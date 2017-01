Konstanz Kampfsport mit Hand und Fuß bei Konstanzer Fight Níght

Bei der zehnten Ausgabe der seesys Fight Night sehen die Zuschauer in der ausverkauften Halle Petershausen begeisternde Kämpfe. Auch Wrestler "Diablo" ist mit dabei.

Kampfsport: Ein ungewöhnlicher Boxkampf läutete das Kampfgeschehen bei der Jubiläumsausgabe der Fight Night ein. In einem Sparringskampf der Frauen setzte sich die 16-jährige Jessica Schadko gegen die zehn Jahre ältere Michaela Pfetzer vom Budo Circle Konstanz durch. Im darauffolgenden Kampf sicherte sich Franz Streitz die Deutsche Meisterschaft im Lowkick in der Gewichtsklasse bis 85 kg gegen Bilal Langhans.



Im darauffolgenden Finalkampf gewann der technisch überlegene Dario Luna gegen Moaziz Aziz verdient. Nachdem Cihan Selcuk im Finale bis 68 K Basil Massari bezwungen hatte, folgte der erste Höhepunkt für die Zuschauer. Der Konstanzer Wrestler Sid Deihim alias „Diablo“, bekannt auch aus dem Casting für „Deutschland sucht den Superstar“, wollte seinen EWS-Titel gegen „Drake Destroyer“ verteidigen. Nach kurzer heftiger Prügelei kämpften die beiden Wrestler außerhalb des Ringes weiter.



Das Publikum war begeistert, auch als dann der Ringrichter von „Diablo“ angegangen und von „Drake Destroyer“ am Kragen gepackt wurde. Letztendlich konnte „Diablo“ die Oberhand behalten und seinen Titel erfolgreich verteidigen.

In der Pause stellte der Veranstalter Budo Circle sein Kinder- und Jugendtraining mit Ansgar Fischer und Freya Schrietter und einigen Schülern vor. Sie zeigten atemberaubende Sprung- und Tritttechniken. Danach ging es direkt mit den Finalkämpfen der Deutschen Meisterschaft weiter. Cheyenne Hanson aus Salzburg unterlag Yasemin Karabazar (München), ehe Benedict Cubillos (Konstanz) Lukas Flaik vom Fight-Club Radolfzell gegenüberstand.





Nach einem Faustschlag ins Gesicht hatte Flaik mit heftigem Nasenbluten zu kämpfen und verlor nach anfänglicher Überlegenheit nach und nach die Kontrolle über den Kampf. Nach Runde zwei wurde der Kampf vorzeitig beendet und Cubillos zum Sieger erklärt. Elias Mosazai von der Arena Aschaffenburg unterlag anschließend in einem ISKA-Profi-Titelkampf K1 Ali Shah Rasuli.

Im nächsten Kampf stiegen die schweren Jungs in den Ring. Markus Walter vom Budo Circle Konstanz (110 kg) trat gegen den zehn Kilo schwereren Alen Markovic vom Champion Kampfkunst Konstanz an. Der Ring bebte unter den Schlägen der beiden, vor allem, als beide Kämpfer hintereinander zu Boden gingen.



Die beiden lieferten sich ein heftiges, aber faires Gefecht, in dem Markovic nach Runde zwei aufgeben musste. Der vorletzte Titelkampf des Abends wurde nach Oriental Rules ausgetragen. Andy Gorges vom Fight-Club Radolfzell trat gegen Yunus Korkmaz vom Leon Gym Neuperlach an. Bereits in Runde eins ging Gorges nach drei heftigen Tritten gegen den Hals zu Boden, so dass sein Trainer das Handtuch werfen musste.

Zum Abschluss trafen im K1-Titelkampf der 23-jährige Giorgi Bzanov vom Thaikibo Linz und der 13 Jahre ältere Jetmir Emruli (Kombatsports Italia) aufeinander. Zu Beginn war Emruli stärker und treffsicherer. In Runde zwei setzte Bzanov einige saubere Tritte und Drehschläge ein. Einer davon traf die Rippen von Emruli und ließ ihn endgültig zu Boden gehen, so dass er vom Ringrichter an- und ausgezählt wurde. Nach einem kurzen Kampf konnte sich so Giorgi Bzanov verdient den Gürtel umschnallen. Alles in allem war auch die 10. seesys Fight Night ein voller Erfolg mit tollem Publikum und einer perfekten Organisation. (ster)