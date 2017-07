Golf Kampf um Silberpokale beim Jugend-Bodenseecup

Der Golf-Nachwuchs war beim Jugend-Bodenseecup auf den Plätzen des GC Steißlingen, des GC Owingen-Überlingen und bei der Finalrunde beim Veranstalter Golfclub Konstanz im Einsatz. In der Bruttowertung setzte sich die Konstanzerin Viva Heines durch

Golf: Aus ganz Baden-Württemberg waren junge Golfer an den Bodensee gereist, um um einen der begehrten Silberpokale des Jugend-Bodenseecup zu kämpfen. Dieser Wettbewerb hat sich schon in seiner zweiten Auflage als eines der anspruchsvollsten Jugendturniere in Baden-Württemberg etabliert. Das Besondere daran ist nicht nur, dass wie bei den Master-Turnieren über 54 Loch gespielt wird, sondern dass die Spieler dazu auch noch auf drei verschiedenen Plätzen antreten. Dies ist nicht nur eine sportliche Herausforderung, sondern führt auch dazu, dass der sogenannte Heimvorteil maximal auf einer Runde zum Tragen kommt. Gespielt wurde auf den Plätzen des GC Steißlingen, des GC Owingen-Überlingen und die Finalrunde beim Veranstalter im Golfclub Konstanz.

Am ersten Tag in Steißlingen erschwerten nicht nur die gefürchteten Topfbunker, sondern auch Wind und Regen das Spiel. Doch schon hier machten die späteren Sieger auf sich aufmerksam. Viva Heines (GC Konstanz) bewältige den Platz mit einer souveränen 3 über Par, und Pascal Meyer (Schloss Langenstein) verbuchte am Ende 46 Nettopunkte auf seiner Scorekarte. Auf dem wunderschön gelegenen Platz von Owingen-Überlingen hatten die Spieler wenig Sinn für die schöne Aussicht, wenn sie nach dem Ball im bekannt tückischen Rough suchten. Pascal Meyer bestätigte auch hier seine gute Form. In der Bruttowertung machte zwar der Owinger Paul Roßmanith mit einer guten 79er Runde auf sich aufmerksam, konnte aber die Favoritin Viva Heines nicht gefährden, die mit 76 Schlägen die Tagesbestleistung für sich verbuchte. Der Meisterschaftsplatz in Konstanz zeigte sich für die Finalrunde bei strahlendem Sonnenschein von seiner besten Seite. Am Ende waren alle Teilnehmer stolz auf ihre Leistung.

Den Pokal für das beste Brutto holte sich die 17-jährige Viva Heines (HCP 3,2) mit drei konstant guten Runden von 75, 76 und 76. Der Wanderpokal für die beste Nettowertung ging mit einer Unterspielung von gesamt 23 Schlägen an den Langensteiner Pascal Meyer. Justus Bestgen (Owingen-Überlingen) und Maxima Brehm (GC Konstanz) kamen mit jeweils -10 Nettoschlägen auf die Ränge zwei und drei der Nettoklasse B. In der Nettoklasse A gewann Moritz Günther (GC Bad Liebenzell) mit -6 vor Nicolas Traupe (Owingen-Überlingen) mit +2 und Rahel Heines (GC Konstanz) mit +5 Schlägen über HCP.

Ergebnisse

1. Brutto: Viva Heines (GC Konstanz) 75, 76, 76 gesamt 227 Schläge

1. NettoKlasse A: Moritz Günther (GC Bad Liebenzell) 70, 75, 65 gesamt 210

2. Netto Klasse A: Nicholas Traupe (Owingen-Überlingen) 70, 69, 72 gesamt 218

3. Netto Klasse A: Rahel Heines (GC Konstanz) 78, 78, 65 gesamt 221

1. Netto Klasse B: Pascal Meyer (Schloss Langenstein) 46, 46, 39 gesamt 131

2. Netto Klasse B: Justus Bestgen (Owingen-Überlingen) 36, 43, 39 gesamt 118

3.Netto Klasse B: Maxima Brehme (GC Konstanz) 37, 42, 39 gesamt 118