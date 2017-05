Handball Keine Interviews? Ein Ärgernis!

Kommentar zum Spiel der HSG Konstanz gegen den ASV Hamm-Westfalen

HSG-Präsident Otto Eblen, Cheftrainer Daniel Eblen, die HSG-Spieler, die Zuschauer, alle waren enttäuscht – und sauer. Enttäuscht, weil ein großer Kampf gegen den ASV Hamm-Westfalen unbelohnt blieb. Sauer, weil sich die Konstanzer Handballgemeinde von den Schiedsrichtern Jan und Manuel Lier aus Stuttgart ungerecht behandelt fühlte. Nun sei festgehalten, dass ein besseres Ende sehr wahrscheinlich gewesen wäre, wenn die Konstanzer ihre freien Torwürfe genutzt hätten. Das ist die eine Seite, die andere ist die Leistung der Unparteiischen. Die Lier-Zwillinge hatten nicht auf beiden Seiten die gleichen Maßstäbe angelegt. Dazu hätten wir sie nach der Partie gerne befragt – vergeblich. "Keine Interviews, Vorgabe des Verbandes", so Manuel Lier.

Was wird damit bezweckt? Schutz für die Schiedsrichter? Vor wem? Warum? Kann es schaden, wenn sie Fragen von Journalisten beantworten? Oder könnte es nicht eher nutzen, wenn sie ihre fachliche Sicht der Dinge einbringen? Und wieso dürfen sie dann Privatgespräche im Foyer führen? Da geht es dann doch auch nicht um Modetrends oder Kochrezepte, sondern selbstverständlich um das Spiel gerade eben.

So bleibt der Reporter mit seiner Meinung allein, weil er von den Spielleitern keine Erläuterungen bekommt. Dafür erreichen den Kritiker dann schon mal Belehrungen von anderer Stelle – etwa vom Schiedsrichter-Lehrwart des Bezirks, der Regelkundeunterricht anbietet, wie es in dieser Saison schon der Fall war. Dass der Mann damals gar nicht in der Halle anwesend gewesen war, das Spiel nicht gesehen hatte – geschenkt? Nein, ein Ärgernis, das dazu taugt, das Schiedsrichterwesen als verschworene Gemeinschaft wahrzunehmen. Also, schönen Gruß an den Verband: Lasst sie pfeifen und lasst sie reden.