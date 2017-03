Kader des SV Allensbach nimmt Form an

Der SV Allensbach bastelt an der Zukunft: 14 von 17 Handballerinnen haben ihre Verträge beim Drittligisten bereits verlängert.

Frauenhandball, 3. Liga: Nachdem auf der Trainerbank die Weichen für die kommende Saison gestellt wurden, setzen die Verantwortlichen des HSA nun in der Mannschaft der Drittliga-Handballerinnen des SV Allensbach ebenfalls auf Kontinuität. 14 von 17 Spielerinnen haben ihre Verträge bereits verlängert. Sarah Rothmund, Julia Willauer und Nadja Greinert werden auch in der kommenden Saison tragende Säulen auf dem Spielfeld sein. Alle drei stammen aus den Jahrgängen 1992/93, mit denen der SVA schon in der A- und B-Jugend Erfolge, wie die süddeutsche Meisterschaft, feiern konnten. „Wir freuen uns sehr, dass wir weiter auf die drei setzen können und sie auch in der nächsten Saison Verantwortung in der Mannschaft übernehmen werden“, sagt Sportmanagerin Sonja Pannach.

Die Verantwortlichen setzen auch weiter auf junge Spielerinnen, die in der 3. Liga weiterentwickelt werden sollen. So werden Lucy Dzialoszynski und Julia von Kampen auch in der kommenden Saison das gelb-blaue Trikot tragen. Von Kampen wird parallel auch in der neu aufgebauten A-Jugend zum Einsatz kommen. „Die Verzahnung der A-Jugend mit dem Aktivenbereich wird eng sein, sodass auch weitere junge Spielerinnen Erfahrungen sammeln können“, gibt Sonja Pannach die Marschroute vor. Anna Mayer, Nathalie Wörner, Svenja Hübner, Justine Bickel, Denise Lizureck, Sarina Müller, Julia Ammann, Selin Gaus und Stephanie Lukau haben ihre Verträge ebenfalls verlängert. „Die Mannschaft ist bei uns der Star“, sagt HSA-Vorstand Erich Lauterbach und ergänzt: „Nichtsdestotrotz möchten wir uns noch punktuell verstärken und sind in guten Gesprächen.“