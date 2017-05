Fußball Keine Meisterfeier beim FC Radolfzell

Der Tabellenführer FC Radolfzell musste in der Fußball-Landesliga seine erste Heimniederlage hinnehmen. Der SC Markdorf schlägt den FC Löffingen mit 2:1 und der FC Singen verkürzt nach dem Sieg gegen den FC Gutmadingen den Abstand zur Spitze.

Fußball, Landesliga

FC Radolfzell

FV Walbertsweiler-Reng.

0:3 (0:3)

Nach dem Galaauftritt am Freitag in Singen wollte der FC Radolfzell gegen den FV Walbertsweiler-Rengetsweiler das Meisterstück abliefern, kassierte dann jedoch die erste Heimniederlage der Saison. Die Gastgeber waren in den ersten Minuten die bessere Mannschaft und hatten auch die erste Möglichkeit durch Toth in der 6. Minute, doch sein Schuss ging über das Tor. Langsam kamen auch die Gäste besser ins Spiel und zu ersten Möglichkeiten. Der FV tauchte immer wieder gefährlich vor dem Tor des FC Radolfzell auf und kam in der 31. Minute zum 0:1 durch Fischer. Nach einem klassischen Konter in der 36. Minute konnte Roth auf 0:2 stellen. Die Mettnauer verloren kurze Zeit den Faden, und so kamen die Gäste in der 39. Minute durch ein Traumtor von Müller zum 0:3. So ging es in die Pause.

Nach dem Wechsel brachte der FC Radolfzell zwei neue Stürmer und versuchte das fast Unmögliche. In der 53. Minute traf Wehrle erstmals Aluminium, den Abpraller konnte keiner verwerten. Und so ging es weiter: Radolfzell war nun klar Chef auf dem Platz und erspielte sich weiter Möglichkeiten, welche jedoch nicht genutzt wurden. Die Gäste verteidigten die Führung clever und spielten weiter lange Bälle in die Spitze, welche aber nichts mehr einbrachten. Auch der FC Radolfzell hatte noch Möglichkeiten, aber es wollte kein Tor mehr gelingen. Man merkte, dass den Gastgebern Torjäger Stricker verletzungsbedingt fehlte. So gingen die Gäste als glückliche, aber nicht unverdiente Sieger vom Platz. (km)

Tore: 0:1 (31.) Fischer, 0:2 (36.) Roth, 0:3 (39.) Müller. – SR: Metzger (Bad Säckingen). – Z: 160.

VfR Stockach

DJK Donaueschingen

1:5 (0:1)

In der Landesligapartie zwischen dem VfR Stockach und der DJK Donaueschingen gab es bereits früh auf beiden Seiten viele Chancen, die anfangs jedoch ungenutzt blieben. Für die Gastgeber hatten Marius Henkel und Sören Reiser erste Möglichkeiten, bei den Gästen Max Schneider. Die ausgeglichene Partie ging hin und her, bis in der 26. Minute die Gäste durch Daniel Köpfler in Führung gehen konnten. Nach einem Freistoß konnte VfR-Keeper Schreng den Ball nicht festhalten, und Köpfler hatte keine Mühe beim Abschluss.

In der zweiten Halbzeit dauerte es zehn Minuten, ehe beide Mannschaften sich wieder zwingende Chancen erspielen konnten. Stephan Ohnmacht schockte die Gastgeber mit einem Doppelschlag. Erst schob er in der 64. Minute den Ball in die linke untere Ecke, zwei Minuten später drückte er den Ball mit dem Kopf zum 0:3 über die Linie. In der 71. Minute erzielte Isa Sabuncuo einen Treffer für die Gastgeber, doch für eine Aufholjagd langte es nicht. Stattdessen erzielte Tobias Wild erst das 1:4 in der 78. Minute, bevor er in der 81. Minute den 1:5-Endstand erzielte.

Tore: 0:1 (26.) Köpfler, 0:2 (64.) Ohnmacht, 0:3 (66.) Ohnmacht, 1:3 (71.) Sabuncuo, 1:4 (78.) Wild, 1:5 (81.) Wild. – SR: Pesch (Langenargen). – Z: 150.

FC Furtwangen

SpVgg F.A.L.

2:0 (0:0)

Der FC Furtwangen war gegen die SpVgg F.A.L. sichtlich motiviert und wollte an den Befreiungsschlag vom Samstag anknüpfen. Bei einem Eckenverhältnis von 10:0 im ersten Abschnitt waren die Gastgeber der SpVgg klar überlegen. Nach zehn Minuten hatte Martin Willmann mit einem 16-Meter-Schuss die erste Torchance für das Heimteam. Danach parierte SpVgg-Torhüter Hummel stark gegen Furtwangens Kapitän Jörg Ringwald. Später schoss auch Florian Kaltenbach nur über die Latte. Die erste Gelegenheit für F.A.L. hatte Mark Burgenmeister nach 32 Minuten. Sein Abschluss war jedoch eine sichere Beute für FC-Keeper Christoph Wehrle.

Nach dem Seitenwechsel ergab sich das gleiche Bild. Die Bregtäler dominierten das Spielgeschehen. Jan Meier (48.) kam zur ersten Torchance in Hälfte zwei. Ein Entlastungsangriff der Gäste sorgte kurze Zeit später für keine Gefahr. Nach 63 Minuten folgte dann der erste Treffer: Kaltenbach spielte auf Ringwald, der wiederum Tim Geiger fand. Den tollen Spielzug vollendete Geiger zum 1:0. Danach hatte Burgenmeister (77.) wieder eine Möglichkeit für F.A.L. Trotz des Platzverweises für Meier (79.) blieben die Hausherren die bessere Mannschaft. Drei Minuten vor dem Abpfiff vertändelte der Gäste-Torhüter den Ball. Der eingewechselte Yannick Markon war zur Stelle und nutzte den Fehler zum 2:0 aus. Markon war noch in Halbzeit eins für Spielertrainer Markus Knackmuß gekommen, der eventuell mit einer Zerrung erst einmal ausfällt. (jsi)

Tore: 1:0 (63.) Geiger, 2:0 (87.) Markon. – SR: Porep (Freiburg). – Z: 100. – Bes. Vork.: Gelb-Rot (79.) für Meier (FC Furtwangen).

DJK Villingen

FC Rot-Weiß Salem

1:1 (1:1)

Die Erfolgsserie der DJK Villingen geht weiter. Der Gastgeber erwischte gegen Salem den besseren Start. Mike Tritschler hatte in der 9. Minute Pech mit einem von Abdulsamet Yazici abgefälschten Ball aus zwölf Metern. Die Hausherren forderten in dieser Szene einen Handelfmeter. In der 29. Minute parierte RW-Keeper Bahadir Livgöcmen einen 22-Meter-Schuss von Marc Riesle. Nach gut einer halben Stunde stellte sich Salem allerdings besser auf die Gastgeber ein und machte die Räume geschickt zu. Dennoch fiel das 1:0 in der 39. Minute. Nach einem Foul an Alieu, der einen Doppelpass mit Riesle spielte und in den Sechzehner eindrang, dort von Arber Kalludra von den Beinen geholt wurde, behielt Patrick Haas die Nerven und verwandelte den Strafstoß sicher. Aus dem Nichts fiel allerdings der Ausgleich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Daniele Francesco flankte in den Strafraum, Marc Duerrhammer verlängerte mit dem Kopf und Philipp Beck drückte den Ball über die Linie ins Netz.

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich die DJK Villingen unbeirrt und rannte auf das Gästetor an. Einzig die Durchschlagskraft fehlte, und die Salemer Abwehr stand kompakt, sodass die Hellmer-Elf keine Lücke fand. Salem kam in der Schlussphase auf und hatte drei dicke Chancen zum zweiten Treffer. Lavrim Amiti im DJK-Kasten hielt den Punkt fest. In der 81. Minute parierte er gegen Yazici, Sekunden später setzte Beck einen Kopfball knapp am Villinger Gehäuse vorbei. Und Amiti hielt in der 83. Minute abermals den Ball fest. Für die DJK vergab erst Riesle mit einem Freistoß (88.), dann scheiterte in der 90. Minute Riesle mit einem Flachschuss an Livgöcmen, und der RW-Torhüter hielt ebenso glänzend gegen Christian Penndorf (90.+1). (olg)

Tore: 1:0 Haas (FE/39.), 1:1 Beck (45.+2). – SR: Schweizer (Oberried). – Z: 120.

FC Gutmadingen

FC Singen

1:2 (1:1)

Die etwa 150 Zuschauer bekamen von Beginn an ein ausgeglichenes und gutes Landesligaspiel zwischen dem FC Gutmadingen und dem FC Singen sehen. Gutmadingen holte sich Sicherheit über viel Ballbesitz, die technisch und taktisch versierten Gäste standen geordnet und ließen kaum Torchancen zu. Höhepunkte der ersten Hälfte waren die jeweiligen Tore. Benjamin Huber wurde im Strafraum zu Fall gebracht. Den fälligen Strafstoß verwandelte Torjäger Manuel Huber sicher zum 1:0 (33.). Die Gutmadinger Freude hielt nicht lange an. Schon wenige Minuten später erzielte der Singener Kabak den zu diesem Zeitpunkt etwas schmeichelhaften Ausgleich. Eine Freistoßflanke konnte er ins Gutmadinger Tor köpfen. Mit diesem Ergebnis ging es in die Pause.

Gutmadingen, mit der wohl letzten Chance auf den doch noch möglichen Klassenerhalt, agierte nun druckvoller und kam durch Glunk, Huber, Wehrle und Haves zu guten Tormöglichkeiten. Ein Treffer wollte allerdings nicht gelingen. Singen konnte in den letzten 20 Minuten nochmals personell von der Bank nachlegen. So war es auch Sven Körner, der mit dem Schlusspfiff einen perfekt gespielten Konter mit dem zweiten Treffer für die Gäste vom Hohentwiel abschloss. Die Hoffnung der Gastgeber war zunichte, Singen kämpft weiter um den direkten Wiederaufstieg.

Tore: 1:0 (33./FE) Huber, 1:1 (35.) Kabak, 1:2 (90.) Körner. – SR: Gutmann (Hausach). – Z: 150.

FC Schonach

Hegauer FV

2:2 (0:1)

Dem FC Schonach und dem Hegauer FV war anzumerken, dass in dieser Begegnung einiges auf dem Spiel stand. Die Gäste kamen nach einer Viertelstunde zur ersten Gelegenheit. Raphael Mayer scheiterte mit einem Distanzschuss an Schonachs Keeper Duffner. Die Hegauer machten die Räume eng und ließen die Gastgeber nicht zur Entfaltung kommen. Nach einem Eckball von Watras stand Torjäger Greco mutterseelenallein frei und köpfte das Leder unhaltbar ins lange Eck zum 0:1. Der Schock saß tief, und der Aufsteiger fand keine Mittel, um die kompakte Defensive der abgeklärten und cleveren Gäste zu knacken.

Manuel Passarella nutzte kurz nach Wiederanpfiff einen katastrophalen Schnitzer der Hegauer Hintermannschaft aus und erzielte den Ausgleich. Die Platzherren rochen Lunte und legten nach. Nur vier Minuten später war Passarella erneut zur Stelle und sorgte mit seinem neunten Saisontreffer für die 2:1-Führung. Die Gastgeber setzten weiterhin auf Angriff. Dominik Wölfle vergab kurz darauf die Riesenchance zum dritten Treffer, als er am hervorragend reagierenden HFV-Schlussmann Maus scheiterte. In die Drangphase der Schonacher streuten die Gäste hin und wieder einige Konter ein. Nach einer Stunde nutzte der Tabellenvorletzte einen Ballverlust der Schonacher aus und kam durch Schneider zum 2:2. Die Hegauer spekulierten auf Konter und kamen durch Care nochmals zu einer Gelegenheit, die Duffner jedoch entschärfte. In der Schlussminute sorgte Manuel Passarella nochmals für mächtig Wirbel im gegnerischen Strafraum. Mit einem Fallrückzieher verpasste er nur um Millimeter den Siegtreffer.

Tore: 0:1 (22.) Greco, 1:1 (47.) Passarella, 2:1 (51.) Passarella, 2:2 (60.) Schneider. – SR: Schillinger (Obertsrot). – Z: 100.

SC Markdorf

FC Löffingen

2:1 (2:1)

Der SC Markdorf holte gegen Löffingen einen wichtigen Sieg und machte einen Schritt in Richtung Klassenerhalt. Nach kurzem Abtasten entwickelte sich ein ansehnliches Landesligaspiel, das die Heimelf in den Anfangsminuten bestimmte. Die erste Torchance hatte Roth (5.), doch sein Schuss ging knapp neben das Tor. Drei Minuten später vergab Steuer nach einer klugen Kopfballablage von Mauch den Führungstreffer. Ein Abschluss von Mauch verfehlte um Haaresbreite das Ziel (16.). In der 22. Minute machten es die Hausherren besser: Mauch setzte sich im Sechszehner durch und traf den Pfosten, der Nachschuss aber landete im Netz zum 1:0. Drei Minuten später fiel das 2:0. Ein 40-Meter-Pass von Metzler erreichte Mauch, dieser passte genau in den Lauf von Fil, der nur noch zu vollenden brauchte. Markdorf nahm nun das Tempo etwas raus und ließ die Gäste kommen. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld verkürzten die Löffinger durch Gaudig (34.). Zimoch scheiterte mit einem beherzten Schuss an Koch, der mit einem überragenden Reflex den Ausgleich verhinderte (37.).

Nach der Pause bestimmte der Gast das Geschehen. Binnen zwei Minuten scheiterte Kopp zweimal knapp. Der Ausgleich lag in der Luft. Markdorf wankte, fiel aber nicht. In der 75. Minute musste sich Koch nach einem Fernschuss nochmals strecken, im Gegenzug hätte der eingewechselte Kohistani alles klar machen müssen: Er lief alleine auf Gästetorwart Osek zu und übersah den mitgelaufenen Temime, der nur hätte einschieben müssen. Löffingen versuchte nochmals alles, um einen Punkt zu gewinnen, die SCM-Abwehr konnte aber mit Glück und Geschick den Vorsprung über die Zeit retten. (ud)

Tore: 1:0 (22.) Mauch, 2:0 (25.) Fil, 2:1 (34.) Gaudig. – SR: Baran (Weil a. R.). – Z: 100.

SC Konstanz-Wollmatingen

FC 08 Villingen II

1:1 (0:1)

Alle Tore geschossen, aber doch nur einen Punkt bekommen, so lautet das Resümee des SC Konstanz-Wollmatingen nach der Begegnung gegen den FC 08 Villingen II. In einem abwechslungsreichen Spiel zweier Teams auf Augenhöhe stand Pascal Bisinger früh im Mittelpunkt, als er einen Schuss der Gäste abwehrte und den darauf folgenden Kopfball sicher meisterte. Nach etwas mehr als zehn Minuten konnte sich auf der Gegenseite Torhüter Erik Raab gegen Nicolas Gamp auszeichnen. Nur Minuten später war das SC-Tor wieder im Blickpunkt. Zuerst verfehlte ein Schuss von Marco Effinger nur knapp sein Ziel und kurz darauf landete der Ball an der Unterkante der Latte. Was die Villinger nicht schafften, erledigte die Konstanzer Defensive selbst. Eine Hereingabe von links rollte unglücklich vom Fuß des Abwehrspielers ins eigene Tor. Nur wenige Minuten später lag der Ausgleich in der Luft, als Nico Auer den Ball aus etwa 30 Metern ein paar Zentimeter am leeren Tor vorbei setzte. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte ergab ein weiterer Ausrutscher eines Villinger Defensivspielers noch eine hochkarätige Chance für Andreas Dold, doch er wurde im letzten Moment am Abschluss gehindert.

In Halbzeit zwei wurde der SC offensiver, aber die Schüsse waren eine sichere Beute von FC-Torhüter Erik Raab. In der 79. Minute gab es für die Anstrengungen doch noch die Belohnung: Anoir Ben Chaieb konnte sich auf der linken Außenseite durchsetzen und seinen Rückpass nutzte Andreas Dold zu einem Schuss ins lange Eck.

Tore: 0:1 (18.) Eigentor, 1:1 (79.) Dold. – SR: Sattler (Baden-Baden). – Z: 60.