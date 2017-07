Tischtennis Kay Stumper muss seinen Nationalteamkollegen zuschauen

Der Singener war für die U-18-Europameisterschaft nominiert, durfte dann aber doch nicht für den deutschen Goldgewinner spielen.

Tischtennis: Der dreifache deutsche U15-Meister Kay Stumper aus Singen war erstmals vom Deutschen Tischtennisbund für die Europameisterschaft nominiert, die dieses Jahr in Portugal stattfand. Eigentlich wäre er mit seinen 14 Jahren noch in der Altersklasse U15 startberechtigt gewesen. Als fünftbester Europäer in der U15-Weltrangliste hätte er dort auch gute Chancen auf eine Medaille gehabt. Wegen Meinungsverschiedenheiten zwischen der Nationaltrainerin und der Familie Stumper hatte der Deutsche Tischtennisbund Kay Stumper jedoch in der Altersklasse U18 gemeldet.

Dort sollte er in der Mannschaft, im Einzel, Doppel und Mixed starten. Da der Deutsche Tischtennisbund (DTTB) aber zunächst den schwächeren Jannik Xu für die Mannschaft gemeldet hatte und der europäische Verband ETTU auf dieser Basis die Setzung vorgenommen hatte, verweigerte die ETTU dem DTTB, Xu durch Stumper zu ersetzen. Somit trat die Jungen-U18-Mannschaft statt mit fünf nur mit vier Spielern an, nämlich Gerrit Engemann, Tobias Hippler, Cedric Meissner und Fan Bo Meng. Völlig überraschend wurde dieses Team Europameister.

Kay Stumper, der auf vielen Lehrgängen mit der U18-Mannschaft trainiert hatte und laut Joola-Rangliste drittbester deutscher Jugendspieler ist, musste deshalb zuschauen, wie seine Mannschaftskameraden die Goldmedaille ohne ihn holten. (bin)