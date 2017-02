Kay Stumper, die Nummer eins in Deutschland

Der 14-Jährige Tischtennisspieler Kay Stumper aus Singen hat zum zweiten Mal in Folge das DTTB-Top12-Turnier der Schüler gewonnen, das als höchstklassiges deutsches U-15-Turnier gilt

Tischtennis: Beim zweitägigen Turnier in Elsenfeld bei Miltenberg traten die zwölf besten U-15-Spieler Deutschlands im Modus jeder gegen jeden an, wobei ein Spieler vorzeitig wegen Verletzung ausschied. Mit 10:0 Spielen und nur zwei Satzverlusten behauptete sich Stumper am Ende vor den Bayern Felix Wetzel aus Rosenheim (9:1) und Mike Hollo (7:3) aus Kolbermoor, die gegen ihn keinen Satz gewinnen konnten. Kay Stumper war im Sommer 2016 vom TTC Singen zum Regionalligisten SV Kornwestheim gewechselt und weist dort im vorderen Paarkreuz eine 9:11-Bilanz auf. Er steht derzeit in der TTR-Jugendrangliste des DTTB auf Platz drei aller U-18-Spieler. In der U15-Weltrangliste der ITTF wird Stumper auf Platz neun geführt. Vor einer Woche hatte der Singener bei den Czech Junior Open das Viertelfinale im U-18-Einzel erreicht. (bin)