingen überrollt.

Talent ist genug in der Mannschaft vorhanden, nur kann es anscheinend nicht abgerufen werden. Eine Herausforderung für das Trainer-Duo Johannes Braun und Alexander Brändlin. Vor der Dreier-Heimspiel-Serie hatte Braun gemahnt: „Das sind jetzt alles Vier-Punkte-Spiele.“ Gegen den direkten Nachbarn Ottenheim müssen jetzt zwei Zähler auf das Tableau. Die Schwanauer haben in ihren letzten zehn Spielen vier Punkte geholt, die Gastgeber kommen in dieser Bilanz auf acht Punkte. Der erhoffte Erfolg wird schwierig. Noch ist nicht bekannt, ob Kapitän und Kreisläufer Jochen Schäfer nach seiner Roten Karte gesperrt ist. (tav)

SG Waldkirch-Denzlingen – TuS Steißlingen (Samstag, 20 Uhr, Kastelberghalle Waldkirch). – Nach der überzeugenden Leistung im Spitzenspiel letzte Woche in Muggensturm tritt der TuS Steißlingen erneut auswärts an. Der Spitzenreiter ist zu Gast beim Tabellenachten aus Waldkirch/Denzlingen. Vom Papier her ist der TuS Favorit, allerdings ist die SG kein Lieblingsgegner des Steißlinger Teams. Dies beweist die Auswärtsniederlage im letzten Jahr und der recht mühsame Heimsieg in der Vorrunde. Damals hielten die Breisgauer das Spiel bis zum Stand von 18:17 für den TuS in der 47. Minute lange offen und das junge Steißlinger Team tat sich vor allem in der Offensive schwer. Die SG Waldkirch-Denzlingen ist ein unangenehmer, disziplinierter Gegner, der zumeist taktisch sehr gut von Trainer Sebastian Strübin eingestellt ist. Mit dem hohen Auswärtssieg am vergangenen Wochenende in Mimmenhausen hat die SG noch dazu ein Ausrufezeichen gesetzt. Mit Marius Schmieder hat sie zudem den zweitbesten Feldtorschützen der Liga im Kader (86 Treffer), der zuletzt wieder neun Treffer zum Sieg in Mimmenhausen beitrug. Man darf insbesondere gespannt sein auf die Abwehrformation der Breisgauer, die normalerweise eher defensiv ausgerichtet ist. Im letzten Spiel in Mimmenhausen überraschte die SG mit einer offensiven Deckungsvariante und war so von Anfang an auf der Siegerstraße. Allerdings ist die Heimbilanz in dieser Saison mit drei Siegen überschaubar. Bei 6:8 Punkten zu Hause ist die Kastelberghalle sicher keine uneinnehmbare Festung, aber alle Spieler des TuS werden ihr ganzes Können aufbieten müssen, um dort Zählbares zu holen.

Auf jeden Fall wird das Match im Breisgau zu einer weiteren harten Bewährungsprobe. Das weiß natürlich auch Trainer Jonathan Stich: „Das Spiel in Waldkirch ist unglaublich wichtig für uns. Nur wenn wir jetzt gleich nachlegen, war der Sieg in Muggensturm etwas wert! Ich erwarte ein schweres, enges Spiel, bei dem es vor allem darauf ankommen wird, in der Abwehr einen starken Kampf zu liefern und im Angriff einen kühlen Kopf zu behalten“, sagt der Steißlinger Coach. (tw)