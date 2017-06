Wassersport Kaum Wind, kaum Wellen  aber viele zufriedene Sportler

124 Boote waren beim Bodensee-Kanumarathon des Bodensee Kanu-Rings bei perfektem Paddler-Wetter am Start.

Wassersport: „Diese 23. Auflage unserer Bodensee-Kanumarathon-Veranstaltung wird bei mir und allen Helfen des Organisationsteams unter der Rubrik ‚perfekter kann’s nicht sein’ im Gedächtnis bleiben“, berichtet Petra Hassler-Mattes, Vizepräsidentin des Bodensee Kanu-Rings (BKR), am Abend nach der Veranstaltung, als viele der Gäste schon wieder auf der Heimreise sind. Dann zählt sie die Parameter auf, an denen sie das festmacht: Der Himmel war leicht bewölkt, kaum Wind, kaum Wellen auf dem See, also ideale Paddelbedingungen. Zu den 100 Voranmeldungen gab es am Freitag noch 102 kurzfristige Nachmelder, die alle zwischen 17 und 22 Uhr eingingen, weshalb es am Samstagmorgen mal keine Hektik gab und man pünktlich um 9 Uhr starten konnte.

Da wegen der super Bedingungen viele schon gegen Mittag wieder zurück waren und man im Handling der umfangreichen Wertungslisten einige Verbesserungen eingeführt hatte, konnte die Siegerehrung auf 16 Uhr vorverlegt werden. Dies kam den Sportlern, die nicht übernachten wollten, sehr entgegen und bescherte denen, die zum geselligen Beisammensein blieben, einen überschaubareren gemütlichen Abendausklang.

124 Boote mit 143 Personen fuhren den Halbmarathon, 50 Boote mit 59 Personen hatten sich für die 42-Kilometer-Strecke um die Reichenau herum bis Öhningen und zurück nach Iznang entschieden. „Insgesamt waren es damit 80 Teilnehmer weniger als im letzten Jahr, was vielleicht mit dem Termin an Pfingsten, wo viele Sportler schon im Urlaub sind, zu tun hat“, mutmaßt Hassler-Mattes und gibt zu, dass man mit den hohen Teilnehmerzahlen der vergangenen Jahre ohnehin knapp an der Kapazitätsgrenze war, und es mit den 202 Startern in diesem Jahr rundrum viel entspannter war.

So konnte auch die Anfrage von Stefan Deuschl, der von 2012 bis 2015 Mitglied der deutschen Parakanu-Nationalmannschaft war, positiv beantwortet werden. Deuschl sitzt seit 2006 im Rollstuhl und wollte mit seiner Trainerin Christine Pauligk im K2 teilnehmen. Nach Absprache mit der sehr hilfsbereiten DLRG Ortsgruppe Moos und den Pächtern des benachbarten Strandbades konnte die dortige Infrastruktur genutzt werden. So wurde die Veranstaltung des Kanu-Rings sportlich und mental ein wichtiger und erfolgreicher Tag für das Duo Deuschel/Pauligk, das als siebtes Team seiner 19 Mann starken Wertungsgruppe nach 2:14,34 Stunden über die Ziellinie beim KC Singen ging.

Die Urkunden an die Sieger überreichte Reiner Schmid, Präsident des BKR, auf dem grünen Rasen vorm Clubhaus des KCS in Iznang. Der Gewinner des Marathons war mit 3:21,38 Stunden der Ungar Adam Pedro aus Budapest. Der Streckenrekord von 2016 bleibt somit bei 3:15,54 Stunden. Den zweiten Platz erkämpfte sich Michael Koblet vom KC Schaffhausen, Dritter wurde Gernot Willscheid (VfB Friedrichshafen). Unter den Teilnehmern war auch der Tscheche Thomas Zastera, der bereits zweimal den Bodensee-Marathon gewann, er musste aber aus gesundheitlichen Gründen kurz nach dem Start abbrechen.

Zu den 59 Startern der Langstrecke gehörten auch zwei Frauen. Marion Jäger und Monika Doelle (SV Esslingen) trafen nach 5:28 und 5:48 Stunden im Ziel ein, womit sie gute 20 Minuten früher als die letzten Teams im Zweier dieser Kategorie waren. Die drei vorderen Plätze im Halbmarathon gingen an Matthias Fluri (Mammern/CH), Maximilian Haydn (Akjak Klub Rosenheim) und Stefan Hess (Surfskiclub/CH).

Alle Ergebnisse im Internet unter: