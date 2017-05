Handball Karten für die Partie HSG Konstanz gegen Leutershausen zu gewinnen

Der SÜDKURIER verlost für die Partie der HSG Konstanz gegen Leutershausen am Samstag drei Mal zwei Karten. Die Gewinner erwartet ein heißes Abstiegsduell und eine packende Atmosphäre in der Schänzlehalle

Für das brisante Spiel gegen die SG Leutershausen im Kampf gegen den Abstieg aus der 2. Bundesliga am Samstag, 20 Uhr, baut die HSG Konstanz auf die Unterstützung der Fans und ruft wieder einmal die Aktion "gelbe Wand" aus. Alle Zuschauer sollen möglichst in gelber – zur Not auch blauer – Kleidung in die Schänzlehalle kommen, heißt es von Seiten des Vereins. Für die Partie, die jede Menge Spannung und tolle Atmosphäre verspricht, verlost der SÜDKURIER drei Mal zwei Karten. Wer teilnehmen und eventuell einen Beitrag zur "gelben Wand" leisten will, muss einfach bis Donnerstag (Christi Himmelfahrt), 12 Uhr, eine E-Mail mit dem Betreff "Leutershausen" an seesport@suedkurier.de senden. Bitte Vor- und Zunamen, Telefonnummer und Adresse angeben. Bildarchiv: Peter Pisa