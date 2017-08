Ringen KSV Gottmadingen nimmt die Oberliga ins Visier

Die Ringer aus dem Hegau starten mit dem neuen Trainer Volker Hirt und mit großen Ambitionen in die Verbandsligasaison.

Ringen, Verbandsliga: Die Ringer des KSV Gottmadingen starten am Samstag, 20 Uhr, mit einem Heimkampf gegen die WKG-Weitenau-Wieslet II in die neue Verbandsligasaison, in der das Ziel der Aufstieg ist. Noch vor zwei Wochen gab es den letzten Test beim internationalen Grenzlandturnier in Kriessern in der Schweiz. Die dortige Standortbestimmung war nochmals eine wichtige Erkenntnis, um den Kader optimal auf die Kämpfe einstellen zu können.

Die KSV-Ringer starten in eine spannende und wegweisende Saison. In der Verbandsliga treffen sie auf namhafte und erfahrene Mannschaften. Mit den eigenen Verstärkungen sowie der intensiven Vorbereitung aller aktiven Ringer ist der Aufstieg in die Oberliga größtes Ziel! Mit dem neuem Trainer Volker Hirt und den weiteren Verstärkungen Florian Gavrilla und Yan Ceban ist die Richtung klar vorgegeben. Allerdings wird es in diesem Jahr die Derbys gegen Wollmatingen und Allensbach nicht mehr geben, die Verbandsliga wurde kräftig durchgemischt mit fünf verbliebenen und vier neuen Mannschaften, die alle mit einem starken Kader in die Saison starten.

Das Gottmadinger Team besteht im Rumpf aus den Ringern der vergangenen Runde, die Neuzugänge sollen vor allem die Lücken schließen, die sich zuletzt aufgetan hatten. „Nicht nur die Aktiven, sondern auch die Verantwortlichen des KSV haben im Umfeld der Mannschaft viel in Bewegung gesetzt. Alle freuen sich jetzt, dass es endlich wieder losgeht“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Die Hegauer empfangen gleich zu Beginn die Regionalliga-Reserve der WKG Weitenau-Wieslet, gegen die es in den vergangenen Runden immer spannende Begegnungen mit knappen Ergebnissen gab. Der Kampf beginnt um 20 Uhr in der Hebelhalle. Im Vorkampf um 18.30 Uhr ringt Gottmadingen II in der Bezirksklasse gegen Hardt II.

Die Termine

2.9., 20 Uhr: KSV – Weitenau-W. II

9.9., 18.30 Uhr: Hausen-Zell II – KSV

16.9., 20 Uhr: KSV – Eschbach

23.9., 20 Uhr: Waldkirch-K. – KSV

30.9., 20 Uhr: KSV – Freiburg II

2.10., 20 Uhr: KSV – Tennenbronn II

7.10., 20 Uhr: Vörstetten – KSV

14.10., 20 Uhr: KSV – Gresgen

21.10., 20 Uhr: Gutach-B. – KSV

28.10., 18.30 Uhr: Weitenau-W. II – KSV

1.11., 17 Uhr: KSV – Hausen-Zell II

4.11., 20 Uhr: SV Eschbach – KSV

11.11., 20 Uhr: KSV – Waldkirch-Kollnau

17.11., 20.30 Uhr: RKG Freiburg II – KSV

25.11., 18.30 Uhr: Tennenbr. II – KSV

2.12., 20 Uhr: KSV – ASV Vörstetten

9.12., 20 Uhr: SV Gresgen – KSV

16.12., 19.30 Uhr: KSV- Gutach-Bleib.