vor 1 Stunde SK Handball Karten für U-21-Länderspiel in Konstanz zu gewinnen

Die deutsche U-21-Nationalmannschaft tritt in einem WM-Vorbereitungsspiel in der Konstanzer Schänzlehalle an. Der SÜDKURIER verlost für die Partie am Donnerstag, 6. Juli, 19.30 Uhr, dreimal zwei Karten